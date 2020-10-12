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Металлург Мг ЦСКА

Центральный матч дня: «Металлург» принимает ЦСКА. LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Металлург» — ЦСКА. ОНЛАЙН

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» из Магнитогорска встречается с ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию принципиального матча.
12 октября 17:00   |  1 период
Металлург Мг
Металлург Мг
2:1
ЦСКА
ЦСКА
2:1
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск | Судьи: Виктор Гашилов  (Пермь, Россия), Сергей Юдаков  (Москва, Россия)
1:0Чибисов
2:1Мартынов
1 период
2 период
3 период
Овертайм
1:1Карнаухов
Подробная статистика матча
Трансляция
С начала С конца
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'8
Бодрый старт — три шайбы за 33 секунды забросили команды!
'7
ГОЛ! И тут же «Магнитка» вновь вышла вперёд! Уральцы выиграли борьбу в чужой зоне, Плотников сделал поперечный перевод на правый край — Мартынов подключился к атаке и бросил в ближний угол! Шарыченков не успел переместиться.
'7
ГОЛ! В ответной атаке отыгрались «армейцы»! Дальбек набросил от синей линии, Карнаухов на пятаке подставил клюшку и переправил шайбу в ворота!
'6
ГОЛ! Уральцы навязали борьбу в чужой зоне и совершили перехват. Шайба отскочила на пятак, а Чибисов без помех расстрелял ворота Шарыченкова!
'5
Саморуков получил пас на синей линии и пальнул верхом — шайба пролетела над перекладиной.
'4
Мамин сделал скидку на левый край под бросок Окулову — шайба улетела в сторону.
'3
Москвичи провели позиционную атаку, Олкинуора выловил шайбу после дальнего броска Дальбека.
'2
Песонен на скорости объехал ворота и попытался завести шайбу в нижний угол — Шарыченков начеку.
'1
Игра едва не началась с курьёза! Олкинуора выкатился вперёд и махнул мимо шайбы, но она прошла рядом со штангой.
'1
Матч начался! «Армейцы» выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Юхо Олкинуора — Александр Шарыченков.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Металлург» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.