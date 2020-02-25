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Скорости достаточно высокие, очень много борьбы и в том числе из-за этого моментов немного. ЦСКА имел побольше шансов, но в целом матч равный. Отдыхаем и ждем второй 20-минутки.
Теперь проброс у ЦСКА. Нули на табло по итогам такого первого периода выглядят вполне закономерными.
Многовато сумбура в конце периода сейчас. Вот питерские армейцы залезли в офсайд.
Кирилл Марченко рвался к воротам СКА, но не сумел один в один обыграть защитника.
Жесткий силовой прием Галенюка снова против Слепышева, но на этот раз чистый.
СКА поатаковал позиционно, но ничего так и не создал.
Теперь от синей линии с кистей в позиционной атаке ЦСКА атакует Робинсон — шайба в ловушке у Самонова.
ЦСКА в первом периоде играет с довольно ощутимым преимуществом. Но по броскам в створ пока — 2-3.
Убегали армейцы Москвы в опасную контратаку усилиями Слепышева, но хоккеисты СКА накрыли.
Карнаухов заблокировал бросок Токранова по воротам ЦСКА от синей линии.
В полном составе СКА, и Барабанов уже снова в игре. Все с ним в порядке.
Вроде расставились сразу хозяева, но как-то небрежно играли в пас, и довольно быстро питерцы выбросили шайбу из зоны.
Динар Хафизуллин от синей линии заряжает по воротам Сорокина, но тот все видел и спокойно забрал шайбу.
Пока довольно осторожное начало. Хозяева поддавливают, но в чужой зоне они пока только у бортов ведут борьбу — в центр СКА не дает прорваться.
Поеееехали! Матч начался!
Вратари: Илья Сорокин и Александр Самонов.
При равенстве очков ЦСКА будет выше, так как выиграл 4 матча в этом чемпионате у питерцев, проиграв лишь раз. Зато здесь в Москве.
Предпоследний матч в регулярном чемпионате для ЦСКА и последний для СКА. Между командами одно очко. Если армейцы Москвы сегодня не проиграют в основное время, они обеспечат себе победу в регулярном чемпионате! Но даже если они уступят по итогам 60 минут и пропустят соперника вперед, все останется в их руках — впереди еще игра с «Сочи».
Состав СКА.
Состав ЦСКА.
Начало — в 19.30 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей хоккея на трансляции матча ЦСКА — СКА, который проходит в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).