'20

Прозвучала сирена на перерыв! Шикарным получился первый период встречи, за который команды забросили четыре шайбы — 2:2. Дмитрий Кагарлицкий отметился первым голом в сезоне, а Владислав Каменев забросил свою дебютную шайбу за «армейцев».