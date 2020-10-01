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Трансляция
С конца
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'60
Момент! Наброс от синей линии, Фёдоров полез на пятак, но не сумел добить шайбу в ворота!
'60
'59
'59
Ещё момент у ЦСКА! Шалунов на дальней штанге замыкал прострел партнёра — Беспалов в шпагате спас команду!
'58
«Армейцы» совершили перехват! Слепышев убежал по левому флангу, выкатился на ворота и бросил — Беспалов выручил!
'57
Активно прессингуют «армейцы», не позволяя спартаковцам перейти в атаку.
'55
Мамин в контратаке ворвался в зону, но арбитр зафиксировал офсайд у «армейцев».
'54
Юсе подключился к атаке и зарядил в угол ворот — Шарыченков всё контролировал.
'53
Уверенно спартаковцы провели меньшинство, ничего не позволив создать «армейцам». Вернулся на лёд Кутейкин.
'51
'51
Момент у ЦСКА! Шалунов сделал перевод на правый край, Окулов в касание прострелил на пятак, но Мамин в ближнем бою не сумел переиграть Беспалова.
'50
'49
Робинсон подключился к атаке и набросил от синей линии, шайба после рикошета ушла в сторону.
'48
Спартаковцы заперли соперника в зоне. Фёдоров дважды атаковал с левого края, но не дошла шайба до ворот.
'47
Радил подхватил шайбу, убежал по левому флангу и резко бросил из-под защитника! Шарыченков прикрыл ближний угол.
'45
Лайпсик ускорился по левому флангу и резко бросил с кистей — шайба пролетела рядом со штангой.
'44
«Армейцы» забрали шайбу и долго комбинировали в чужой зоне, но ничего опасного не создали.
'43
Голдобин ушёл за ворота, развернулся и прострелил в центр, но там никого не оказалось.
'41
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! 4:3 в пользу ЦСКА после 40 минут. «Армейцев» во втором периоде не смутил гол Кутейкина из своей зоны. Красно-синие владели инициативой и создали много моментов. Кураж поймал Карнаухов, забросивший три шайбы после трёх бросков.
'40
Кутейкин вновь мощно щёлкнул от своей синей линии! Шарыченков сложился и отразил шайбу!
'39
'38
Зубарев щёлкнул от синей линии сразу после выигранного вбрасывания! Шарыченков блином парировал шайбу.
'36
'36
Выстояли красно-белые в меньшинстве. Вернулся на лёд Цыплаков.
'35
Окулов щёлкнул с левого края, Беспалов сложился и парировал шайбу в сторону!
'35
Момент! Голдобин отдал на пятак, Слепышев подхватил шайбу и послал её в грудь Беспалова!
'34
'34
Отбились спартаковцы, вернулся на лёд Котляревский.
'33
«Армейцы» закрепились в зоне. Голдобин набросил с левого края, Кемпе атаковал в упор, но Беспалов спас команду!
'32
'30
Любимов поставил корпус и из-за ворот вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Шарыченкова!
'29
Ещё одна затяжная атака красно-белых, Шарыченков справился с щелчком Зубарева.
'28
Юсе получил пас на синей линии и зарядил по центру ворот — Шарыченков выловил шайбу.
'27
'26
Спартаковцы устроили перепас в чужой зоне, Рылов набросил от синей линии — промах.
'25
Спартаковцы провели позиционную атаку, Кутейкин от синей линии не попал по воротам.
'23
Ещё момент! Голдобин сделал пас в центр, Слепышев немного продвинулся и бросил с кистей — шайба просвистела рядом со штангой!
'22
'21
Стартовал третий период!
'20
Перерыв! 2:1 в пользу «Спартака» после 20 минут. Спартаковцы активно начали встречу и сразу стали оказывать давление на ворота Шарыченкова. Красно-белым удалось забросить две шайбы усилиями Цыплакова и Ганзла. В концовке «армейцы» ответили голом Карнаухова. Всё самое интересное впереди!
'20
'18
В среднюю зону перешла борьба за шайбу. Спартаковцы не позволяют сопернику подобраться к воротам Беспалова.
'17
Шалунов рванул по правому флангу, но спартаковцы встретили и вдвоём отобрали шайбу у соперника.
'16
Ещё момент у «Спартака»! Наброс от синей линии, Шабловский активно сражался перед воротами, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Шарыченкова.
'15
Голдобин резко сместился к центру и прострелил на дальнюю штангу — партнёрам не удалось замкнуть.
'13
'13
'11
Красно-синие добавили в активности после пропущенной шайбы. Прибавилось работы у Беспалова.
'10
«Армейцы» выиграли борьбу перед воротами, Кемпе с пяти метров зарядил после скидки Слепышева — Беспалов забрал шайбу!
'9
Момент! Локтионов сделал перевод под бросок Шалунову — тот в касание пальнул в угол, но Беспало в красивом броске спас команду!
'8
'7
Шалунов в контратаке убежал по флангу и с кистей резко бросил под перекладину — Беспалов забрал шайбу!
'6
Спартаковцы провели быструю атаку. Юньков с правого края набросил на пятак, но там никого не оказалось.
'5
Уверенно «армейцы» провели меньшинство. Вернулся на лёд Науменков.
'4
Юсе сделал перевод на левый край, Широков в касание зарядил по воротам — Шарыченков щитками отразил шайбу!
'3
'2
Спартаковцы сразу пошли вперёд, Шарыченков справился с дальним броском Юсе.
'1
Матч начался! Спартаковцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Никита Беспалов — Александр Шарыченков.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.