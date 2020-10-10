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Трансляция
С конца
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'25
'24
'24
Динамовцы перешли в позиционную атаку, Миронов от синей линии не попал по воротам.
'22
Ярославцы сразу забрали шайбу и заперли соперника в зоне. Но нет бросков по воротам.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Динамо» после 20 минут. Москвичи впереди благодаря шайбе Брызгалова. Ярославцы владели инициативой, много играли в большинстве и перебросали соперника (14:5), но не реализовали свои моменты.
'20
Бочаров справился с дальним выстрелом Рафикова. В полном составе «Динамо».
'19
Опасно! Марченко набросил от синей линии, Коршков поборолся на пятаке, но не сумел перебросить шайбу через щиток Бочарова!
'19
Петерссон с левого края не попал по воротам. Вернулся на лёд Кагарлицкий.
'19
Охтамаа сделал перевод на правый край, Петерссон подстроился и с острого угла запустил шайбу в Бочарова.
'18
'18
'18
Нет бросков по воротам у «Локомотива». Вернулся на лёд Зайцев.
'17
'16
Опасно! Москвичи убежали в контратаку, Тарасов подхватил шайбу, выкатился на ворота, качнул Паскуале и бросил верхом — перекладина выручила хозяев!
'16
'15
Волков с правого края сместился к центру, собрал на себя двух соперников и пустил момент для броска.
'14
'14
Уверенно динамовцы провели меньшинство — вернулся на лёд Муранов.
'12
Марченко приложился от синей линии — шайба после рикошета угодила в лицо Яшкину! Кровь на лице у динамовца — он отправился в раздевалку.
'12
'11
Ярославцы вшестером разыгрывают отложенный штраф. Хозяева держат шайбу в зоне, но нет бросков по воротам.
'10
Ткачёв догнал шайбу у лицевого борта и прострелил на пятак, но партнёрам не удалось замкнуть!
'8
Коршков эффектно развернулся, выкатился по левому флангу и бросил низом — Бочаров щитком среагировал!
'7
Черепанов набрал скорость и несильно набросил на ворота — Бочаров спокойно забрал шайбу в ловушку.
'6
Чайковски подключился к атаке и зарядил под перекладину! Паскуале без проблем забрал шайбу.
'5
У «Динамо» сегодня не играет Шипачёв — это большая потеря для москвичей. Вадим почувствовал недомогание на утренней раскатке.
'4
Динамовцы пошли в прессинг и совершили перехват в чужой зоне! Ефремов оказался один перед воротами, но из убойной позиции не попал в створ!
'3
Ярославцы провели затяжную атаку, Бочаров справился с выстрелом от синей линии.
'2
Марченко подключился к атаке! Забежал по правому флангу и прострелил вдоль ворот, но партнёрам не удалось замкнуть.
'1
Матч начался! Динамовцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Эдди Паскуале — Иван Бочаров.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Локомотив» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.