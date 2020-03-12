'20

Сирена на перерыв! «Динамо» активно провело стартовый отрезок матча, сумев на 7-й минуте открыть счёт в матче — Брюквин здорово распорядился моментом у чужих ворот. «Спартак» к середине периода добавил в атаке, но своими шансами не воспользовался — 0:1 на табло.