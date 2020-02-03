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Спартак СКА

Знарок против Кудашова: «Спартак» принимает СКА. LIVE

Регулярный чемпионат КХЛ. «Спартак» — СКА. LIVE

Московский «Спартак» принимает на своем льду петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
03 февраля 19:30   |  Не начался
Спартак
Спартак
СКА
СКА
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи:
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Трансляция
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19:26

И состав петербуржцев:

19:25

Состав красно-белых на сегодняшнюю игру:

19:20

Сам матч начнется в 19.30 мск.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня московский «Спартак» Олега Знарка принимает на своей площадке петербургский СКА Алексея Кудашова.