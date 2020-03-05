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Макмиллан пошел в раздевалку. Какую-то травму получил форвард «Авангарда»!
Пару минут сократили команды. Броски были, но неопасные.
Очень плотная игра, стараются не давать друг другу свободы соперники, а «Салават» еще и не особо отдает сейчас шайбу.
Сейчас Кошелев ворвался в зону, притормозил и бросил из-под защитника, замаскировав свои действия под передачу. Метсола был готов.
Кугрышев атаковал ворота, но Бобков снова на месте. Игровое преимущество у хозяев сейчас есть достаточно внушительное.
Еще один дежурный сейв Бобкова.
Только что Семенов «пихал» Потапову у своего пятака, а сейчас его вывели на щелчок от синей линии в зоне «Авангарда», но шайба в ловушке у Бобкова.
В последние минуты игра в основном идет в зоне «Авангарда», но без моментов. А сейчас Потпаов не остановился после броска по воротам хозяев от синей линии, отбитым Метсолой, и спиной врезался в голкипера. Ворота сдвинулись, а защитники уфимцев жестко поговорили с форвардом гостей.
Игорь Бобков забирает шайбу в ловушку, после чего на пятаке перед его воротами пошла стычка. Активнее всех был Хартиккайнен, но обошлось без удалений.
Пытается теперь «Салават» перейти в наступление, организовывая позиционную атаку.
Очень бодрое начало. Кошелев делает передачу по борту за ворота «Салавата», Семенов делает вид, что поедет за ними, но сам отдает на пятак себе за спину, куда уже подкрался одинокий Шумаков. Расстрелять ворота в упор для Сергея не составило труда. И даже Метсола тут ничего не мог поделать.
Поееехали! Матч начался.
А вот состав и сочетание звеньев «Авангарда» на сегодняшний матч.
Состав «Салават Юлаева» на сегодняшнюю встречу.
Это третий матч серии и первый в Уфе. В Омске «Авангард» выиграл первую встречу со счетом 5:2, но во второй «Салават Юлаев» совершил шикарный камбэк в концовке, выиграл в овертайме (3:2), и теперь в серии равенство — 1-1.
Добрый день, уважаемые любители хоккея! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард». Встреча начнется в 17.00 по мск.