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Трансляция
С конца
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'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. Отличились Савченко и Яковлев. В равной борьбе прошёл первый период — команды действовали на хороших скоростях и обменивались быстрыми атаками.
'19
Пашнин подключился к атаке и от синей линии пальнул в нижний угол! Коновалов прижал шайбу ко льду.
'18
Коршков разогнал атаку и сделал передачу в центр зоны, Кудрявцев с кистей целил в угол — Кошечкин щитками среагировал!
'17
Бек поставил корпус, объехал ворота и сделал скидку на синюю линию, Дронов в касание зарядил в угол — Коновалов щитком среагировал!
'16
Ламмикко на скорости влетел в зону и из-под защитника бросил по центру ворот — Коновалов забрал шайбу.
'15
По броскам в створ — 7:7. И игра примерно равная.
'14
Ярославцы провели затяжную атаку. Коршков дважды атаковал от синей линии, но не дошла шайба до ворот.
'13
Момент! Плотников от борта сделал перевод в центр зоны, Пашнин с семи метров бросил низом — Коновалов успел выставить щиток!
'12
Выстояли ярославцы в меньшинстве. Вернулся на лёд Беляев.
'12
Ламмикко вылез из-за ворот и бросил с острого угла! Коновалов среагировал, но уральцам не удалось добить шайбу с пятака.
'11
Алексеев по центру вошёл в зону и сделал перевод на правый край, Пяаярви в касание зарядил рядом со штангой!
'10
'8
'7
'6
Дарьин навязал борьбу в чужой зоне, отобрал шайбу и бросил по центру ворот — Кошечкин всё контролировал.
'5
Ярославцы выиграли вбрасывание, Рафиков от синей линии зарядил низом — шайба после рикошета улетела в сторону.
'4
Атака «Магнитки» по центру, Плотников с ползоны зарядил с кистей — шайба просвистела рядом со штангой!
'3
Юров убежал по правому флангу и под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть Коновалова.
'2
Иванов вылез на пятак и подставил клюшку под наброс Коршкова от борта! Кошечкин сложился и накрыл шайбу.
'1
Коршков с левого края влетел в зону и несильно бросил в нижний угол — Кошечкин смахнул шайбу в сторону.
'1
Матч начался! Ярославцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Илья Коновалов — Василий Кошечкин.
'0
Сравнительная статистика «Локомотива» и «Металлурга» накануне очного матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Локомотив» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.