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Московское дерби: ЦСКА против «Динамо». LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — «Динамо». ОНЛАЙН

Московские ЦСКА и «Динамо» встречаются в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби.
06 октября 19:30   |  2 период
ЦСКА
ЦСКА
1:0
Динамо М
Динамо М
0:0, 1:0
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Алексей Раводин  (Москва, Россия), Иван Фатеев  (Московская обл., Россия)
Мамин2'
Сергеев2'
1:0Науменков
Саморуков2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Яшкин2'
Яшкин2'
Ефремов2'
Кулёмин2'
Подробная статистика матча
Трансляция
С начала С конца
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'37
Не прошла передача на Яшкина, который предлагал себя на «армейском» пятаке — Науменков помешал!
'36
Дальбек здорово оттеснил Игумнова от шайбы, который был готов рвануть к воротам ЦСКА.
'35
Бочаров успел сесть на щитки, отразив бросок от правого борта.
'34
Не реализовали динамовцы численное преимущество. Саморуков едва не убежал к чужим воротам после выхода из штрафного бокса!
'33
Яшкин из выгодной позиции не попал в створ! ЦСКА выбросил шайбу за синюю линию.
'32
Очередь «Динамо» поиграть в большинстве. Саморукову выписан малый штраф за задержку соперника.
'31
Отбились гости в меньшинстве! «Армейцы» не использовали три динамовских штрафа кряду!
'30
Лайпсик с ходу зарядил из правого круга вбрасывания — Бочаров заманил шайбу в ловушку!
'30
Вчетвером динамовцы обороняются. Вышла шайба из зоны гостей.
'29
И ещё одно удаление в составе гостей. Кулёмин наказан за удар клюшкой.
'29
Появился у «Динамо» четвёртый полевой игрок!
'28
До верного разыгрывали «армейцы», в итоге Окулов мощно бросил из левого круга вбрасывания — прямо в Бочарова!
'27
Ефремов за подножку схлопотал две минуты штрафа. Втроём остаётся «Динамо»!
'27
Ефремов в контратаке бросал из-под защитника — Шарыченков сторожил ближний угол ворот!
'26
Яшкин наказан малым штрафом за блокировку. Первое большинство ЦСКА в матче.
'26
ГОЛ! В быструю атаку вышли «армейцы», Попов от левого борта отдал в центр зоны, Светлаков скинул шайбу Науменкову, который резко бросил под перекладину ворот!
'25
Киселевич от синей линии задумал выстрелить, но динамовцы блокировали шайбу на пути к цели.
'24
Сергеев получил свои две минуты за толчок клюшкой. В формате «4 на 4» поиграют команды.
'24
Яшкин удалён на две минуты за толчок клюшкой.
'23
Зайцев кистями набросил от синей линии, но Кулёмину не дали подправить с пятака.
'22
Кемпе перехватил шайбу, которая шла на «армейский» пятак, но вполне мог случиться коварный рикошет!
'21
Стартовал второй период!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! Равным и безголевым получился первый период встречи. Свели команды ошибки к минимуму, опасные моменты у ворот случались, но вратари справились с угрозами.
'19
Несколько набросов от синей линии, но шайба до ворот ЦСКА не добралась.
'18
Пулккинен своим мощным броском взбодрил нашу игру — Шарыченков не дремал!
'17
Снизилась нагрузка на вратарей в последние 2-3 минуты — пропали опасные броски по воротам.
'16
Муранову не дали убежать «один в ноль» — не дотянулся Иван до шайбы после передачи на ход.
'15
Атака ЦСКА застряла на чужой синей линии — положение вне игры зафиксировано.
'14
Карнаухов вывел Андронова на бросок в касание — Бочаров не пустил шайбу в верхний угол ворот «Динамо»!
'13
Бело-голубые покружили по зоне соперника, но шайбу удалось погонять лишь вдоль бортов.
'12
Динамовцы выводили шайбу на чужой пятак, но броска по воротам не последовало.
'11
Голдобин с разворота бросал под острым углом — Бочаров контролировал ситуацию!
'10
Больше пяти минут наша игра идёт без пауз! Классный темп!
'9
Кемпе вывели на бросок с пятака — Бочаров щитком среагировал!
'8
Провели «армейцы» атаку с ходу, которую завершил Шалунов броском в касание — Бочаров надёжен!
'7
Линдберг бросал с близкого расстояния — не попал в цель! Выстояли хозяева в меньшинстве!
'6
Чайковски и Хиетанен издали бросали, трафик у ворот мешал голкиперу ЦСКА, но тот справился с угрозами!
'5
Мамину открыта калитка штрафного бокса. Удаление выписано «армейцу» за подножку.
'5
«Динамо» играет на отложенном штрафе. Бочаров сменился на шестого полевого.
'5
Хиетанен блокировал бросок из центра зоны, разгрузив своего голкипера.
'4
Пошли броски по воротам «Динамо»! Бочаров хорош в выборе позиции.
'3
Шалунов своим силовым приёмом едва не перекинул Кагарлицкого на «армейскую» лавку!
'2
ЦСКА разрушил позиционную атаку «Динамо», сумев к бортам отодвинуть шайбу.
'1
Шипачёв от левого борта бросил в направлении ближнего угла ворот — Шарыченков на месте!
'1
Стартовое вбрасывание! Поехали!
'0
Знакомимся с составами команд на игру:
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.