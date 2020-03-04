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Трансляция
С конца
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'40
Сирена на перерыв! И второй период встречи прошёл без заброшенных шайб. «Автомобилист» вновь много атаковал, но иногда заигрывался, пропуская опасные контрвыпады «Сибири». Вратари держат «баранки» на табло.
'40
Холланд от правого борта сделал аккуратную подкидку на пятак, но Миловзоров повязал клюшку Доуса, не дав тому замкнуть атаку!
'39
Романцев ещё один сольный проход затеял, вылез на уральский пятак, но упёрся во вратаря, бросок опасным не вышел.
'38
«Сибирь» во второй половине периода ни в чём не уступает сопернику, а моментами гости переигрывают хозяев.
'37
Романцев получил шайбу на синей линии, поставил спину сопернику, докатил до ворот «Авто» и под острым углом бросил с неудобной руки — штанга!
'36
Могли новосибирцы убежать в контратаку «три в два», но Морозов потерял клюшку, а пас коньком был прерван.
'35
Шашков левым бортом на скорости ворвался в зону хозяев и кистями бросил — Коварж ловушкой легко шайбу зафиксировал.
'34
Много уральцы заряжают издали. Березин от синей линии приложился — шайба в створ отказалась лететь.
'33
Опасный ответ гостей! Пуустинен с ползоны бросил, Коварж шайбу парировал, а затем прижал её у линии ворот!
'32
В атаке «два в одного» прошла передача Секстона к воротам «Сибири» на Доуса, но бросок у Найджела из борьбы не получился сильным — Сятери успел переместиться и щитком шайбу парировал!
'30
Логинов из свой зоны зарядил — Коварж не ошибся, отразив шайбу щитком.
'29
Перевели гости игру в зону соперника, но вся борьба за шайбу прошла у бортов.
'28
Зевок обороны «Авто»! Шашков укатил «один в ноль», но в ближнем бою справиться с Коваржем не сумел!
'27
Во втором периоде «Автомобилист» также владеет инициативой, а «Сибирь» по-прежнему здорово использует свой главный козырь — терпеливость.
'26
Среагировал Сятери на выстрел от синей линии, шайба выскочила на пятак, но добавить Плэтту не удалось!
'25
Екатеринбуржцы стараются при первой возможности бросать по воротам. Справился голкипер «Сибири» с щелчком Секстона от борта, прикрыв надёжно ближний угол.
'24
Сибиряки в полном составе. Сятери пришлось несколько раз вступить в игру.
'23
Разыграли хозяева комбинацию в зоне нападения, Дацюк в центр отпасовал, Василевский пальнул, но прямо во вратаря.
'22
Коротков использовал отскок шайбы от борта, убежал к воротам «Авто», но бросок с неудобной руки в створ не получился!
'21
Холланд скинул шайбу на левый круг вбрасывания, откуда Секстон с ходу щёлкнул — Сятери на месте.
'21
'21
Начался второй период встречи!
'20
Сирена на перерыв! «Автомобилист» с игровым преимуществом действовал в первом периоде встречи, много времени проводя в зоне атаки, но «Сибирь» выстроила строгую оборону, которая уже второй матч подряд позволяет сохранять ворота в неприкосновенности — 0:0 на табло.
'19
Момент! Руохомаа в позиционной атаке гостей был выведен на бросок из центра зоны — рядом со штангой!
'18
Березин в очередной раз зарядил от синей линии, шайба после рикошета от конька защитника едва не зашла в ворота «Сибири»!
'17
В полном составе «Сибирь». «Автомобилист» вхолостую провёл две минуты большинства.
'16
Закрепились уральцы в зоне соперника. Василевский и Березин издали щёлкали — безрезультатно.
'15
У хозяев пока не ладится игра с численным преимуществом.
'14
'14
Обидин забрал шайбу на чужой синей линии, продвинулся вперёд и бросил по воротам — Сятери ловушкой чётко сработал. Важная пауза для гостей.
'13
Давит «Автомобилист»! Кружат екатеринбуржцы по зоне соперника, не давая тем смениться.
'12
Василевский у лицевого борта хитовал Шашкова. Покинул сибиряк лёд, держась за руку.
'11
Гареев перехватил шайбу в чужой зоне и нанёс бросок — блокирована попытка.
'10
Пиганович получил повреждение. В раздевалку врачи увели защитника «Сибири».
'9
Организовали хозяева атаку с ходу, Кучерявенко заметил накат Белоусова к дальней штанге, но передача на него не прошла.
'8
Батыршин от синей линии пальнул в касание — Сятери к груди шайбу прижал.
'7
«Автомобилист» в позиционной атаке не создал момент у ворот Сятери. «Сибирь» компактно обороняется.
'6
Логинов щёлкнул от синей линии — мимо цели! Выстояли уральцы две минуты игры в меньшинстве.
'5
Ермаков получил передачу в центре зоны атаки, бросок с кистей был блокирован.
'4
'4
Василевский бросил от синей линии, но шайба после рикошета ушла за ворота гостей.
'3
Попов от правого борта низом бросил — Сятери щитком шайбу парировал на пятак, но на добивание у хозяев никто не успел!
'2
«Сибирь» не смогла развить атаку правым краем — проброс зафиксирован.
'1
Встреча началась! Стартовое вбрасывание остаётся за новосибирцами.
'0
Якуб Коварж против Харри Сятери — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Автомобилист» — «Сибирь». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Сибири».