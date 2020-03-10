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Динамо М Спартак

Вырваться вперед в серии: «Динамо» обыгрывает «Спартак». LIVE

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Запад. 5-й матч. «Динамо» — «Спартак». ОНЛАЙН

«Динамо» принимает «Спартак» в пятом матче 1/4 финала Западной конференции в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги. На данный момент у команд по две победы — триумфатор этой встречи выйдет вперед в серии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
10 марта 19:30   |  2 период
Динамо М
Динамо М
1:0
Спартак
Спартак
0:0, 1:0
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышева», Москва | Судьи: Эдуард Одиньш  (Рига, Латвия), Денис Наумов  (Тольятти, Россия)
Шипачёв2'
Григорьев2'
1:0Шипачёв
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Галимов2'
Хохлачёв2'
Подробная статистика матча
Трансляция
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Перерыв

И звучит сирена. Завершен второй период. В самую раздевалку забили бело-голубые — 1:0.

'40

Опасно! Как сейчас не забил «Спартак»! Хохлачев аккуратно выкатил на партнера, тому никто не мешал щелкнуть, но шайба попала в перекладину!

'39

Индрашис получил повреждение после броска Федорова с близкого расстояния.

'38

А теперь смог! Яшкин прошел за воротами и прострелил на пятак, куда ворвался Шипачев. Никто его не накрыл, и Вадим уже переиграл голкипера «Спартака».

'38

ГОЛ! 1:0! «Динамо»!

'38

Опасно могло быть! Хиетанен набросил через дальний борт, Шипачев был первый на шайбе, но переиграть Беспалова не смог.

'37

Алексеев оббежал Виклунда, сблизился с вратарем, но толком бросить не смог, хотя могло быть опасно..

'36

Выстояли бело-голубые в меньшинстве. Теперь в полном составе играют.

'36

Не знает «Спартак», что делать с шайбой в чужой зоне. Никак не могут гости довести дело до броска.

'35

Яшкин в одиночку убежал в контратаку. Нанес бросок и заработал вбрасывание в чужой зоне.

'34

Удаление у «Динамо». Григорьев наказан малым штрафом за атаку вратаря.

'33

Очень много брака в передачах у обеих команд. Друг другу делают подарки в виде шайбы, но никто пока что этим не пользуется.

'31

Опасно выходил «Спартак» два в одного, Зубов мог бросать, но решил прострелить на партнера. В итоге заблокировали передачу.

'30

Зайцев выбросил шайбу за пределы площадки. Могло быть удаление у «Динамо», но шайба первым делом коснулась ограждения, после чего уже вылетела за площадку. Потому удаления не будет.

'29

Оккупировали красно-белые зону хозяев, но до броска дело довести никак не могут. Очень хаотичные действия в атаке у «Спартака».

'28

В полном составе играет «Спартак».

'27

Брюквин бросил в дальнюю «девятку», но Беспалов отбил ее ловушкой.

'26

А в атаку убежали спартаковцы. Ганзл прорвался по левому краю и щелкнул мощно. Еременко на месте.

'25

Удаление у «Спартака». Хохлачев наказан малым штрафом за нарушение процедуры вбрасывания.

'25

Панкратов убежал в контраатаку, сблизился с воротами и пытался «прошить» ближний угол. Но толком бросок у форварда «Динамо» не вышел, и Беспалов шайбу отбил.

'24

Пытается «Спартак» организовать свою позиционную атаку, но пока небольшие проблемы со входом в зону у красно-белых.

'23

Убегали динамовцы три в два, но Кутейкин один разрушил всю атаку. Бросок акцентированный не вышел, но Беспалов на всякий случай шайбу прижал.

'22

Опасно могло быть! Миронов мощно выстрелил от синей линии — шайба пролетела рядом с крестовиной!

'21

Яшкин бросил из-под Херсли — Беспалов все видел и уверенно шайбу поймал.

'21

Стартовал второй период! Вбрасывание выиграли бело-голубые.

Перерыв

По броскам в створ ворот статистика в целом равная. Лишь небольшое преимущество у «Спартака»: 10 против 7.

Перерыв

И звучит сирена, которая сигнализирует об окончании первого периода. Активно начали команды, создали несколько хороших моментов, но 100%-ных голевых — нет. 0:0, отдыхаем.

'20

В полном составе играет «Спартак».

'20

Афиногенов ворвался на пятак, пытался он протолкнуть шайбу между щитками Беспалову, но Никита сыграл уверенно, да и накрыли тут же защитники форварда «Динамо».

'19

Цыплаков убежал в контратаку, отцепился от защитника и бросил в верхний угол. Еременко отбил шайбу клюшкой, снаряд пролетел над перекладиной.

'19

Много брака в передачах у бело-голубых. Без особого труда «Спартак» раз за разом выбрасывает шайбу из своей зоны.

'18

Удаление у «Спартака». Галимов наказан малым штрафом за блокировку.

'18

Опасно! Шипачев набросил на пятак, первым был на подборе Яшкин, но заблокировали его бросок. Шайба отскочила к Зайцеву, тот мощно щелкнул, но и его бросок был заблокирован!

'17

Никонцев неожиданно подхватил потерянную шайбу в центре и вошел в зоне. Откатил над Федорова, но тот слишком потерял в скорости и сразу же снаряд потерял.

'16

Опасно могло быть! Не разобрались друг с другом защитники «Спартака» у своего пятака, в итоге шайбу подхватил Индрашис, который бросил с близкого расстояния. Шайба до ворот не дошла, да и бросок не будет засчитан — форвард «Динамо» был в офсайде.

'15

Яшкин подхватил шайбу у красной линии, вошел в зону, сместился в центр и сразу же бросил в верхний угол. Беспалов ловит шайбу в ловушку.

'14

Кутейкин в свойственной себе манере щелкнул от своей синей линии. Шайба с отскоком ото льда прилетела к Еременко.

'14

Мусин, выиграв вбрасывание в чужой зоне, сразу же бросил по воротам — точно в ловушку Еременко.

'13

Очень плотно обороняется «Спартак». Стоит только хозяевам войти в зону, так сразу они упираются в красно-белую стену.

'12

Последовал наброс на пятак из-за ворот на Полыгалова, тот мог бросать из выгодной позиции, но по шайбе не попал.

'11

Котляревский сместился с левого края через центр направо и бросил с острого угла. Немного неточно, хотя выглядело опасно.

'11

Не смогли красно-белые реализовать большинство. Шипачев вернулся на лед.

'10

Отбивается «Динамо». При первой же возможности выносят бело-голубые шайбу из своей зоны без проброса.

'9

Опасно! Последовал прострел из-за ворот на Ганзла, Робин выстрелил в дальний угол — спасает Еременко свою команду!

'9

Удаление у «Динамо». Петерссон опасно выходил с левого края, бросил он в ближний угол, и Шипачев спас свою команду. Первым на подборе был защитник «Спартака», но слишком грубо против него сыграл Шипачев. Малый штраф для Вадима.

'8

Чайковски после выигранного вбрасывания в чужой зоне бросил из-под защитника — Беспалов момент броска углядел и шайбу отбил.

'7

Мусина впечатали в борт. Болезненным мог получиться удар, но Дамир после силового приема сразу поднялся на ноги и продолжил игру.

'6

Большими силами прессинговал «Спартак» бело-голубых в чужой зоне, но отобрать шайбу так и не удалось — хозяева все-таки вышли из зоны и организовали атаку, которую завершил броском Шипачев. Неточно.

'5

Кутейкин подключился к атаке. Сразу же ожидаемо мощно выстрелил Андрей, Еременко отбил шайбу в сторону.

'4

Никонцев классно разобрался на правом фланге, отдав передачу на Ганзла с разворота. Но у чеха бросок не получился — вовремя накрыл его Миронов.

'3

Начинает активно «Спартак», предпочтя волну бросков (большинство из которых пока не выглядят акцентированными) с первых секунд матча. «Динамо» же играет аккуратнее, делая акцент на сохранении шайбы под своим контролем.

'2

Вновь бросает Зубов — Еременко спокойно ловит шайбу.

'1

Фёдоров зацепился за шайбу у левого борта в чужой зоне и откатил назад на Зубова. Тот сразу же бросил — аж клюшка сломалась.

'1

Матч начался! Стартовое вбрасывание за игроками «Спартака».

19:29

Команды вышли на лед. Звучит гимн Российской Федерации.

19:27

После четырех матчей счет в серии равный — 2-2. Обе команды одержали по две победы на своей площадке. Сегодня игра проходит на площадке «Динамо».

19:26

«Спартак»:

19:25

Представляем составы команд на сегодняшний матч. «Динамо»:

19:20

Начало игры — в 19.30 мск.

19:15

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция пятого матча четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком».