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Трансляция
С конца
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'37
Асетов броском от левого борта разморозил Мифтахова — шайба оказалась в ловушке вратаря «Ак Барса».
'36
Серьезное давление на ворота «Барыса»! Глухов замыкал дальнюю штангу — Ортио справился с броском в касание!
'35
Выиграли казанцы вбрасывание в чужой зоне, Марушев принял шайбу, развернулся к воротам и резко бросил — Ортио среагировал щитком!
'34
Азеведу совершил отбор у левого борта, повернул к воротам и бросил кистями — Ортио шайбу отразил! Да Коста не сумел добавить с пятака!
'33
Удалось «Барысу» подержать шайбу в зоне соперника, но преимущественно у бортов.
'32
9:1 — статистика бросков в створ во второй 20-минутке матча.
'31
Тяжело гости выходят из своей зоны. Про Мифтахова во втором периоде мы забыли.
'30
Глухов от правого борта ушёл в центр зоны и нанёс хороший бросок — рядом с дальней штангой!
'29
Острый пас на гостевой пятак, но без броска! «Барыс» ближе к пропущенной шайбе.
'28
Яруллин с ходу пальнул от синей линии — Ортио успел присесть на щитки!
'28
Вязкий хоккей, но с игровым преимуществом «Ак Барса».
'27
Выпросили момент! Петров вырулил из-за ворот «Барыса» на пятак, откуда едва не протолкнул шайбу под щитками Ортио!
'26
Мифтахов не стал рисковать, оставив шайбу в ловушку после наброса из средней зоны. Пока второму периоду явно не хватает моментов у ворот.
'25
Провели казанцы атаку «два в два», Галиев взял игру на себя, но его бросок пришёлся в защитника.
'24
Сведберг от синей линии набросил шайбу на пятак, но Михайлис не подстроился под подправление!
'23
Дыняк неплохо открывался у чужих ворот, но не прошла передача от лицевого борта.
'22
«Ак Барс» активно начал вторую 20-минутку. «Барыс» дважды пробросился.
'22
Лилья пытался с лёта попасть по шайбе, находясь у ворот «Ак Барса», но чуть раньше судья зафиксировал пас рукой.
'21
Стартовал второй период матча!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! Первый период прошёл без заброшенных шайб, но при одной казанской, которую судьи после видеопросмотра отменили! «Ак Барс» набрал шесть минут штрафа, но «Барыс» не использовал шансы в большинстве. 0:0!
'20
Вердикт! Шайба не засчитана! Со стороны Глухова был удар коньком по шайбе!
'20
Интересный факт! В третий раз заброшенная шайба Глухова просматривается арбитрами!
'20
Судейский видеопросмотр! Возможно, Глухов совершил удар коньком! Ждём решения!
'20
Яруллин от левого борта рванул на пятак, поставив корпус защитнику, а уже там шайба от конька Глухова юркнула в ворота!
'19
Азеведу резко ушёл от лицевого борта на пятак, но бросок с неудобной руки не доставил много проблем киперу «Барыса»!
'19
Марушев здорово поборолся за шайбу на чужом пятаке, но исполнить бросок над щитком Ортио не удалось!
'18
Не реализовал «Барыс» и это численное преимущество. Фазылзянов в контратаке бросил от левого борта — Ортио справился.
'17
Михайлис прорывался к воротам «Ак Барса», но в последний момент ему помешали нанести бросок с близкого расстояния!
'16
'15
Клещенко совершил вираж за казанскими воротами, но затем не сумел завернуть шайбу под ближнюю штангу!
'14
Петухов успел на отскок, с лёта бросив с пятака — шайба попала в шлем Мифтахову!
'14
Педан бросил от синей линии, на пятаке случился рикошет от конька защитника, но он не помог казанцам — шайба прокатилась мимо ворот.
'13
Марушев нанёс кистевой бросок со входа в зону атаки — разминка для Ортио.
'12
Глухова накрыли при попытке броска из центра зоны — Лилья мужественно сыграл, блокировав шайбу!
'11
После паса из-за ворот «Барыса» Да Коста вёл борьбу на пятаке, но Ортио поставил игру на паузу!
'10
Не ладилась у команд игра в атаке, в результате «Барыс» ошибся в первой передаче — проброс.
'9
Отстояли хозяева в меньшинстве! Не смогли гости использовать прекрасный шанс на первую шайбу!
'8
'8
Михайлис и Фрэттин бросали по воротам — Мифтахов надёжен! Ещё есть немного времени у гостей на игру «3 на 5».
'7
'7
Петухов неудачно упал у лицевого борта. С помощью врача игрок «Барыса» покинул площадку.
'6
'5
Не использовал казанцы выход «два в одного»! Не прошла передача Петрова на Глухова!
'4
Воронков пытался продавить защитника на пути к воротам «Барыса», но до броска дело не дошло.
'3
Не получилось у гостей начать атаку длинной передачей — проброс.
'2
Аккуратным получился первый круг смен. Пока без моментов у ворот.
'1
Стартовое вбрасывание! Поехали!
'0
Час до игры — время познакомиться с составами команд на игру.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Ак Барс» — «Барыс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.