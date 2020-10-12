Металлург Мг

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ГОЛ! И тут же «Магнитка» вновь вышла вперёд! Уральцы выиграли борьбу в чужой зоне, Плотников сделал поперечный перевод на правый край — Мартынов подключился к атаке и бросил в ближний угол! Шарыченков не успел переместиться.