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Битва лидеров: СКА отыгрался у ЦСКА. LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — СКА. ОНЛАЙН

Московский ЦСКА на своей арене принимает петербургский СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
16 октября 19:30   |  перерыв
ЦСКА
ЦСКА
2:1
СКА
СКА
1:1, 1:0
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Евгений Ромасько  (Тверь, Россия), Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь)
Шалунов2'
1:0Науменков
Науменков2'
Сергеев2'
командный штраф2'
2:1Окулов
Карнаухов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
1:1Марченко
Тимкин2'
командный штраф2'
Подробная статистика матча
Трансляция
С начала С конца
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'40
Перерыв! 2:1 в пользу ЦСКА после 40 минут.
'40
Контратака ЦСКА в меньшинстве! Хелльберг справился с коварным броском Локтионова.
'39
Удаление у ЦСКА. Карнаухов у борта не по правилам атаковал Хафизуллина.
'38
ГОЛ! Блестяще сыграл Окулов! Константин получил пас у борта, немного продвинулся вперёд, выдержал паузу и из-под Ожиганова нанёс резкий бросок с кистей под перекладину — Хелльберг не успел среагировать!
'38
Нарушение численного состава у СКА. Морозов пошёл отбывать штраф.
'37
Голдобин от борта сместился к центру, собрал на себя двух соперников и нанёс бросок в падении — Хелльберг начеку.
'36
Киселевич подключился к атаке и нанёс бросок с левого края — шайба пролетела над перекладиной!
'35
Тренин жёстким силовым приёмом встретил Саморукова, помешав москвичам провести быструю атаку.
'34
Светлаков ворвался в зону и резко бросил из-под защитника! Хелльберг среагировал.
'32
Во втором периоде огромное преимущество у ЦСКА по броскам в створ — 15:3. Почти вся игра идёт в зоне гостей.
'31
Ещё одна затяжная атака хозяев, Хелльберг выловил шайбу после дальнего броска Рыкова.
'30
Подколзин вошёл в зону, совершил сольный проход и резко бросил в угол — Шарыченков среагировал.
'29
Слепышев прорвался по борту и прострелил на пятак, но партнёрам не удалось замкнуть. Отбились питерцы.
'28
Москвичи подолгу разыгрывают шайбу в чужой зоне. Хорошее движение у команды Игоря Никитина.
'27
Затяжная атака ЦСКА, Мамин от синей линии щёлкнул под перекладину — Хелльберг забрал шайбу.
'26
Отбились питерцы. В полных составах продолжается игра.
'26
Опасно! Дальбек щёлкнул от синей линии, Кемпе полез на добивание, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Хелльберга.
'25
Москвичи сразу закрепились в зоне. Кемпе подхватил шайбу и нанёс бросок с разворота — Хелльберг щитком среагировал!
'24
Удаление у СКА. Тимкин за подножку против Саморукова получил малый штраф.
'23
Затяжная атака ЦСКА. Карнаухов вылез на пятак и подставил клюшку под наброс — шайба ушла в сторону.
'22
Москвичи выиграли вбрасывание. Науменков подхватил шайбу и зарядил по центру — Хелльберг на месте.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после первого периода. Москвичи с первых минут захватили инициативу и стали создавать моменты, активная игра хозяев привела к голу Науменкова. Но питерцы в концовке периода благодаря удалениям заиграли поактивнее и отыгрались усилиями Марченко.
'20
ЦСКА в полном составе.
'20
Робинсон заблокировал бросок Ожиганова с правого края, а затем Шарыченков потащил бросок от синей линии.
'19
Питерцы сразу расположились в зоне. Бенгтссон щёлкнул после скидки Вея — Шарыченков выручил!
'18
Втроём остались москвичи почти на две минуты!
'18
Удаление у ЦСКА. Подколзин совершил сольный проход и вынудил Сергеева нарушить правила.
'17
ГОЛ! Питерцы выиграли вбрасывание. Вей от борта прострелил на пятак, Марченко подкараулил отскок и с близкого расстояния пробил Шарыченкова!
'17
Удаление у ЦСКА. Науменков в борьбе у борта нарушил правила против Тимкина.
'16
Позиционная атака ЦСКА. Слепышев с ползоны зарядил по воротам — Хелльберг забрал шайбу.
'16
Слепышев в контратаке мог выкатиться один на один! Но Токранов здорово отработал и оттеснил Антона в сторону.
'15
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 9:3. Есть преимущество у хозяев.
'14
Шалунов с правого края вошёл в зону и с кистей целил в дальнюю девятку — Хелльберг плечом парировал!
'13
Размашистая атака СКА, Бурдасов из круга вбрасывания целил в дальний угол — Шарыченков щитком парировал!
'12
Москвичи навязали борьбу в чужой зоне и перехватили шайбу! Окулов с левого края не попал по воротам.
'11
Попов разогнался по центру, влетел в зону и бросил по воротам — Хелльберг на месте.
'10
Мамин прокатился за воротами и сделал перевод в центр! Окулов принял шайбу, но его бросок был заблокирован.
'9
Атака СКА правым флангом, Вей с кистей не попал в дальний угол.
'8
ГОЛ! Саморуков набросил от синей линии — шайба после рикошета отскочила к Науменкову, который прицелился и с кистей бросил точно в дальнюю девятку!
'6
Окулов по центру вошёл в зону и сделал перевод на правый край, но Мамин не сумел принять шайбу.
'5
Голдобин по центру вошёл в зону, качнул защитника и бросил низом — промах!
'4
Шалунов разогнал атаку и сделал скидку под себя, Мамин ускорился по правому флангу и послал шайбу выше перекладины!
'4
Уверенно хозяева провели меньшинство. Вернулся на лёд Шалунов.
'3
Москвичи грамотно прессингуют и не позволяют питерцам войти в зону. Нет бросков по воротам.
'2
Удаление у ЦСКА. Шалунов за задержку соперника клюшкой получил малый штраф.
'1
Матч начался! Москвичи выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Составы команд.
'0
Стартовые вратари: Александр Шарыченков — Магнус Хелльберг.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — СКА. Начало «армейского» дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.