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Трансляция
С конца
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'37
Не прошла передача на Яшкина, который предлагал себя на «армейском» пятаке — Науменков помешал!
'36
Дальбек здорово оттеснил Игумнова от шайбы, который был готов рвануть к воротам ЦСКА.
'35
Бочаров успел сесть на щитки, отразив бросок от правого борта.
'34
Не реализовали динамовцы численное преимущество. Саморуков едва не убежал к чужим воротам после выхода из штрафного бокса!
'33
Яшкин из выгодной позиции не попал в створ! ЦСКА выбросил шайбу за синюю линию.
'32
'31
Отбились гости в меньшинстве! «Армейцы» не использовали три динамовских штрафа кряду!
'30
Лайпсик с ходу зарядил из правого круга вбрасывания — Бочаров заманил шайбу в ловушку!
'30
Вчетвером динамовцы обороняются. Вышла шайба из зоны гостей.
'29
'29
Появился у «Динамо» четвёртый полевой игрок!
'28
До верного разыгрывали «армейцы», в итоге Окулов мощно бросил из левого круга вбрасывания — прямо в Бочарова!
'27
'27
Ефремов в контратаке бросал из-под защитника — Шарыченков сторожил ближний угол ворот!
'26
'26
'25
Киселевич от синей линии задумал выстрелить, но динамовцы блокировали шайбу на пути к цели.
'24
'24
'23
Зайцев кистями набросил от синей линии, но Кулёмину не дали подправить с пятака.
'22
Кемпе перехватил шайбу, которая шла на «армейский» пятак, но вполне мог случиться коварный рикошет!
'21
Стартовал второй период!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! Равным и безголевым получился первый период встречи. Свели команды ошибки к минимуму, опасные моменты у ворот случались, но вратари справились с угрозами.
'19
Несколько набросов от синей линии, но шайба до ворот ЦСКА не добралась.
'18
Пулккинен своим мощным броском взбодрил нашу игру — Шарыченков не дремал!
'17
Снизилась нагрузка на вратарей в последние 2-3 минуты — пропали опасные броски по воротам.
'16
Муранову не дали убежать «один в ноль» — не дотянулся Иван до шайбы после передачи на ход.
'15
Атака ЦСКА застряла на чужой синей линии — положение вне игры зафиксировано.
'14
Карнаухов вывел Андронова на бросок в касание — Бочаров не пустил шайбу в верхний угол ворот «Динамо»!
'13
Бело-голубые покружили по зоне соперника, но шайбу удалось погонять лишь вдоль бортов.
'12
Динамовцы выводили шайбу на чужой пятак, но броска по воротам не последовало.
'11
Голдобин с разворота бросал под острым углом — Бочаров контролировал ситуацию!
'10
Больше пяти минут наша игра идёт без пауз! Классный темп!
'9
Кемпе вывели на бросок с пятака — Бочаров щитком среагировал!
'8
Провели «армейцы» атаку с ходу, которую завершил Шалунов броском в касание — Бочаров надёжен!
'7
Линдберг бросал с близкого расстояния — не попал в цель! Выстояли хозяева в меньшинстве!
'6
Чайковски и Хиетанен издали бросали, трафик у ворот мешал голкиперу ЦСКА, но тот справился с угрозами!
'5
'5
«Динамо» играет на отложенном штрафе. Бочаров сменился на шестого полевого.
'5
Хиетанен блокировал бросок из центра зоны, разгрузив своего голкипера.
'4
Пошли броски по воротам «Динамо»! Бочаров хорош в выборе позиции.
'3
Шалунов своим силовым приёмом едва не перекинул Кагарлицкого на «армейскую» лавку!
'2
ЦСКА разрушил позиционную атаку «Динамо», сумев к бортам отодвинуть шайбу.
'1
Шипачёв от левого борта бросил в направлении ближнего угла ворот — Шарыченков на месте!
'1
Стартовое вбрасывание! Поехали!
'0
Знакомимся с составами команд на игру:
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.