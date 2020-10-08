- 214970 просмотров Роспотребнадзор сообщил о мутациях, защищающих от коронавируса
- 200252 просмотра Кремль обратился к россиянам из-за усиления пандемии коронавируса
- 164801 просмотр Зеленский назвал условие присоединения Киева к санкциям по Навальному
- 117763 просмотра Королева высказалась об измене Тарзана
- 117051 просмотр Врач назвала способ не допустить тяжелого развития COVID-19
- 104117 просмотров Эксперт рассказал, когда закончится рост заражений коронавирусом в РФ
- 103272 просмотра Премьером Киргизии может стать осужденный за захват заложников экс-депутат
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут.
'18
Кудрявцев на скорости вошёл в зону и резко бросил из-под защитника! Трушков щитком парировал.
'17
Выстояли красно-белые в меньшинстве. Вернулся на лёд Новрузов.
'16
Опасно! Ткачёв прорвался по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу, Кудрявцев из убойной позиции не сумел пробить Трушкова! Блестяще сыграл голкипер москвичей.
'15
'14
Затяжную атаку провели москвичи. Вишневский мощно приложился от синей линии, но не дошла шайба до ворот.
'13
Шабловский убежал по левому флангу и резко с кистей бросил по воротам — Паскуале прикрыл ближний угол.
'12
Момент у «Спартака»! Москвичи подловили соперника на контратаке, Ганзл получил пас на ход, по центру выкатился один на один, обыграл Паскуале, но не попал по воротам!
'11
Ничего опасного за эти две минуты не создали ярославцы. Вернулся на лёд Пивцакин.
'10
Спартаковцы здорово обороняются и ничего не позволяют ярославцам создать в большинстве.
'9
'8
Ещё шанс у «Локомотива»! Коваленко совершил сольный проход, ушёл за ворота и отдал на пятак, но Кудрявцев с трёх метров не сумел пробить Трушкова!
'7
Опасно! Петерссон получил пас на ход, по центру убежал на ворота, но не сумел переиграть Трушкова.
'6
Хорошо держат шайбу ярославцы, стартовые минуты проходят с явным преимуществом гостей.
'4
Опасно! Ярославцы провели быструю атаку, Красковский на дальней штанге замыкал прострел партнёра — Трушков в эффектном броске отразил шайбу!
'3
Позиционная атака ярославцев, Трушков сложился и накрыл шайбу после наброса от синей линии.
'2
Момент! Алексеев с левого края сместился к центру, накрутил соперника и бросил в противоход голкиперу — шайба прошла рядом со штангой!
'1
Матч начался! Спартаковцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Александр Трушков — Эдди Паскуале.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.