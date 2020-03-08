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Симпатично выглядит «Спартак» на первых минутах. Но это, скорее, связано с осторожной игрой «Динамо». Держат гости в голове сценарий прошлого матча, когда к седьмой минуте они вели уже 3:0, а потом все свое преимущество проворонили.
Афиногенов, вернувшийся в состав бело-голубых, сделал неплохую передачу на Ефремова, но у того бросок с близкого расстояния не получился.
С первых же секунд «Спартак» вошел в чужую зону, Вишневский подобрал шайбу на левом фланге и бросил издали. Еременко шайбу поймал.
Команды вышли на лед. Звучит гимн Российской Федерации.
После трех матчей в серии лидирует «Динамо» — 2-1. Однако обе победы бело-голубые одержали на своей арене. Третья же игра прошла в «Парке Легенд», где «Спартак» в сумасшедшей борьбе отыгрался с 0:3, а затем вырвал важную победу в овертайме. Сегодняшняя встреча тоже проходит на площадке красно-белых.
«Динамо»:
Представляем составы команд. «Спартак»:
Начало матча запланировано на 17.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция четвертого матча четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Динамо».