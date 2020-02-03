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Трансляция
С конца
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19:26
И состав петербуржцев:
19:25
Состав красно-белых на сегодняшнюю игру:
19:20
Сам матч начнется в 19.30 мск.
19:15
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня московский «Спартак» Олега Знарка принимает на своей площадке петербургский СКА Алексея Кудашова.