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Трансляция
С конца
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'40
Перерыв! 2:1 в пользу ЦСКА после 40 минут.
'40
Контратака ЦСКА в меньшинстве! Хелльберг справился с коварным броском Локтионова.
'39
'38
'38
'37
Голдобин от борта сместился к центру, собрал на себя двух соперников и нанёс бросок в падении — Хелльберг начеку.
'36
Киселевич подключился к атаке и нанёс бросок с левого края — шайба пролетела над перекладиной!
'35
Тренин жёстким силовым приёмом встретил Саморукова, помешав москвичам провести быструю атаку.
'34
Светлаков ворвался в зону и резко бросил из-под защитника! Хелльберг среагировал.
'32
Во втором периоде огромное преимущество у ЦСКА по броскам в створ — 15:3. Почти вся игра идёт в зоне гостей.
'31
Ещё одна затяжная атака хозяев, Хелльберг выловил шайбу после дальнего броска Рыкова.
'30
Подколзин вошёл в зону, совершил сольный проход и резко бросил в угол — Шарыченков среагировал.
'29
Слепышев прорвался по борту и прострелил на пятак, но партнёрам не удалось замкнуть. Отбились питерцы.
'28
Москвичи подолгу разыгрывают шайбу в чужой зоне. Хорошее движение у команды Игоря Никитина.
'27
Затяжная атака ЦСКА, Мамин от синей линии щёлкнул под перекладину — Хелльберг забрал шайбу.
'26
Отбились питерцы. В полных составах продолжается игра.
'26
Опасно! Дальбек щёлкнул от синей линии, Кемпе полез на добивание, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Хелльберга.
'25
Москвичи сразу закрепились в зоне. Кемпе подхватил шайбу и нанёс бросок с разворота — Хелльберг щитком среагировал!
'24
'23
Затяжная атака ЦСКА. Карнаухов вылез на пятак и подставил клюшку под наброс — шайба ушла в сторону.
'22
Москвичи выиграли вбрасывание. Науменков подхватил шайбу и зарядил по центру — Хелльберг на месте.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после первого периода. Москвичи с первых минут захватили инициативу и стали создавать моменты, активная игра хозяев привела к голу Науменкова. Но питерцы в концовке периода благодаря удалениям заиграли поактивнее и отыгрались усилиями Марченко.
'20
ЦСКА в полном составе.
'20
Робинсон заблокировал бросок Ожиганова с правого края, а затем Шарыченков потащил бросок от синей линии.
'19
Питерцы сразу расположились в зоне. Бенгтссон щёлкнул после скидки Вея — Шарыченков выручил!
'18
'18
'17
'17
'16
Позиционная атака ЦСКА. Слепышев с ползоны зарядил по воротам — Хелльберг забрал шайбу.
'16
Слепышев в контратаке мог выкатиться один на один! Но Токранов здорово отработал и оттеснил Антона в сторону.
'15
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 9:3. Есть преимущество у хозяев.
'14
Шалунов с правого края вошёл в зону и с кистей целил в дальнюю девятку — Хелльберг плечом парировал!
'13
Размашистая атака СКА, Бурдасов из круга вбрасывания целил в дальний угол — Шарыченков щитком парировал!
'12
Москвичи навязали борьбу в чужой зоне и перехватили шайбу! Окулов с левого края не попал по воротам.
'11
Попов разогнался по центру, влетел в зону и бросил по воротам — Хелльберг на месте.
'10
Мамин прокатился за воротами и сделал перевод в центр! Окулов принял шайбу, но его бросок был заблокирован.
'9
Атака СКА правым флангом, Вей с кистей не попал в дальний угол.
'8
'6
Окулов по центру вошёл в зону и сделал перевод на правый край, но Мамин не сумел принять шайбу.
'5
Голдобин по центру вошёл в зону, качнул защитника и бросил низом — промах!
'4
Шалунов разогнал атаку и сделал скидку под себя, Мамин ускорился по правому флангу и послал шайбу выше перекладины!
'4
Уверенно хозяева провели меньшинство. Вернулся на лёд Шалунов.
'3
Москвичи грамотно прессингуют и не позволяют питерцам войти в зону. Нет бросков по воротам.
'2
'1
Матч начался! Москвичи выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Составы команд.
'0
Стартовые вратари: Александр Шарыченков — Магнус Хелльберг.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — СКА. Начало «армейского» дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.