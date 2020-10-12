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Без заболевших тренеров: СКА обыгрывает «Динамо». LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА — «Динамо». ОНЛАЙН

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА в родных стенах принимает московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
12 октября 19:30   |  перерыв
СКА
СКА
2:2
Динамо М
Динамо М
2:2
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Юрий Оскирко  (Ярославль, Россия), Иван Фатеев  (Московская обл., Россия)
1:1Токранов
2:1Каменев
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Кагарлицкий
2:2Тарасов
Подробная статистика матча
Трансляция
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'20
Прозвучала сирена на перерыв! Шикарным получился первый период встречи, за который команды забросили четыре шайбы — 2:2. Дмитрий Кагарлицкий отметился первым голом в сезоне, а Владислав Каменев забросил свою дебютную шайбу за «армейцев».
'20
ГОЛ! В раздевалочку — за 10 секунд до сирены! Прошла шикарная диагональ Линдберга на правый круг вбрасывания, откуда Тарасов бросил под перекладину ворот!
'20
Бенгтссон совершил потерю на лицевом борту, после чего Шипачёв запускал под щитками Бердина, но за линию ворот шайба не проползла!
'19
Бердина проверили простым броском. В ловушку «армейский» кипер попросил шайбу.
'18
Немного вязкого хоккея. Много борьбы в средней зоне со взаимными ошибками.
'17
Бурдасов от борта отдал на пятак, но Тренину не удалось использовать своевременный пас партнёра!
'16
Момент! Швец-Роговой броском с кистей выцеливал дальний угол динамовских ворот — чуть неточно!
'15
9:5 — почти двукратное преимущество СКА по броскам в створ.
'14
Продолжили динамовцы атаковать, но так и не придумали момент у ворот Бердина.
'13
«Динамо» провело позиционную атаку у бортов. Плотно СКА действует в обороне.
'12
СКА не выпускает соперника из зоны. «Динамо» приходится длинной передачей начинать атаку.
'10
Пулккинен пытался сместиться в центр зоны атаки, но Токранов там вмешался.
'9
ГОЛ! Каменев подхватил шайбу на своей синей линии, использовал свободный коридор по центру, докатил до ворот и с неудобной руки бросил точно в цель! Первый гол Владислава в составе питерских «армейцев»!
'8
Издлаи динамовцы пытались побросать, но шайба до ворот не добралась.
'7
ГОЛ! Бурдасов выдержал паузу, а далее выполнил отличную диагональ на пятак, куда уже накатил Токранов, переправивший шайбу в ворота!
'7
Выиграли хозяева вбрасывание в чужой зоне, после чего Бенгтссон зарядил по воротам — прямо в Бочарова!
'7
Опасный выпад «Динамо»! Яшкин уже докатил до ворот СКА, но Тимкин со спины успел помешать состояться броску в упор!
'6
«Армейцы», пропустив, перевели игру в зону соперника. Пока без серьезных проверок Бочарова.
'5
В хорошую атаку выбегали хозяева, но Тренин не попал по скачущей шайбе.
'4
ГОЛ! Яшкин здорово отборолся в зоне соперника, что позволило Кагарлицкому нанести прицельный бросок из правого круга вбрасывания — Бердин пустил шайбу под рукой! Шипачёв перекрыл обзор вратарю! Первый гол Дмитрия в этом сезоне!
'3
Ходит шайба из одной зоны в другую, но пока без бросков по воротам.
'2
Морозов развернулся у левого борта и набросил шайбу на гостевой пятак, но Чибрикову не удалось подправить!
'1
Стартовое вбрасывание остаётся за «армейцами»! Поехали!
'0
Время познакомиться с составами команд на игру:
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.