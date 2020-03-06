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Только сравнял «Спартак», так «Динамо» прибавило и вновь вышло вперед! Получил Чайковски шайбу на правом фланге и сразу же бросил в дальнюю «девятку»! Беспалов не спас.
Не реализовал свой момент ранее Хохлачев, зато сейчас после того, как Цыплаков отборолся за шайбу на пятаке, расстрелял ворота Бочарова! Сравняли счет спартаковцы!
Взвинтили темп бело-голубые и прижали «Спартак» в чужой зоне. Даже Зайцев подключился к атаке и щелкнул в дальнюю «девятку». Беспалов спасает.
Полыгалов бросил издали — Беспалов вновь на месте.
Владеет инициативой «Спартак», но без особых моментов атакуют красно-белые. Да и «Динамо» не позволяет сопернику многого.
Ух, вот это игра Бочарова! Вишневский мощно от синей линии, но голкипер «Динамо» поймал шайбу в ловушку!
Галимов подхватил шайбу у левого борта, прошел за воротами и прострелил на пятак, а там никого из красно-белых не оказалось.
Федоров бросил в ближнюю «девятку» с правого края — точно в ловушку Бочарову.
Кутейкин бросил от синей линии — Бочаров ловит шайбу намертво.
Стартовал второй период! Вбрасывание за «Спартаком».
15:12 в пользу «Спартака» по броскам в створ ворот за первые 20 минут.
Осадили красно-белые ворота Бочарова, создали ряд моментов, но забили только после того, как Лямин вернулся на площадку. Фёдоров мощным броском в дальнюю «девятку» делает счет 3:2!
Следует серия бросков с правого края, но Бочаров на месте.
Не знает «Спартак», что делать с шайбой. «Динамо» дает играть, приглашает красно-белых к себе в зону, но хозяева ничего не предлагают в атаке.
Петерссон простреливал из-за ворот, но попал в конек защитнику. От того шайба едва не залетела в ворота, но все спокойно, урегулировали проблему красно-белые.
Кулемин прорвался к воротам и пытался «прошить» Беспалова с близкого расстояния, но голкипер «Спартака» в ближний угол не пропустил.
С огромным трудом «Спартак» входит в чужую зону. Следует передача на дальний борт, борьба и все, «Динамо» шайбу выбрасывает.
Превзошли, кстати, немного красно-белые соперника по количеству бросков, но не принципиально — 9 против 8.
Брюквин бросил с разворота, Алексеев был готов сыграть на добивании, но Беспалов прижал шайбу ко льду.
Подсбавили обороты динамовцы, но все равно атакуют острее «Спартака». Чаще бросают, точнее в передачах в чужой зоне. «Спартак» же действует более хаотично.
Цыплаков пасовал вперед от своего борта, а получился бросок по воротам. Но такие Бочаров не пропустит уж.
Яшкин выиграл позицию у защитника и бросил с близкого расстояния. Беспалов на месте. Ловит шайбу голкипер «Спартака».
Отыграли красно-белые одну шайбу! Зубов прошел за воротами и воспользовался ошибкой Бочарова, который вышел из ворот зачем-то, бросив в пустой угол.
Яшкин мощно бросил с правого края, но попал в защитника. Тот аж упал, но игру продолжает.
Ужасное начало матча в исполнении «Спартака». Три гола за пять минут — это непозволительно для игры в плей-офф. Как будто не вышли на игру вообще красно-белые.
Полный провал обороны «Спартака». Кулемин спокойно прошел по правому флангу, поднял голову и прострелил на свободного Муранова, который без проблем «прошил» Беспалова.
Сразу меняет Олег Знарок вратаря. Гудачек уступил место Никите Беспалову.
Быстро реализовали численное большинство номинальные гости. Последовал прострел на дальнюю штангу, где находился Тарасов. Бросить он не сумел, зато откатил назад на Лямина, который удвоил преимущество «Динамо».
Яшкин вышел на свободный лед и мощно бросил в угол. Гудачек на месте.
Обескураживающее начало для «Спартака». Первая же акцентированная атака бело-голубых оказалась голевой.
Полыгалов обыгрался в «стенку» с Тарасовым, а затем вышел один на один с Гудачеком и открыл счет!
И сразу момент у ворот «Динамо». Никонцев бросил с близкого расстояния — попал в Бочарова.
Команды уже на льду. Звучит гимн России.
Команды уже провели между собой две встречи. Обе прошли на стадионе «Динамо» и завершились победой бело-голубых. Подопечные Владимира Крикунова ведут в серии 2-0.
«Динамо»:
Представляем составы команд. «Спартак»:
Начало матча запланировано на 19.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Динамо».