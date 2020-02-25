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За первое место Запада: ЦСКА принимает СКА. LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — СКА. ОНЛАЙН

Московский ЦСКА на своем льду принимает петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
25 февраля 19:30   |  перерыв
ЦСКА
ЦСКА
0:0
СКА
СКА
0:0
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Эдуард Одиньш  (Рига, Латвия), Мартин Франё  (Чехия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Галенюк2'
Подробная статистика матча
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Перерыв

Скорости достаточно высокие, очень много борьбы и в том числе из-за этого моментов немного. ЦСКА имел побольше шансов, но в целом матч равный. Отдыхаем и ждем второй 20-минутки.

'20

Не дали сейчас защитники ЦСКА шайбе дойти до Сорокина. Ну и все. Первый период завершен — сирена.

'20

Теперь проброс у ЦСКА. Нули на табло по итогам такого первого периода выглядят вполне закономерными.

'19

Многовато сумбура в конце периода сейчас. Вот питерские армейцы залезли в офсайд.

'18

Кирилл Марченко рвался к воротам СКА, но не сумел один в один обыграть защитника.

'17

Жесткий силовой прием Галенюка снова против Слепышева, но на этот раз чистый.

'15

СКА поатаковал позиционно, но ничего так и не создал.

'14

Теперь от синей линии с кистей в позиционной атаке ЦСКА атакует Робинсон — шайба в ловушке у Самонова.

'12

Но, говоря о преимуществе ЦСКА, надо понимать, что хоккей очень плотный и напряженный. И все же сейчас был супермомент: подключившийся Робинсон получил шайбу же на «усах». Никто не мешал бросать, а забросить помешал прекрасно сыгравший Самонов!

'11

ЦСКА в первом периоде играет с довольно ощутимым преимуществом. Но по броскам в створ пока — 2-3.

'10

Кирилл Капризов выскочил на ударную позицию в зоне СКА и бросил, но немного успели ему помешать, и шайба прошла мимо.

'9

Убегали армейцы Москвы в опасную контратаку усилиями Слепышева, но хоккеисты СКА накрыли.

'7

Карнаухов заблокировал бросок Токранова по воротам ЦСКА от синей линии.

'6

В полном составе СКА, и Барабанов уже снова в игре. Все с ним в порядке.

'6

Самонов дважды спасает СКА после бросков армейцев. В первом случае опять Толчинский с пятака стрелял.

'5

Минута большинства позади, и вот первый момент. Только создает его прорвавшийся у гостей вперед Александр Бабанов! Лег защитник на пути шайбы, которой нападающий хотел найти партнера на дальней штанге, а сам форвард упал и больно влетел в борт. Уже уехал на скамейку.

'4

Вроде расставились сразу хозяева, но как-то небрежно играли в пас, и довольно быстро питерцы выбросили шайбу из зоны.

'4

Вот и первое удаление в матче. Слепышеву не по правилам досталось от Данилы Галенюка в зоне СКА. Две минуты большинства для хозяев.

'3

Динар Хафизуллин от синей линии заряжает по воротам Сорокина, но тот все видел и спокойно забрал шайбу.

'2

Момент! А вот и выбрались из-за ворот. Передача открывшемуся на пятаке Сергею Толчинскому, который очень опасно бросил, но в сантиметрах от штанги.

'2

Пока довольно осторожное начало. Хозяева поддавливают, но в чужой зоне они пока только у бортов ведут борьбу — в центр СКА не дает прорваться.

'1

Поеееехали! Матч начался!

19:30

Вратари: Илья Сорокин и Александр Самонов.

19:28

При равенстве очков ЦСКА будет выше, так как выиграл 4 матча в этом чемпионате у питерцев, проиграв лишь раз. Зато здесь в Москве.

19:25

Предпоследний матч в регулярном чемпионате для ЦСКА и последний для СКА. Между командами одно очко. Если армейцы Москвы сегодня не проиграют в основное время, они обеспечат себе победу в регулярном чемпионате! Но даже если они уступят по итогам 60 минут и пропустят соперника вперед, все останется в их руках — впереди еще игра с «Сочи».

19:22

Состав СКА.

19:21

Состав ЦСКА.

19:20

Начало — в 19.30 по московскому времени.

19:15

Приветствуем всех любителей хоккея на трансляции матча ЦСКА — СКА, который проходит в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).