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Автомобилист Сибирь

Последний шанс: «Автомобилист» уступает «Сибири». LIVE

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала Востока. «Автомобилист» — «Сибирь». ОНЛАЙН

Екатеринбургский «Автомобилист» встречается с новосибирской «Сибирью» в матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В случае поражения «Автомобилист» вылетит из турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10 марта 17:00   |  2 период
Автомобилист
Автомобилист
0:1
Сибирь
Сибирь
0:1, 0:0
Стадион «Уралец», Екатеринбург | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Виктор Гашилов  (Пермь, Россия)
Трямкин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Саюстов
Тимашов2'
Подробная статистика матча
Трансляция
С начала С конца
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'24

Батыршин спасает «Автомобилист» от больших неприятностей, не давая шайбе прийти на крюк Пуустинену у дальней штанге на пустом углу ворот.

'23

Продолжают гости атаковать и создавать давление у ворот Коваржа.

'22

«Сибирь» очень активно начинает второй период. Пока «Авто» больше без шайбы.

'21

Поееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Бодрый первый период, в котором «Автомобилист» был активнее, а забросила реализовавшая большинство «Сибирь». Своим шансом «Авто» не воспользовался. Отдохнем и вернемся на второй период.

'20

Все, сирена отправляет команды на первый перерыв.

'20

В полном составе «Сибирь», и как раз в момент окончания удаления Голышев, добивая в пустые ворота с довольно острого угла, попал в штангу!

'18

Сятери вылавливает броски Березина и Бодрова, в итоге останавливая игру.

'18

Николай Тимашов зачем-то бьет находившегося на пятаке без шайбы Секстона и отправится в штраф-бокс. Теперь большинство у «Автомобилиста».

'17

Тут же едва не забрасывает Березин, но снова спасает Сятери. И еще раз после броска того же защитника.

'17

Подвел Трямкин свою команду. Классно разыграли сибиряки. Все поверили в то, что Александр Логинов, широко размахнувшийся, будет бросать, а он отдал налево Саюстову, который с острого угла попал в пустые. У Шарова тоже передача.

'17

ГООООООООООООООООЛ! Дмитрий Саюстов — 0:1!

'16

А вот и первое удаление в матче. Никита Трямкин ставит подножку Миловзорову. Большинство для «Сибири».

'14

И снова Сятери на месте. Теперь после броска Мацека. 7-4 по выстрелам в створ в пользу «Автомобилиста».

'13

Вроде выдержала «Сибирь» стартовый натиск екатеринбуржцев, но сейчас хозяева снова давят. Батыршин выстрелил только что мимо створа. Снова было опасно.

'12

Момент! Доус вошел в зону, прокатился по левому борту и после гроссмейстерской паузы нашел на пятаке Секстона, однако бросок того в касание прошел выше створа!

'12

Сятери вылавливает бросок Мозера, останавливая игру.

'11

Макаров атакует, выкатившись из-за ворот, но Коварж уже ждал.

'10

Как опасно! Голышев бросал с пятака в касание, Сятери не видел шайбы, но все равно умудрился отбить!

'8

Логинов в последний момент поднимает клюшку и не дает Гарееву расстрелять ворота «Сибири» из убойной позиции!

'7

Снова вступает в игру Сятери и отражает бросок.

'6

Хорошая смена от «Сибири» заканчивается первым броском в створ ворот Коваржа, с которым вратарь «Авто» уверенно справляется. Миловзоров атаковал.

'5

Очень-очень много борьбы на каждом участке льда. Ну а как иначе? «Автомобилист» на грани вылета. Он и играет первым номером, в то время как новосибирцы явно рассчитывают на контратаки.

'3

Холланд достаточно опасно бросил по воротам, но Сятери был на месте, и тут же в ответной атаке Шаров привез шайбу на пятак «Автомобилиста», однако там зачистили все.

'2

Высокие скорости, но в обороне очень внимательны обе команды пока.

'1

Сразу же Доус бросает в первой атаке, но Сятери спокоен.

17:00

Составы команд на матч:

'1

Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли игроки «Автомобилиста».

16:55

Начало встречи в 17.00 мск.

16:50

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция пятого матча четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Автомобилистом».