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Забыть кошмарное поражение: «Спартак» принимает «Локо». LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Спартак» — «Локомотив». ОНЛАЙН

Московский «Спартак» принимает ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В предыдущей встрече красно-белые потерпели сокрушительное поражение от финского «Йокерита» со счетом 1:7 и теперь горят желанием исправиться. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
08 октября 19:30   |  перерыв
Спартак
Спартак
0:0
Локомотив
Локомотив
0:0
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия), Виктор Гашилов  (Пермь, Россия)
Пивцакин2'
командный штраф2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
Трансляция
С начала С конца
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'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут.
'18
Кудрявцев на скорости вошёл в зону и резко бросил из-под защитника! Трушков щитком парировал.
'17
Выстояли красно-белые в меньшинстве. Вернулся на лёд Новрузов.
'16
Опасно! Ткачёв прорвался по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу, Кудрявцев из убойной позиции не сумел пробить Трушкова! Блестяще сыграл голкипер москвичей.
'15
Нарушение численного состава у «Спартака». Новрузов пошёл отбывать штраф.
'14
Затяжную атаку провели москвичи. Вишневский мощно приложился от синей линии, но не дошла шайба до ворот.
'13
Шабловский убежал по левому флангу и резко с кистей бросил по воротам — Паскуале прикрыл ближний угол.
'12
Момент у «Спартака»! Москвичи подловили соперника на контратаке, Ганзл получил пас на ход, по центру выкатился один на один, обыграл Паскуале, но не попал по воротам!
'11
Ничего опасного за эти две минуты не создали ярославцы. Вернулся на лёд Пивцакин.
'10
Спартаковцы здорово обороняются и ничего не позволяют ярославцам создать в большинстве.
'9
Удаление у «Спартака». Пивцакин за подножку в чужой зоне получил малый штраф.
'8
Ещё шанс у «Локомотива»! Коваленко совершил сольный проход, ушёл за ворота и отдал на пятак, но Кудрявцев с трёх метров не сумел пробить Трушкова!
'7
Опасно! Петерссон получил пас на ход, по центру убежал на ворота, но не сумел переиграть Трушкова.
'6
Хорошо держат шайбу ярославцы, стартовые минуты проходят с явным преимуществом гостей.
'4
Опасно! Ярославцы провели быструю атаку, Красковский на дальней штанге замыкал прострел партнёра — Трушков в эффектном броске отразил шайбу!
'3
Позиционная атака ярославцев, Трушков сложился и накрыл шайбу после наброса от синей линии.
'2
Момент! Алексеев с левого края сместился к центру, накрутил соперника и бросил в противоход голкиперу — шайба прошла рядом со штангой!
'1
Матч начался! Спартаковцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Александр Трушков — Эдди Паскуале.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.