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Последовал небольшой наброс на пятак к воротам «Сибири», Сятери шайбу прижал. Немного потолкались и чуть не подрались Холланд с Коротковым.
Выдержали гости давление «Сибири». Играет «Автомобилист» в полном составе.
Осели хозяева в чужой зоне. «Автомобилист» еле-еле отбивается. Везет гостям откровенно — игроки «Сибири» просто мажут по воротам.
Шаров делал классную передачу в направлении ворот на Романцева, но тот зацепиться за шайбу не смог.
Давил «Автомобилист» в чужой зоне две минуты, но «Сибирь» отбилась и уже в полном составе.
Чесалин просто две минуты получил, а вот Макаров — 2+10.
Итак, Руохомаа и Йокипакка в ассистенты записаны, а гол все же на счету Пустинена — он забросил.
ГОЛ ЗАСЧИТАН!
Мартемьянов берет тренерский запрос по поводу помехи вратарю!
На отложенном штрафе Гуркина забивает расставившаяся в зоне вшестером «Сибирь»! Был бросок от синей линии, Коварж отбил прямо перед собой на пятак, а там Миловзоров с Пустиненом на пару затолкали шайбу в ворота!
Есть первая шайба «Автомобилиста» в этой серии! Дацюк из-за ворот сыграл на Белоусова, тот перевел на синюю линюю Березину, который и расстрелял ворота!
Атака «Сибири» с ходу: Йокипакка заправил Шарова в зону, тот нашел передачей направо Пустинена, который и расстрелял ворота Коваржа! И в этом матче открывает счет «Сибирь»!
Очередной дальний кистевой бросок по воротам Сятери. Белоусов с разворота кинул, но трудностей Сятери не доставил.
Пока совсем без остроты играют команды сегодня. Вот был прорыв к воротам «Автомобилиста», и трибунам показалось, что его остановили с нарушением, но арбитры считают иначе.
В осторожный хоккей в этой серии играют команды, и третий матч пока что непохож на исключение.
Снова дают хозяева бросить по воротам Сятери из не самого выгодного положения, и голкипер спокойно забирает шайбу.
Сятери без проблем ловит бросок Трямкина.
А вот уже Алексеев бросает по воротам Коваржа, который тоже на месте.
В первой же атаке Холланд бросает по воротам Сятери, который делает свой 86-й сейв в данной серии подряд.
У «Автомобилиста» было преимущество своей площадки, но распорядилась им команда крайне неудачно, проиграв две первые встречи серии — 0:2 и 0:1. Теперь два матча в Новосибирске, и спасать положение нужно здесь и сейчас. Сегодня ожидается жаркое сражение.
Поеееееехали! Матч стартовал.
Состав «Автомобилиста» на третью игру серии.
Состав «Сибири» на сегодняшний матч.
Начало матча запланировано на 15.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Автомобилистом».