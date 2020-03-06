Стычка на льду после грубого приема против Дацюка, которому дали локтем в голову в средней зоне! В штраф-боксе Мамкин у гостей, Макаров у хозяев. Но не один. Там два человека, и еще Чесалин. И за него, похоже, Пуустинен поехал отбывать! Большинство у «Авто».