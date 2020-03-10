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Индрашис получил повреждение после броска Федорова с близкого расстояния.
А теперь смог! Яшкин прошел за воротами и прострелил на пятак, куда ворвался Шипачев. Никто его не накрыл, и Вадим уже переиграл голкипера «Спартака».
Опасно могло быть! Хиетанен набросил через дальний борт, Шипачев был первый на шайбе, но переиграть Беспалова не смог.
Алексеев оббежал Виклунда, сблизился с вратарем, но толком бросить не смог, хотя могло быть опасно..
Выстояли бело-голубые в меньшинстве. Теперь в полном составе играют.
Не знает «Спартак», что делать с шайбой в чужой зоне. Никак не могут гости довести дело до броска.
Яшкин в одиночку убежал в контратаку. Нанес бросок и заработал вбрасывание в чужой зоне.
Очень много брака в передачах у обеих команд. Друг другу делают подарки в виде шайбы, но никто пока что этим не пользуется.
Опасно выходил «Спартак» два в одного, Зубов мог бросать, но решил прострелить на партнера. В итоге заблокировали передачу.
Зайцев выбросил шайбу за пределы площадки. Могло быть удаление у «Динамо», но шайба первым делом коснулась ограждения, после чего уже вылетела за площадку. Потому удаления не будет.
Оккупировали красно-белые зону хозяев, но до броска дело довести никак не могут. Очень хаотичные действия в атаке у «Спартака».
В полном составе играет «Спартак».
Брюквин бросил в дальнюю «девятку», но Беспалов отбил ее ловушкой.
А в атаку убежали спартаковцы. Ганзл прорвался по левому краю и щелкнул мощно. Еременко на месте.
Панкратов убежал в контраатаку, сблизился с воротами и пытался «прошить» ближний угол. Но толком бросок у форварда «Динамо» не вышел, и Беспалов шайбу отбил.
Пытается «Спартак» организовать свою позиционную атаку, но пока небольшие проблемы со входом в зону у красно-белых.
Убегали динамовцы три в два, но Кутейкин один разрушил всю атаку. Бросок акцентированный не вышел, но Беспалов на всякий случай шайбу прижал.
Опасно могло быть! Миронов мощно выстрелил от синей линии — шайба пролетела рядом с крестовиной!
Яшкин бросил из-под Херсли — Беспалов все видел и уверенно шайбу поймал.
Стартовал второй период! Вбрасывание выиграли бело-голубые.
По броскам в створ ворот статистика в целом равная. Лишь небольшое преимущество у «Спартака»: 10 против 7.
В полном составе играет «Спартак».
Афиногенов ворвался на пятак, пытался он протолкнуть шайбу между щитками Беспалову, но Никита сыграл уверенно, да и накрыли тут же защитники форварда «Динамо».
Цыплаков убежал в контратаку, отцепился от защитника и бросил в верхний угол. Еременко отбил шайбу клюшкой, снаряд пролетел над перекладиной.
Много брака в передачах у бело-голубых. Без особого труда «Спартак» раз за разом выбрасывает шайбу из своей зоны.
Никонцев неожиданно подхватил потерянную шайбу в центре и вошел в зоне. Откатил над Федорова, но тот слишком потерял в скорости и сразу же снаряд потерял.
Опасно могло быть! Не разобрались друг с другом защитники «Спартака» у своего пятака, в итоге шайбу подхватил Индрашис, который бросил с близкого расстояния. Шайба до ворот не дошла, да и бросок не будет засчитан — форвард «Динамо» был в офсайде.
Яшкин подхватил шайбу у красной линии, вошел в зону, сместился в центр и сразу же бросил в верхний угол. Беспалов ловит шайбу в ловушку.
Кутейкин в свойственной себе манере щелкнул от своей синей линии. Шайба с отскоком ото льда прилетела к Еременко.
Мусин, выиграв вбрасывание в чужой зоне, сразу же бросил по воротам — точно в ловушку Еременко.
Очень плотно обороняется «Спартак». Стоит только хозяевам войти в зону, так сразу они упираются в красно-белую стену.
Последовал наброс на пятак из-за ворот на Полыгалова, тот мог бросать из выгодной позиции, но по шайбе не попал.
Котляревский сместился с левого края через центр направо и бросил с острого угла. Немного неточно, хотя выглядело опасно.
Не смогли красно-белые реализовать большинство. Шипачев вернулся на лед.
Отбивается «Динамо». При первой же возможности выносят бело-голубые шайбу из своей зоны без проброса.
Чайковски после выигранного вбрасывания в чужой зоне бросил из-под защитника — Беспалов момент броска углядел и шайбу отбил.
Мусина впечатали в борт. Болезненным мог получиться удар, но Дамир после силового приема сразу поднялся на ноги и продолжил игру.
Большими силами прессинговал «Спартак» бело-голубых в чужой зоне, но отобрать шайбу так и не удалось — хозяева все-таки вышли из зоны и организовали атаку, которую завершил броском Шипачев. Неточно.
Кутейкин подключился к атаке. Сразу же ожидаемо мощно выстрелил Андрей, Еременко отбил шайбу в сторону.
Никонцев классно разобрался на правом фланге, отдав передачу на Ганзла с разворота. Но у чеха бросок не получился — вовремя накрыл его Миронов.
Начинает активно «Спартак», предпочтя волну бросков (большинство из которых пока не выглядят акцентированными) с первых секунд матча. «Динамо» же играет аккуратнее, делая акцент на сохранении шайбы под своим контролем.
Вновь бросает Зубов — Еременко спокойно ловит шайбу.
Фёдоров зацепился за шайбу у левого борта в чужой зоне и откатил назад на Зубова. Тот сразу же бросил — аж клюшка сломалась.
Команды вышли на лед. Звучит гимн Российской Федерации.
После четырех матчей счет в серии равный — 2-2. Обе команды одержали по две победы на своей площадке. Сегодня игра проходит на площадке «Динамо».
«Спартак»:
Представляем составы команд на сегодняшний матч. «Динамо»:
Начало игры — в 19.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция пятого матча четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком».