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СКА Витязь

Сражение на Западе: СКА против «Витязя». LIVE

КХЛ. Плей-офф. Четвертьфинал. Запад. Первый матч. СКА — «Витязь». ОНЛАЙН

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА принимает подмосковный «Витязь». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
03 марта 19:30   |  1 период
СКА
СКА
0:0
Витязь
Витязь
0:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Иван Фатеев  (Московская обл., Россия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
Трансляция
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'8

Еще бросок по воротам Самонова, уже со средне-дальней дистанции. Голкипер реагирует.

'7

И снова Самонов тащит! Шайба выскочила из угла Моисееву прямо на пятак. Да, диск скакал, но форварду второго звена подольской команды никто не мешал. Голкипер СКА пока великолепен.

'7

Кулагин! На скорости ворвался в зону СКА, очень просто и красиво обыграл защитника и бросал в упор, но Самонов принял шайбу, не пустив ее между щитками!

'6

Вот уже Самонову пришлось вступить в игру, но он спокойно справился с броском, а вбрасывание в чужой зоне гости проиграли.

'5

Вот уже плотно СКА оккупровал чужую зону, но «витязи» пока что достаточно компактно действуют при обороне. И все равно им непросто сейчас.

'4

Теперь молодежное звено питерцев проводит хорошую атаку. Подколзин упал в зоне (нарушения не было), но успел протолкнуть шайбу Морозову, который и бросил в дальний с бэкхенда — вновь Ежов начеку.

'3

Вот быстрая атака СКА. Бурдасов получил шайбу на скорости на входе в зону и бросил из удобного положения, го выкатившийся Ежов поймал!

'2

Очень неплохо гости начинают встречу. СКА пока не может перейти в атаку, а «витязи» ищут возможности для броска, воюя у бортов в чужой зоне.

'1

В плотной борьбе проходит первая минута, при этом шайбу контролирует в основном «Витязь». Правда, одна из передач под дальнюю синюю в итоге приводит к пробросу.

'1

Поеееехали! Матч стартовал!

19:30

А вот состав «Витязя», выставленный сегодня Михаилом Кравцом.

19:25

В первом матче хоккеисты из Санкт-Петербурга были ожидаемо сильнее (6:1), но сегодня наверняка гости зарубятся как следует. Вот состав СКА, который выставил в этой встрече Алексей Кудашов.

19:20

Начало встречи запланировано на 19.30 мск.

19:15

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого матча четвертьфинала плей-офф КХЛ Западной конференции между СКА и «Витязем».