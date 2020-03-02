онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Динамо М Спартак

Дерби в Кубке Гагарина: «Динамо» обыгрывает «Спартак». LIVE

Кубок Гагарина. 1-й раунд. Первый матч. «Динамо» — «Спартак». ОНЛАЙН

В стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина московское «Динамо» сражается в дерби со «Спартаком», которым руководит дважды приводивший бело-голубых к титулу Олег Знарок. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
02 марта 19:30   |  2 период
Динамо М
Динамо М
2:0
Спартак
Спартак
1:0, 1:0
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышева», Москва | Судьи: Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь), Мартин Франё  (Чехия)
1:0Яшкин
Пулккинен2'
Петерссон2'
2:0Петерссон
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Кулик2'
Гончаров2'
Малыхин2'
Подробная статистика матча
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'36

Мусин набрасывал на пятак, Галимов пытался отвоевать позицию и подправить шайбу в ворота, но заблокировали его защитники.

'35

И сразу же еще момент у ворот Гудачека! Чайковски оказался первым на подборе и мощно бросил с близкого расстояния. Голкипер «Спартака» шайбу с трудом, но поймал.

'35

Как легко сейчас забросили вторую шайбу хозяева! Петерссон прошел по левому краю, корпусом закрыл шайбу от защитника, сблизился с вратарем, переиграл того и бросил в пустой угол!

'35

ГОЛ! 2:0!

'34

Рылов ворвался в зону и уже выходил на свободный лед под бросок. Но офсайд фиксирует лайнсмен — подвел Якова партнер по команде.

'33

Вишневский отыграл налево на Федорова и сам пошел на пятак. Последовала ответная передача, но немного неточно.

'32

Серия пробросов следует от игроков «Спартака». С трудом получается выход из своей зоны у гостей.

'31

Опасно! Хохлачев отвоевал шайбу за чужими воротами и прострелил на пятак, откуда бросал Карсумс! Немного не повезло форварду «Спартака», а ведь был шанс сравнять счет!

'30

И лишь только сейчас команды могут передохнуть минуту-две благодаря коммерческой паузы, возникшей после того, как шайба покинула площадку. Идет борьба за каждый участок площадки, цена ошибки крайне велика, хотя это только первый матч серии.

'29

Миронов щелкнул от красной линии. Гудачек клюшкой шайбу отбил.

'28

Очень высокий темп задали обе команды. На протяжении нескольких минут кряду играли они без остановок. Очень много брака, да, но вместе с этим нерв игры накален до предела.

'27

Опасно! Галимов пытался бросить из-за ворот, попал в Еременко, но первым на шайбе был Хохлачев. Немного не хватило нападающему «Спартака», чтобы переправить шайбу в ворота!

'26

Зубов бросал с близкого расстояния, но шайба угодила в конец защитнику. Пулккинен вынес шайбу из зоны, не дав сопернику сыграть на добивании.

'25

В полном составе играет «Спартак».

'24

Кулик вошел в чужую зону, откатил на Карсумса, и тот бросил. Несильно, Еременко легко среагировал.

'24

Опасно! Петерссон оказался один у левого края, сместился швед к пятаку и попытался бросить. Гудачек справился. И с добиванием от Яшкина тоже.

'23

В итоге получил две минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой Малыхин.

'23

Алексеев получил повреждение после столкновения с Малыхиным. Пытался подняться на ноги игрок «Динамо» и убежать на скамейку, но в итоге потерял равновесие и вновь упал. Понадобилась ему помощь врачей, после чего увели Андреяв раздевалку.

'22

Тарасов врывался к воротам Гудачека. Вовремя лишил его шайбы Кулик, не дав бросить.

'21

Никонцев бросил издали с разворота. Еременко поймал шайбу в ловушку.

'21

Стартовал второй период! Вбрасывание за бело-голубыми.

Перерыв

И звучит сирена, сигнализирующая об окончании первого периода. 1:0 — выигрывает «Динамо» после гола Дмитрия Яшкина в самом начале встречи. Был еще гол Семена Панкратова, но его шайбу судьи в итоге не засчитали. Отдыхаем.

'20

Зайцев подхватил шайбу в чужой зоне и сразу же бросил, не глядя. Гудачек внимателен.

'19

Отбиваются защитники «Динамо» в последние минуты периода. Даже не стесняются пробрасывать. Важно бело-голубым уйти в раздевалку, не пропустив.

'18

Гончаров хотел бросить от синей линии, но неожиданно перед ним вырос Яшкин, который вынес шайбу из зоны.

'17

Пулккинен вышел на свободный лед и мощно бросил в дальний угол. Гудачек бросок отразил, но шайба вновь досталась Пулккинену. Тот вновь щелкнул в Гудачека, и шайба покинула пределы площадки.

'16

Очень нервная игра во второй половине первого периода. Много ошибок и брака в передачах у обеих команд, но зато идет игра без середины площадки.

'15

Опасно у ворот «Динамо»! Небольшая разбериха среди защитников, гости пытались проткнуть шайбу в ворота. В итоге отскочил снаряд Даугавиньшу, но тот прозевал этот момент и не успел бросить в пустой угол!

'15

В полном составе играет «Спартак».

'15

Галимов выиграл борьбу за шайбу у дальнего борта, прошел за воротами и прострелил на пятак. Некому было замкнуть эту передачу.

'14

«Динамо» является одной из лучших команд по реализации численного большинства в лиге. Но пока что хозяева зайти в зону с шайбой не могут. Уверенно обороняется «Спартак».

'13

Петерссон едва не спровоцировал Юнькова на драку, затолкнув спартаковского форварда на скамейку «Динамо», но тот на эпизод никак не отреагировал. Зато Гончаров сфолил у своих ворот и отправился отдыхать на две минуты.

'12

В полных составах играют команды.

'11

Никонцев пытался обострить в чужой зоне, но бросить игроку «Спартака» не дали, да и партнеры не поддержали.

'11

Весьма богатый на события матч. Все как надо — плей-офф же все-таки начался.

'10

Обоюдное удаление у команд. Кулик, уходя на скамейку запасных, не поделил что-то с Петерссоном. В итоге оба игрока ушли на скамейку штрафников на две минуты. 4 на 4 играют команды.

'10

Отменен гол! Не засчитывают арбитры шайбу Панкратова! 1:0 счет возвращается.

'10

Совещаются судьи по-прежнему. На повторе видно, что Панкратов броска не нанес, задев Гудачека клюшкой. Шайба же залетела в ворота от конька Кулика.

'10

«Спартак» сразу же подал протест на предмет возможной помехи вратарю. Судьи обращаются к видеоповторам.

'10

Семен Панкратов удваивает преимущество хозяев. Устроил он слалом по левому краю, сблизился к воротам, вышел на пятак и бросил точно между щитков Гудачеку.

'10

ГОЛ! 2:0!

'9

Федоров откатил шайбу под бросок Тришину, но тот по шайбе толком не попал. Зубов пытался подправить ее в ворота, но неудачно.

'9

Алексеев сместился с правого края в центр и сразу же бросил. Точно в Гудачека.

'8

Ответ от «Динамо». Шипачев сделал передачу на Пулккинена, тот убрал защитника на замахе и бросил в ближнюю «девятку». Гудачек шайбу поймал.

'8

Опасно могло быть! Малыхин классно открылся, подошел к воротам и мог бросать, но решил отпасовать на Хохлачева. Неточной вышла передача!

'7

Добавили активности атакующие игроки «Динамо». «Спартак» никак не может толком выйти из своей зоны.

'7

В полном составе играет «Динамо».

'6

И вновь могло быть опасно! Много позиционных ошибок у красно-белых, которые играют в большинстве. Яшкин организовал контрвыпад два в одного, но пожадничал и не стал пасовать на Шипачева. Пытался бросить Яшкин, но ему помешали.

'5

Шипачев воспользовался ошибкой Вишневского, упустившего шайбу из виду и чужой зоны. Врывался Вадим к воротам, но Гудачека переиграть не смог.

'5

Осадили красно-белые зону динамовцев. Следует серия дальних бросков, но до ворот шайба дойти никак не может.

'5

Удаление у хозяев! Пулккинен наказан малым штрафом за задержку соперника клюшкой.

'4

А вот и дождались хозяева момента. Дмитрий Яшкин воспользовался позиционной ошибкой защитников «Спартака» на чужом пятаке и точно бросил в дальний верхний угол.

'4

ГОЛ! 1:0! «Динамо»!

'3

Миронов щелкнул мощно низом от синей линии. Неточно.

'3

Уверенно начали красно-белые. Завладели шайбой и задали темп игры с первых минут. «Динамо» пока что выжидает свои моменты.

'2

Зубов вышел из-за ворот и прострелил на пятак. Хохлачев до шайбы не добрался, но на подборе первым оказался Мусин. Но бросок вышел неточным.

'1

Матч начался! Стартовое вбрасывание за хозяевами.

19:28

Команды вышли на лед.

19:27

По ходу регулярного чемпионата команды встречались четыре раза. Все четыре матча завершились победой «Динамо» (1 — в овертайме, 1 — по буллитам).

19:26

Состав «Спартака». Ворота красно-белых будет защищать Юлиус Гудачек.

19:25

Состав «Динамо». Место в воротах у бело-голубых с первых минут займет Александр Еременко.

19:20

Матч начнется в 19.30 мск.

19:15

В первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина столичное «Динамо» в дерби принимает «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.