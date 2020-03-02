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Мусин набрасывал на пятак, Галимов пытался отвоевать позицию и подправить шайбу в ворота, но заблокировали его защитники.
Как легко сейчас забросили вторую шайбу хозяева! Петерссон прошел по левому краю, корпусом закрыл шайбу от защитника, сблизился с вратарем, переиграл того и бросил в пустой угол!
Рылов ворвался в зону и уже выходил на свободный лед под бросок. Но офсайд фиксирует лайнсмен — подвел Якова партнер по команде.
Вишневский отыграл налево на Федорова и сам пошел на пятак. Последовала ответная передача, но немного неточно.
Серия пробросов следует от игроков «Спартака». С трудом получается выход из своей зоны у гостей.
И лишь только сейчас команды могут передохнуть минуту-две благодаря коммерческой паузы, возникшей после того, как шайба покинула площадку. Идет борьба за каждый участок площадки, цена ошибки крайне велика, хотя это только первый матч серии.
Миронов щелкнул от красной линии. Гудачек клюшкой шайбу отбил.
Очень высокий темп задали обе команды. На протяжении нескольких минут кряду играли они без остановок. Очень много брака, да, но вместе с этим нерв игры накален до предела.
Зубов бросал с близкого расстояния, но шайба угодила в конец защитнику. Пулккинен вынес шайбу из зоны, не дав сопернику сыграть на добивании.
В полном составе играет «Спартак».
Кулик вошел в чужую зону, откатил на Карсумса, и тот бросил. Несильно, Еременко легко среагировал.
Алексеев получил повреждение после столкновения с Малыхиным. Пытался подняться на ноги игрок «Динамо» и убежать на скамейку, но в итоге потерял равновесие и вновь упал. Понадобилась ему помощь врачей, после чего увели Андреяв раздевалку.
Тарасов врывался к воротам Гудачека. Вовремя лишил его шайбы Кулик, не дав бросить.
Никонцев бросил издали с разворота. Еременко поймал шайбу в ловушку.
Стартовал второй период! Вбрасывание за бело-голубыми.
Зайцев подхватил шайбу в чужой зоне и сразу же бросил, не глядя. Гудачек внимателен.
Отбиваются защитники «Динамо» в последние минуты периода. Даже не стесняются пробрасывать. Важно бело-голубым уйти в раздевалку, не пропустив.
Гончаров хотел бросить от синей линии, но неожиданно перед ним вырос Яшкин, который вынес шайбу из зоны.
Пулккинен вышел на свободный лед и мощно бросил в дальний угол. Гудачек бросок отразил, но шайба вновь досталась Пулккинену. Тот вновь щелкнул в Гудачека, и шайба покинула пределы площадки.
Очень нервная игра во второй половине первого периода. Много ошибок и брака в передачах у обеих команд, но зато идет игра без середины площадки.
В полном составе играет «Спартак».
Галимов выиграл борьбу за шайбу у дальнего борта, прошел за воротами и прострелил на пятак. Некому было замкнуть эту передачу.
«Динамо» является одной из лучших команд по реализации численного большинства в лиге. Но пока что хозяева зайти в зону с шайбой не могут. Уверенно обороняется «Спартак».
В полных составах играют команды.
Никонцев пытался обострить в чужой зоне, но бросить игроку «Спартака» не дали, да и партнеры не поддержали.
Весьма богатый на события матч. Все как надо — плей-офф же все-таки начался.
Отменен гол! Не засчитывают арбитры шайбу Панкратова! 1:0 счет возвращается.
Совещаются судьи по-прежнему. На повторе видно, что Панкратов броска не нанес, задев Гудачека клюшкой. Шайба же залетела в ворота от конька Кулика.
«Спартак» сразу же подал протест на предмет возможной помехи вратарю. Судьи обращаются к видеоповторам.
Семен Панкратов удваивает преимущество хозяев. Устроил он слалом по левому краю, сблизился к воротам, вышел на пятак и бросил точно между щитков Гудачеку.
Федоров откатил шайбу под бросок Тришину, но тот по шайбе толком не попал. Зубов пытался подправить ее в ворота, но неудачно.
Алексеев сместился с правого края в центр и сразу же бросил. Точно в Гудачека.
Ответ от «Динамо». Шипачев сделал передачу на Пулккинена, тот убрал защитника на замахе и бросил в ближнюю «девятку». Гудачек шайбу поймал.
Опасно могло быть! Малыхин классно открылся, подошел к воротам и мог бросать, но решил отпасовать на Хохлачева. Неточной вышла передача!
Добавили активности атакующие игроки «Динамо». «Спартак» никак не может толком выйти из своей зоны.
В полном составе играет «Динамо».
И вновь могло быть опасно! Много позиционных ошибок у красно-белых, которые играют в большинстве. Яшкин организовал контрвыпад два в одного, но пожадничал и не стал пасовать на Шипачева. Пытался бросить Яшкин, но ему помешали.
Шипачев воспользовался ошибкой Вишневского, упустившего шайбу из виду и чужой зоны. Врывался Вадим к воротам, но Гудачека переиграть не смог.
Осадили красно-белые зону динамовцев. Следует серия дальних бросков, но до ворот шайба дойти никак не может.
А вот и дождались хозяева момента. Дмитрий Яшкин воспользовался позиционной ошибкой защитников «Спартака» на чужом пятаке и точно бросил в дальний верхний угол.
Миронов щелкнул мощно низом от синей линии. Неточно.
Уверенно начали красно-белые. Завладели шайбой и задали темп игры с первых минут. «Динамо» пока что выжидает свои моменты.
Зубов вышел из-за ворот и прострелил на пятак. Хохлачев до шайбы не добрался, но на подборе первым оказался Мусин. Но бросок вышел неточным.
Команды вышли на лед.
По ходу регулярного чемпионата команды встречались четыре раза. Все четыре матча завершились победой «Динамо» (1 — в овертайме, 1 — по буллитам).
Состав «Спартака». Ворота красно-белых будет защищать Юлиус Гудачек.
Состав «Динамо». Место в воротах у бело-голубых с первых минут займет Александр Еременко.
Матч начнется в 19.30 мск.
В первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина столичное «Динамо» в дерби принимает «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.