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Трансляция
С конца
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'20
Сирена на перерыв! ЦСКА за первый период отправил две безответные шайбы в ворота «Торпедо», одну из которых при игре в большинстве. Шесть бросков в створ хватило «армейцам», чтобы заполучить комфортное преимущество в счёте.
'20
Карнаухова выпустили из штрафного бокса. Игра в равных составах.
'19
Баранцев завершил серию перепасов в зоне соперника броском от синей линии — Сорокин надёжен.
'18
'17
После броска Шенфельда случилась серия рикошетов, но они помогли москвичам — шайба отскочила за ворота.
'16
Нестеров пытался быстро начать атаку хозяев, но ошибся в передаче — проброс.
'15
'14
'12
Шор бросил с неудобной руки в ближний угол ворот ЦСКА — Сорокин на месте.
'11
Ильин бросил, Жафяров в одно касание добавил — Сорокин в игре!
'10
Не меняется картина на льду. «Армейцы» продолжают позиционно атаковать.
'8
'7
ЦСКА активничает в зоне соперника, но «Торпедо» пока внимательно действует у своих ворот.
'5
Тихомирова размяли двумя бросками подряд. Чётко сыграл голкипер «Торпедо» на перемещении.
'4
Попов покатил в контратаку, но из борьбы бросок опасным не получился.
'3
В полном составе ЦСКА. Не смогли нижегородцы реализовать численное преимущество.
'2
Аляев щёлкнул от синей линии — Сорокин без видимых проблем шайбу забрал.
'1
'1
Матч начался!
'0
Илья Сорокин против Андрея Тихомирова — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА.