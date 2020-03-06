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Спартак Динамо М

Убойное дерби: «Динамо» обыгрывает «Спартак». LIVE

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Запад. 3-й матч. «Спартак» — «Динамо». ОНЛАЙН

Московский «Спартак» принимает столичное «Динамо» в третьем матче 1/4 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
06 марта 19:30   |  2 период
Спартак
Спартак
3:4
Динамо М
Динамо М
2:3, 1:1
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Виктор Гашилов  (Пермь, Россия), Роман Гофман  (Москва, Россия)
Рылов2'
1:3Зубов
2:3Фёдоров
3:3Хохлачёв
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Полыгалов
0:2Лямин
0:3Муранов
Лямин2'
3:4Чайковски
Подробная статистика матча
Трансляция
С начала С конца
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'36

Удаление у «Динамо». Игумнов наказан малым штрафом за подножку.

'35

Только сравнял «Спартак», так «Динамо» прибавило и вновь вышло вперед! Получил Чайковски шайбу на правом фланге и сразу же бросил в дальнюю «девятку»! Беспалов не спас.

'35

ГОЛ! 3:4! «Динамо»!

'34

Не реализовал свой момент ранее Хохлачев, зато сейчас после того, как Цыплаков отборолся за шайбу на пятаке, расстрелял ворота Бочарова! Сравняли счет спартаковцы!

'34

ГОЛ! 3:3!

'33

И вновь момент! Выходили спартаковцы три в три, Рылов мощно бросил, но Бочаров шайбу отбил, а затем и с добиванием справился!

'32

Момент! Последовала передача на Карсумса от Зубова, тот оказался один перед Бочаровым и даже обыграл голкипера «Динамо», но бросить по пустым воротам не успел!

'31

Взвинтили темп бело-голубые и прижали «Спартак» в чужой зоне. Даже Зайцев подключился к атаке и щелкнул в дальнюю «девятку». Беспалов спасает.

'30

Полыгалов бросил издали — Беспалов вновь на месте.

'29

Опасно! Прозевали красно-белые Петерссона, который оказался один у ворот «Спартака». Не поверил швед в это и толком не попал по шайбе, бросив точно в Беспалова.

'27

Владеет инициативой «Спартак», но без особых моментов атакуют красно-белые. Да и «Динамо» не позволяет сопернику многого.

'26

Ух, вот это игра Бочарова! Вишневский мощно от синей линии, но голкипер «Динамо» поймал шайбу в ловушку!

'25

Галимов подхватил шайбу у левого борта, прошел за воротами и прострелил на пятак, а там никого из красно-белых не оказалось.

'24

Федоров бросил в ближнюю «девятку» с правого края — точно в ловушку Бочарову.

'23

Опасно! Хохлачев выходил из-за ворот и бросал, но вовремя подставил клюшку Зайцев. В итоге шайба пролетела над перекладиной!

'22

Кутейкин бросил от синей линии — Бочаров ловит шайбу намертво.

'21

Стартовал второй период! Вбрасывание за «Спартаком».

Перерыв

15:12 в пользу «Спартака» по броскам в створ ворот за первые 20 минут.

Перерыв

И звучит сирена! Завершился первый период, в котором команды уже в первые семь минут забили четыре шайбы на двоих, а под конец отрезка «Спартак» сократил отставание до минимума.

'20

Осадили красно-белые ворота Бочарова, создали ряд моментов, но забили только после того, как Лямин вернулся на площадку. Фёдоров мощным броском в дальнюю «девятку» делает счет 3:2!

'20

ГОЛ! 3:2!

'19

Следует серия бросков с правого края, но Бочаров на месте.

'18

Удаление у «Динамо». А вот и шанс для «Спартака». Лямин наказан малым штрафом за подножку.

'17

Не знает «Спартак», что делать с шайбой. «Динамо» дает играть, приглашает красно-белых к себе в зону, но хозяева ничего не предлагают в атаке.

'16

Петерссон простреливал из-за ворот, но попал в конек защитнику. От того шайба едва не залетела в ворота, но все спокойно, урегулировали проблему красно-белые.

'15

Кулемин прорвался к воротам и пытался «прошить» Беспалова с близкого расстояния, но голкипер «Спартака» в ближний угол не пропустил.

'14

С огромным трудом «Спартак» входит в чужую зону. Следует передача на дальний борт, борьба и все, «Динамо» шайбу выбрасывает.

'13

Превзошли, кстати, немного красно-белые соперника по количеству бросков, но не принципиально — 9 против 8.

'12

Брюквин бросил с разворота, Алексеев был готов сыграть на добивании, но Беспалов прижал шайбу ко льду.

'11

Подсбавили обороты динамовцы, но все равно атакуют острее «Спартака». Чаще бросают, точнее в передачах в чужой зоне. «Спартак» же действует более хаотично.

'10

Цыплаков пасовал вперед от своего борта, а получился бросок по воротам. Но такие Бочаров не пропустит уж.

'9

Опасно! Алексеев бросил с правого края. Беспалов с трудом, но шайбу отбивает!

'8

Яшкин выиграл позицию у защитника и бросил с близкого расстояния. Беспалов на месте. Ловит шайбу голкипер «Спартака».

'7

Отыграли красно-белые одну шайбу! Зубов прошел за воротами и воспользовался ошибкой Бочарова, который вышел из ворот зачем-то, бросив в пустой угол.

'7

ГОЛ! 3:1!

'6

Яшкин мощно бросил с правого края, но попал в защитника. Тот аж упал, но игру продолжает.

'6

Ужасное начало матча в исполнении «Спартака». Три гола за пять минут — это непозволительно для игры в плей-офф. Как будто не вышли на игру вообще красно-белые.

'5

Полный провал обороны «Спартака». Кулемин спокойно прошел по правому флангу, поднял голову и прострелил на свободного Муранова, который без проблем «прошил» Беспалова.

'5

ГОЛ! 3:0!

'5

Сразу меняет Олег Знарок вратаря. Гудачек уступил место Никите Беспалову.

'4

Быстро реализовали численное большинство номинальные гости. Последовал прострел на дальнюю штангу, где находился Тарасов. Бросить он не сумел, зато откатил назад на Лямина, который удвоил преимущество «Динамо».

'4

ГОЛ! 2:0!

'3

Яшкин вышел на свободный лед и мощно бросил в угол. Гудачек на месте.

'3

Удаление у «Спартака». Рылов за задержку соперника наказан малым штрафом.

'2

Обескураживающее начало для «Спартака». Первая же акцентированная атака бело-голубых оказалась голевой.

'1

Полыгалов обыгрался в «стенку» с Тарасовым, а затем вышел один на один с Гудачеком и открыл счет!

'1

ГОЛ! 1:0! «Динамо!

'1

И сразу момент у ворот «Динамо». Никонцев бросил с близкого расстояния — попал в Бочарова.

'1

Матч начался! Стартовое вбрасывание за «Спартаком».

19:29

Команды уже на льду. Звучит гимн России.

19:27

Команды уже провели между собой две встречи. Обе прошли на стадионе «Динамо» и завершились победой бело-голубых. Подопечные Владимира Крикунова ведут в серии 2-0.

19:26

«Динамо»:

19:25

Представляем составы команд. «Спартак»:

19:20

Начало матча запланировано на 19.30 мск.

19:15

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Динамо».