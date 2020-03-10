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Продолжают гости атаковать и создавать давление у ворот Коваржа.
«Сибирь» очень активно начинает второй период. Пока «Авто» больше без шайбы.
Поееехали! Второй период стартовал.
Бодрый первый период, в котором «Автомобилист» был активнее, а забросила реализовавшая большинство «Сибирь». Своим шансом «Авто» не воспользовался. Отдохнем и вернемся на второй период.
Сятери вылавливает броски Березина и Бодрова, в итоге останавливая игру.
Подвел Трямкин свою команду. Классно разыграли сибиряки. Все поверили в то, что Александр Логинов, широко размахнувшийся, будет бросать, а он отдал налево Саюстову, который с острого угла попал в пустые. У Шарова тоже передача.
И снова Сятери на месте. Теперь после броска Мацека. 7-4 по выстрелам в створ в пользу «Автомобилиста».
Сятери вылавливает бросок Мозера, останавливая игру.
Снова вступает в игру Сятери и отражает бросок.
Хорошая смена от «Сибири» заканчивается первым броском в створ ворот Коваржа, с которым вратарь «Авто» уверенно справляется. Миловзоров атаковал.
Очень-очень много борьбы на каждом участке льда. Ну а как иначе? «Автомобилист» на грани вылета. Он и играет первым номером, в то время как новосибирцы явно рассчитывают на контратаки.
Высокие скорости, но в обороне очень внимательны обе команды пока.
Сразу же Доус бросает в первой атаке, но Сятери спокоен.
Составы команд на матч:
Начало встречи в 17.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция пятого матча четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Автомобилистом».