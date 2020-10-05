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Трансляция
С конца
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'36
Ещё один уфимский проброс, но на этот раз ошибка в передаче при попытке организовать атаку.
'35
Ларсен закрыл синюю линию и мощно пальнул — Билялов щитком отразил шайбу!
'34
Моментами непросто уфимцам приходится в позиционной обороне. Прибегают гости к пробросам в таких ситуациях.
'33
Журавлёв от синей в касание стрельнул — Скрынник блином шайбу перевёл в сторону от ворот!
'32
«Салават» провёл атаку с бросками по воротам — Билялов не зевал!
'31
Галимов с неудобной руки под острым углом бросил — Скрынник у штанги свободного пространства для шайбы не оставил!
'30
Лукоянов красиво упал в зоне соперника, но рефери не стал реагировать на этот трюк.
'29
Азеведу опасно бросил — Кормье находился на пятаке — шайба нашла щиток голкипера!
'28
Гости долго терпели в обороне — пришлось проброситься.
'27
Хозяева провели позиционную атаку в углах. Скрынник так и не вступил в игру.
'26
Лямкин щёлкнул с ходу от синей линии — Скрынник без проблем остановил шайбу щитком.
'25
«Салават Юлаев» на эмоциях провёл ещё одну атаку, но на этот раз обошлось без казанского привоза.
'24
'24
Заглохла казанская атака на чужой синей линии — офсайд зафиксировал лайнсмен.
'23
Лукоянов отборолся у борта, далее вылез на уфимский пятак, но не сумел протолкнуть шайбу под щитками вратаря!
'22
Лучевников подключился в атаку, забрался в зону гостей и не забыл бросить по воротам — шайба после рикошета улетела за пределы площадки.
'21
Кугрышев со входа в зону атаки нанёс кистевой бросок — Билялов ловушкой прихлопнул шайбу.
'21
Стартовал второй период матча!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде «зелёного дерби» мы увидели одну заброшенную шайбу — «Ак Барс» реализовал первую попытку большинства — Да Коста постарался. «Салават Юлаев» имел пару отличных шансов на ответ, но Билялов шайбу в свои ворота не пустил, 1:0.
'20
Опасно! Кугрышев здорово скинул на дальнюю штангу, но Воробьёву не удалось занести шайбу в ворота «Ак Барса»!
'19
В полном составе казанцы. Вторую минуту большинства уфимцы провели невыразительно.
'18
Уфимцы проверили Билялова сразу после выигранного вбрасывания — справился кипер «Ак Барса» с броском Кугрышева.
'17
'17
Кузьмин прошёл вдоль левого борта и нанёс бросок в ближний угол ворот — Билялов на месте.
'16
Глухов хорошо отдавал на дальнюю штангу, но Фисенко не удалось замкнуть эту острую атаку хозяев!
'15
Этот численный перевес «Ак Барс» не реализовал, но казанцы продолжают атаковать.
'14
Минуту в меньшинстве «Салават» продержался. Есть броски у казанцев, но они блокируются.
'13
'13
Близки были уфимцы к ответной шайбе! Амиров после отбора по центру пролез к воротам, бросил, успел и добавить после отскока шайбы от щитка Билялова — рядом со створом!
'12
8:2 — весомое преимущество «Ак Барса» по броскам в створ. Хозяева больше нацелены на ворота.
'11
Справились уфимцы с позиционной казанской атакой. Два наброса на пятак, но шайба мимо Скрынника не прошла.
'10
Ошибаются гости в своей зоне, но это и неудивительно. Хватает в составе «Салавата» молодых игроков, которым ещё надо понять уровень КХЛ.
'9
Лукоянов прорвался к уфимским воротам, но своим броском не смог пробить Скрынника!
'8
Уфимцы старательно двигают шайбу в зону соперника, но к воротам пробраться пока не удаётся.
'7
Билялов щитком парировал шайбу, справившись с броском Шевченко от синей линии.
'6
«Салават Юлаев» сразу понял, что сегодня лучше не удаляться. Но как это сделать в таком принципиальном матче?
'5
'5
'4
Галимов бросил с отрицательного угла — Скрынник не допустил коварного рикошета!
'3
Много вязкой борьбы у бортов — картина стартовых минут. Пока без моментов у ворот.
'2
Лукоянов открывался у ворот «Салавата», но шайбу не принял после сильной передачи от борта.
'1
Стартовое вбрасывание! Поехали!
'0
Знакомимся с составами команд на второе «зелёное дерби» сезона:
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.