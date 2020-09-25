- 283067 просмотров Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
- 164237 просмотров Рэдклифф может вернуться к роли Гарри Поттера
- 109211 просмотров Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
- 108562 просмотра Россия расширила санкционный список против Евросоюза
- 100989 просмотров Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
- 99107 просмотров О чем говорит полет демонстратора американского истребителя нового поколения
- 71375 просмотров На Украине обвинили Обаму в «сдаче» Крыма России
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'14
'14
'14
Дыняк и Подколзин решили провести кулачный поединок! Круто! Перчатки — в сторону!
'13
Юдин нашёл у ворот СКА Галиева, но его бросок в касание не стал голевым — Бердин ловушкой примагнитил шайбу!
'12
Хорошую атаку с ходу провели хозяева, но не хватило точной передачи на третьего — Яруллин предлагал себя на дальней штанге!
'11
Лямкин угадал с отскоком шайбы на «армейский» пятак, бросив в упор — мимо цели!
'11
Бердина размяли. Справился голкипер СКА с броском со входа в зону.
'10
Продолжает СКА атаковать! Зоркин издали бросил кистями — по щиткам Билялова!
'9
Появился пятый полевой у казанцев, но сразу возник момент у ворот Билялова — Ткачёву не удалось с пятака забросить!
'8
Отбросились гости, но хозяева быстро вернули игру в зону атаки
'7
Зоркин в касание зарядил от синей линии — прямо во вратаря!
'7
'6
И при игре в равных составах питерцы не отдают инициативу казанцам.
'5
Кузьменко прошёл гостевую синюю линию и резко бросил из-под защитника — Билялов заморозил шайбу в ловушке!
'4
В полном составе казанцы. Аалтонен на излёте большинства опасно щёлкнул от правого борта — не хватило «армейцам» добивания с пятака!
'3
Арслан Яруллин из центра зоны без помех бросал кистями — рядом с верхним углом ворот!
'2
'1
Ткачёв в первой же атаке прорвался к воротам «Ак Барса», но бросок под острым углом в створ не получился!
'1
Стартовое вбрасывание! Поехали!
'0
Команды приглашены на лёд. Звучит гимн Российской Федерации!
'0
Составы команд вашему вниманию:
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.