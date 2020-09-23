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Трансляция
С конца
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'38
'38
Уверенно новосибирцы нейтрализовали большинство питерцев.
'37
В пять нападающих СКА играет в большинстве. Ткачёв — на синей линии. Розыгрыш идёт, но пока без бросков.
'36
'35
В полном составе «Сибирь». Неплохо СКА действовал в большинстве, стараясь много бросать по воротам, но, пожалуй. не хватило игры на пятаке.
'34
Серия бросков по воротам «Сибири», но не всегда шайба доходит до Сятери. Зоркин щёлкнул издали — голкипер надёжен!
'33
'33
'33
Чибриков неплохо скинул шайбу на пятак, но там внимательно сработали гости.
'32
Кирсанов от синей линии кистями метнул шайбу — Сятери разобрался в игре щитками!
'31
Хорошими позиционными атаками обмениваются команды. В средней зоне шайба практически не задерживается.
'30
Зоркин кистями бросил в направлении ближней девятки — чуть правее задуманного! Выстояли новосибирцы в меньшинстве.
'29
Шашков на себя принял бросок Брикмана от синей линии. Вышла шайба из зоны «Сибири».
'28
'28
Обменялись команды опасными атаками, мог счёт измениться, но вратари сыграли безупречно!
'27
'26
Хуснутдинов на хорошем ходу докатил до ворот «Сибири» и низом бросил с неудобной — Сятери вновь в работе!
'25
Подколзина вывели на бросок с близкого расстояния — Сятери среагировал!
'24
Гуркин сначала пальнул от синей линии, а далее набросил от левого борта — Бердин оставил шайбу в ловушке.
'23
Тимкин блокировал бросок от синей линии. Никак не могут новосибирцы нагрузить голкипера СКА.
'22
Ромаев скрыл свой бросок, но шайба рикошетом от конька Аалтонена улетела за пределы площадки.
'21
Продолжим! Второй период.
'20
Сирена на перерыв! В первом периоде команды пошли на обмен шайбами — 1:1. На гол Ефима Гуркина, «армейцы» ответили реализованным буллитом — Иван Морозов отличился. Молодые хоккеисты СКА, которые сегодня дебютировали в КХЛ, достойно смотрятся на фоне опытных игроков «Сибири». Посмотрим, что будет дальше.
'19
Шаров набрал скорость, полез на «армейский» пятак, но не сумел один в один обыграть Коромыслова.
'18
В полном составе новосибирцы. Не использовали питерцы большинство, хотя почти все две минуты провели в зоне соперника.
'17
Бринкман получил передачу в центре зоны, откуда щёлкнул в касание — шайба не пролезла в ворота «Сибири»!
'16
'15
«Сибирь» в своей атаке выдала два дальних броска — шайба не дошла до ворот.
'14
Кузьменко из центра зоны бросил кистями — в крестовину попала шайба!
'13
Ткачёв выскочил из штрафного бокса, сразу же получил шайбу, добрался до ворот «Сибири» и бросил под острым углом — Сятери на месте!
'12
Пуустинен не решился на бросок, а передача на пятак не прошла — Санников и Романцев вели борьбу у чужих ворот.
'11
'11
Тимкин в контратаке докатил до ворот гостей, где на нём сфолил Руохомаа — буллит!
'11
'11
СКА ответил своей «позиционкой» с последующим броском Морозова — выше ворот.
'10
Хорошая позиционная атака «Сибири» завершилась броском Гуркина из левого круга вбрасывания — Бердин закрыл ближний угол ворот!
'9
Новосибирцы лучше стали контролировать шайбу. Всё больше игры в зоне питерцев.
'7
'7
«Сибирь» провела активно первые смены в игре, затем уже СКА взялся за позиционные атаки. Пока работы у вратарей не так и много.
'6
Санников имел шанс замкнуть прострел на пятак — Бердин помешал!
'5
Питерцы вновь показали свою позиционную атаку, но шайба больше ходила по периметру.
'4
На красной линии жёстко столкнулись два игрока «Сибири»! Обошлось без травм.
'3
СКА повозил шайбу по зоне соперника, но дальнейший наброс к моменту у ворот Сятери не привёл.
'2
Саюстов с ползоны кистями бросил — Бердин щитком шайбу парировал!
'1
Стартовое вбрасывание! Поехали!
'0
Знакомимся с составами команд на игру:
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Сибирь». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.