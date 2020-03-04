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ЦСКА Торпедо

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КХЛ. Плей-офф. ЦСКА — «Торпедо». ОНЛАЙН

ЦСКА в четвертьфинальном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встречается с «Торпедо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
04 марта 19:30   |  перерыв
ЦСКА
ЦСКА
2:0
Торпедо
Торпедо
2:0
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Антон Лаврентьев  (Казань, Россия), Мартин Франё  (Чехия)
Калинин2'
1:0Карнаухов
2:0Григоренко
Карнаухов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Шор2'
Подробная статистика матча
Трансляция
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'20
Сирена на перерыв! ЦСКА за первый период отправил две безответные шайбы в ворота «Торпедо», одну из которых при игре в большинстве. Шесть бросков в створ хватило «армейцам», чтобы заполучить комфортное преимущество в счёте.
'20
Карнаухова выпустили из штрафного бокса. Игра в равных составах.
'19
Баранцев завершил серию перепасов в зоне соперника броском от синей линии — Сорокин надёжен.
'18
Карнаухов удалён за удар соперника клюшкой. Нижегородцы получают численное преимущество.
'17
После броска Шенфельда случилась серия рикошетов, но они помогли москвичам — шайба отскочила за ворота.
'16
Нестеров пытался быстро начать атаку хозяев, но ошибся в передаче — проброс.
'15
ГОЛ! Слепышев выполнил классную подкидку на правый круг вбрасывания, откуда Григоренко запустил шайбу в дальнюю девятку! Реализовали «армейцы» большинство!
'14
Шор удалён на пару минут за опасную игру высоко поднятой клюшкой.
'12
Шор бросил с неудобной руки в ближний угол ворот ЦСКА — Сорокин на месте.
'11
Ильин бросил, Жафяров в одно касание добавил — Сорокин в игре!
'10
Не меняется картина на льду. «Армейцы» продолжают позиционно атаковать.
'8
ГОЛ! Прошёл пас под дальнюю синюю линию, Карнаухов укатил «один в ноль» и переиграл вратаря!
'7
ЦСКА активничает в зоне соперника, но «Торпедо» пока внимательно действует у своих ворот.
'5
Тихомирова размяли двумя бросками подряд. Чётко сыграл голкипер «Торпедо» на перемещении.
'4
Попов покатил в контратаку, но из борьбы бросок опасным не получился.
'3
В полном составе ЦСКА. Не смогли нижегородцы реализовать численное преимущество.
'2
Аляев щёлкнул от синей линии — Сорокин без видимых проблем шайбу забрал.
'1
Калинин удалён за задержку соперника клюшкой. Большинство «Торпедо».
'1
Матч начался!
'0
Илья Сорокин против Андрея Тихомирова — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА.