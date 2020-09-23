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Сирена на перерыв! В первом периоде команды пошли на обмен шайбами — 1:1. На гол Ефима Гуркина, «армейцы» ответили реализованным буллитом — Иван Морозов отличился. Молодые хоккеисты СКА, которые сегодня дебютировали в КХЛ, достойно смотрятся на фоне опытных игроков «Сибири». Посмотрим, что будет дальше.