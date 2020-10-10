'20

Перерыв! 1:0 в пользу «Динамо» после 20 минут. Москвичи впереди благодаря шайбе Брызгалова. Ярославцы владели инициативой, много играли в большинстве и перебросали соперника (14:5), но не реализовали свои моменты.