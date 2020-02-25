Предпоследний матч в регулярном чемпионате для ЦСКА и последний для СКА. Между командами одно очко. Если армейцы Москвы сегодня не проиграют в основное время, они обеспечат себе победу в регулярном чемпионате! Но даже если они уступят по итогам 60 минут и пропустят соперника вперед, все останется в их руках — впереди еще игра с «Сочи».