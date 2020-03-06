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Сибирь Автомобилист

Сократить отставание: «Сибирь» в третий раз обыгрывает «Автомобилист». LIVE

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 3-й матч. «Сибирь» — «Автомобилист». ОНЛАЙН

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«Сибирь» принимает «Автомобилист» в третьем матче 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
06 марта 15:30   |  перерыв
Сибирь
Сибирь
2:1
Автомобилист
Автомобилист
2:1
Стадион «Сибирь», Новосибирск | Судьи: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Роман Щенёв  (Тольятти, Россия)
1:0Пуустинен
Ермаков2'
2:1Пуустинен
Макаров2+10'
Чесалин2'
Коротков2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
1:1Березин
Мамкин2'
Мамкин2'
Холланд2'
Подробная статистика матча
Трансляция
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Перерыв

Звучит сирена, сигнализирующая об окончании первого периода. 2:1 — впереди «Сибирь». Отдыхаем.

'20

И за грубость удалены на две минуты Коротков с Холландом.

'20

Последовал небольшой наброс на пятак к воротам «Сибири», Сятери шайбу прижал. Немного потолкались и чуть не подрались Холланд с Коротковым.

'19

Выдержали гости давление «Сибири». Играет «Автомобилист» в полном составе.

'18

Осели хозяева в чужой зоне. «Автомобилист» еле-еле отбивается. Везет гостям откровенно — игроки «Сибири» просто мажут по воротам.

'18

Опасно! Последовал наброс на пятак, первым на шайбе оказался Романцев. Едва-едва он не отметился голом! Каким-то чудом шайба на влетела в ворота.

'17

Удаление у «Автомобилиста». Мамкин получил две минуты штрафа за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

'17

Шаров делал классную передачу в направлении ворот на Романцева, но тот зацепиться за шайбу не смог.

'16

Саюстов на скорости прорвался в чужую зону, но Коварж поймал телом его бросок.

'15

В равных составах хозяева сразу же залезли в чужую зону и создали два очень опасных момента. С трудом отбились гости.

'15

Давил «Автомобилист» в чужой зоне две минуты, но «Сибирь» отбилась и уже в полном составе.

'13

В пустой угол ворот «Сибири» не попадает после розыгрыша Ден Секстон!

'13

Чесалин просто две минуты получил, а вот Макаров — 2+10.

'13

Стычка на льду после грубого приема против Дацюка, которому дали локтем в голову в средней зоне! В штраф-боксе Мамкин у гостей, Макаров у хозяев. Но не один. Там два человека, и еще Чесалин. И за него, похоже, Пуустинен поехал отбывать! Большинство у «Авто».

'12

Итак, Руохомаа и Йокипакка в ассистенты записаны, а гол все же на счету Пустинена — он забросил.

'12

ГОЛ ЗАСЧИТАН!

'12

Мартемьянов берет тренерский запрос по поводу помехи вратарю!

'12

На отложенном штрафе Гуркина забивает расставившаяся в зоне вшестером «Сибирь»! Был бросок от синей линии, Коварж отбил прямо перед собой на пятак, а там Миловзоров с Пустиненом на пару затолкали шайбу в ворота!

'12

ГООООООООООООООООООООЛ! Егор Миловзоров — 2:1!

'12

Саюстов очень неплохо из-под защитника бросает в атаке «Сибири» с ходу. Рядом со штангой свистит диск.

'11

Свалка на пятаке перед воротами Сятери, но защитники «Сибири» захомутали Мозера, не позволив ему затолкать шайбу в ворота.

'10

Есть первая шайба «Автомобилиста» в этой серии! Дацюк из-за ворот сыграл на Белоусова, тот перевел на синюю линюю Березину, который и расстрелял ворота!

'10

ГОООООООООООООООООЛ! Максим Березин — 1:1!

'9

Первое в матче удаление. Ермаков в своей зоне неудачно вставил клюшку в ноги катившему с шайбой по борту Секстону. Большинство у «Авто».

'9

Атака «Сибири» с ходу: Йокипакка заправил Шарова в зону, тот нашел передачей направо Пустинена, который и расстрелял ворота Коваржа! И в этом матче открывает счет «Сибирь»!

'9

ГОООООООООООООООООООЛ! Юусо Пустинен — 1:0!

'7

Очередной дальний кистевой бросок по воротам Сятери. Белоусов с разворота кинул, но трудностей Сятери не доставил.

'6

Пока совсем без остроты играют команды сегодня. Вот был прорыв к воротам «Автомобилиста», и трибунам показалось, что его остановили с нарушением, но арбитры считают иначе.

'4

В осторожный хоккей в этой серии играют команды, и третий матч пока что непохож на исключение.

'3

Снова дают хозяева бросить по воротам Сятери из не самого выгодного положения, и голкипер спокойно забирает шайбу.

'3

Сятери без проблем ловит бросок Трямкина.

'2

А вот уже Алексеев бросает по воротам Коваржа, который тоже на месте.

'1

В первой же атаке Холланд бросает по воротам Сятери, который делает свой 86-й сейв в данной серии подряд.

15:31

У «Автомобилиста» было преимущество своей площадки, но распорядилась им команда крайне неудачно, проиграв две первые встречи серии — 0:2 и 0:1. Теперь два матча в Новосибирске, и спасать положение нужно здесь и сейчас. Сегодня ожидается жаркое сражение.

'1

Поеееееехали! Матч стартовал.

15:30

Состав «Автомобилиста» на третью игру серии.

15:25

Состав «Сибири» на сегодняшний матч.

15:20

Начало матча запланировано на 15.30 мск.

15:15

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Автомобилистом».