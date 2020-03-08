После трех матчей в серии лидирует «Динамо» — 2-1. Однако обе победы бело-голубые одержали на своей арене. Третья же игра прошла в «Парке Легенд», где «Спартак» в сумасшедшей борьбе отыгрался с 0:3, а затем вырвал важную победу в овертайме. Сегодняшняя встреча тоже проходит на площадке красно-белых.