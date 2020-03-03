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Вот уже Самонову пришлось вступить в игру, но он спокойно справился с броском, а вбрасывание в чужой зоне гости проиграли.
Вот уже плотно СКА оккупровал чужую зону, но «витязи» пока что достаточно компактно действуют при обороне. И все равно им непросто сейчас.
Очень неплохо гости начинают встречу. СКА пока не может перейти в атаку, а «витязи» ищут возможности для броска, воюя у бортов в чужой зоне.
В плотной борьбе проходит первая минута, при этом шайбу контролирует в основном «Витязь». Правда, одна из передач под дальнюю синюю в итоге приводит к пробросу.
Поеееехали! Матч стартовал!
А вот состав «Витязя», выставленный сегодня Михаилом Кравцом.
В первом матче хоккеисты из Санкт-Петербурга были ожидаемо сильнее (6:1), но сегодня наверняка гости зарубятся как следует. Вот состав СКА, который выставил в этой встрече Алексей Кудашов.
Начало встречи запланировано на 19.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого матча четвертьфинала плей-офф КХЛ Западной конференции между СКА и «Витязем».