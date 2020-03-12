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Трансляция
С конца
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'20
Сирена на перерыв! «Динамо» активно провело стартовый отрезок матча, сумев на 7-й минуте открыть счёт в матче — Брюквин здорово распорядился моментом у чужих ворот. «Спартак» к середине периода добавил в атаке, но своими шансами не воспользовался — 0:1 на табло.
'19
Внимательно динамовцы действуют на своей синей линии. Вновь спартаковцы забрались в офсайд.
'18
Поспешили спартаковцы со входом в зону атаки — положение вне игры.
'17
Херсли с замахом от плеча зарядил от синей линии — неточно!
'16
Выиграли гости вбрасывание в зоне атаки, последовал бросок от синей линии — Гудачек хорош в игре на щитках!
'15
Ерёменко справился с броском в ближний угол ворот «Динамо», куда метил Малыхин.
'14
Херсли с кистей от синей линии бросил, но никаких помех у Ерёменко не было — лёгкая шайба для вратаря.
'13
Григорьев щёлкнул от синей линии! Трафик у ворот, рикошет на пятаке, но шайба прошла мимо спартаковского створа.
'12
Ефремов по центру забрался в зону «Спартака» и бросил кистями — Гудачек на месте.
'11
Среагировал Ерёменко на бросок со входа в зону. Не оставил вратарь «Динамо» вариантов на добивание, прижав шайбу ловушкой.
'10
Наладили красно-белые позиционное нападение. Бросок Кокарева динамовцы успели заблокировать.
'9
Выкатились хозяева в атаку «два в одного», Фёдоров получил передачу у ворот, выдержал паузу и бросил — Ерёменко потащил!
'8
Динамовская контратака «три в три» застряла на чужой синей линии.
'7
'6
Брюквин хороший бросок исполнил — Гудачек блином шайбу парировал! Вышла игра из зоны красно-белых.
'5
Затяжная позиционная атака «Динамо». Никак не может «Спартак» шайбу отправить из своей зоны.
'4
Неплохую комбинацию бело-голубые разыграли с выводом Яшкина на бросок из центра зоны — блокирована попытка.
'3
Справился Ерёменко с броском от левого борта, но шайбу голкипер «Динамо» не прижал. Добавить хозяевам не удалось.
'2
Ошиблись спартаковцы в своей зоне, отдав шайбу сопернику, после чего Яшкин нанёс бросок — Гудачек справился!
'1
Состоялось стартовое вбрасывание! Поехали.
'0
Этот важный поединок пройдёт без зрителей на трибунах. Коронавирус добрался и до КХЛ.
'0
Юлиус Гудачек против Александра Ерёменко — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Спартак» — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу «Динамо».