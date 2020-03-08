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Спартак Динамо М

Сравнять счет в серии: «Спартак» принимает «Динамо». LIVE

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Запад. 4-й матч. «Спартак» — «Динамо». ОНЛАЙН

«Спартак» принимает «Динамо» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
08 марта 17:00   |  1 период
Спартак
Спартак
0:0
Динамо М
Динамо М
0:0
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия), Юрий Оскирко  (Ярославль, Россия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
Трансляция
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'3

Симпатично выглядит «Спартак» на первых минутах. Но это, скорее, связано с осторожной игрой «Динамо». Держат гости в голове сценарий прошлого матча, когда к седьмой минуте они вели уже 3:0, а потом все свое преимущество проворонили.

'2

Афиногенов, вернувшийся в состав бело-голубых, сделал неплохую передачу на Ефремова, но у того бросок с близкого расстояния не получился.

'1

Опасно! Даугавиньш прошел вперед и прострелил чуть назад на Карсумса, тот бросил сразу же в дальний угол, но шайба попала в перекладину!

'1

С первых же секунд «Спартак» вошел в чужую зону, Вишневский подобрал шайбу на левом фланге и бросил издали. Еременко шайбу поймал.

'1

Матч начался! Стартовое вбрасывание за гостями.

16:58

Команды вышли на лед. Звучит гимн Российской Федерации.

16:55

После трех матчей в серии лидирует «Динамо» — 2-1. Однако обе победы бело-голубые одержали на своей арене. Третья же игра прошла в «Парке Легенд», где «Спартак» в сумасшедшей борьбе отыгрался с 0:3, а затем вырвал важную победу в овертайме. Сегодняшняя встреча тоже проходит на площадке красно-белых.

16:52

«Динамо»:

16:51

Представляем составы команд. «Спартак»:

16:50

Начало матча запланировано на 17.00 мск.

16:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция четвертого матча четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Динамо».