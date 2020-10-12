Металлург Мг

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Трансляция
С конца
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'8
Бодрый старт — три шайбы за 33 секунды забросили команды!
'7
'7
'6
'5
Саморуков получил пас на синей линии и пальнул верхом — шайба пролетела над перекладиной.
'4
Мамин сделал скидку на левый край под бросок Окулову — шайба улетела в сторону.
'3
Москвичи провели позиционную атаку, Олкинуора выловил шайбу после дальнего броска Дальбека.
'2
Песонен на скорости объехал ворота и попытался завести шайбу в нижний угол — Шарыченков начеку.
'1
Игра едва не началась с курьёза! Олкинуора выкатился вперёд и махнул мимо шайбы, но она прошла рядом со штангой.
'1
Матч начался! «Армейцы» выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Юхо Олкинуора — Александр Шарыченков.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Металлург» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.