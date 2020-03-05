Салават Юлаев

Очень бодрое начало. Кошелев делает передачу по борту за ворота «Салавата», Семенов делает вид, что поедет за ними, но сам отдает на пятак себе за спину, куда уже подкрался одинокий Шумаков. Расстрелять ворота в упор для Сергея не составило труда. И даже Метсола тут ничего не мог поделать.