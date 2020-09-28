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Трансляция
С конца
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'36
Момент у «Динамо»! Прошёл перевод на дальнюю штангу, Миронов оказался совсем один перед воротами, но из убойной позиции не попал в створ!
'35
Во втором периоде по броскам в створ преимущество у «Спартака» — 10:6.
'34
Муранов на фланге убежал от защитника и прострелил вдоль ворот, но партнёрам не удалось замкнуть!
'33
Динамовцы в позиционной атаке, Панкратов с ползоны послал шайбу выше перекладины!
'32
Контратака «Спартака»! Никонцев на скорости влетел в зону и бросил из-под защитника — Бочаров на месте.
'30
Отбились динамовцы, вернулся на лёд Чайковски.
'29
Лехтеря сместился на правый край и набросил на пятак, но не дошла шайба до Радила.
'28
'27
'26
Юсе от синей линии целил в нижний угол ворот! Бочаров щитком отразил шайбу в сторону.
'26
'24
'24
Спартаковцы после перехвата выкатились два в два! Цыплаков с кистей пальнул в верхний угол — Бочаров намертво забрал шайбу!
'23
Брюквин с правого края ворвался в зону и зарядил в ближний угол — Гудачек спокойно забрал шайбу.
'22
Шанс у «Динамо»! Хиетанен подключился к атаке и на дальней штанге замыкал прострел партнёра — Гудачек щитком среагировал.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. В хорошем темпе прошёл первый период, было много бросков и моментов. Обе шайбы забиты в большинстве — отличились Шипачёв и Широков.
'19
Концовка периода проходит с преимуществом команды Олега Знарка — спартаковцы подолгу разыгрывают шайбу в чужой зоне.
'17
По броскам в створ преимущество у красно-белых — 9:7.
'16
Шанс у «Спартака»! Цыплаков технично ушёл от Миронова, по центру выкатился на ворота и бросил в нижний угол — Бочаров щитком парировал!
'15
Бочаров парировал опаснейший выстрел Юсе! В полном составе «Динамо».
'15
Опасно! Никонцев сделал перевод на левый край, Фёдоров подстроился и в касание бросил по воротам — шайба угодила в штангу и выскочила в сторону!
'14
Спартаковцы продолжают комбинировать в чужой зоне — чуть больше минуты красно-белые проведут в большинстве.
'13
'13
'11
'10
Затяжная атака красно-белых. Лехтеря от борта прострелил в центр — динамовцы перехватили шайбу.
'9
Юньков щёлкнул со входа в зону! Шайба от борта отскочила на пятак, а затем Бочаров прижал её ко льду.
'8
Динамовцы выиграли борьбу у борта. Панкратов нанёс бросок с правого края, но шайба ушла в сторону.
'6
'6
Мощно давят динамовцы! Кагарлицкий щёлкнул после скидки Шипачёва — Гудачек среагировал!
'5
Наброс Хиетанена от синей линии! Шайба заметалась перед воротами, но динамовцам не удалось добить.
'4
'4
'3
Круженков забежал по левому флангу и неожиданно бросил с острейшего угла — Бочаров начеку.
'2
Рылов решился на мощный бросок от красной линии! Бочаров сложился и щитком парировал шайбу.
'1
Матч начался! Спартаковцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Юлиус Гудачек — Иван Бочаров.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.