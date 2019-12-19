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Идет бескомпромиссная борьба за шайбу, которая метается из одного конца площадки в другой.
Нестеров и Кетов подъехали, чтобы обозначить борьбу при символическом вбрасывании в исполнении Алины. Получилось милое совместное фото.
Прозвучал гимн Санкт-Петербурга и затем — гимн России. Загитова выходит на лед в свиттере сборной России, чтобы сделать символическое вбрасывание. Кстати, олимпийская чемпионка является дочерью хоккейного тренера.
Напомним, что игра проходит на стадионе футбольного клуба «Зенит». Там же недавно сборная России одолела действующих чемпионов мира — финнов — в рамках Кубка Первого канала (2:0).
В этом сезоне питерские и московские армейцы встречались между собой уже три раза. Любопытно, что ЦСКА дважды победил на выезде (3:0 и 3:2 по буллитам), а СКА, в свою очередь, одержал верх в Москве — 4:2.
Вратари: Магнус Хелльберг у СКА — Илья Сорокин у ЦСКА.
Команды появляются на льду. Их встречают юные хоккеисты, размахивающие флагами России. Все-таки дерби — масштаб представления коллективов соответствующий.
Все, предматчевое шоу заканчивается! С минуты на минуты стартует игра.
«Я — выжившая / Я не сдамся / Я не остановлюсь / Я буду трудиться еще упорнее / Я справлюсь / Я выживу», — так звучит припев энергичной композиции, под которую выступает Загитова, в переводе с английского. Фигуристка тем временем тройные прыжки со сложных заходов. Зрители матча СКА — ЦСКА, по факту, посмотрели сейчас полноценную короткую программу. Отличный разогрев перед принципиальной встречей!
Лед подсвечивается алым, и Загитова с распущенными волосами начинает вращаться на льду, а затем резко скидывает кожанку, заплетает волосы резинкой и приступает к самой горячей части выступления под динамичную композицию «Survivor».
Итак, на льду появилась олимпийская чемпионка Алина Загитова! Она в черном кожаном костюме, в котором катает свой показательный номер в образе Лары Крофт.
Состав ЦСКА:
Состав СКА:
Загитова расхаживает возле арены в свитере сборной России.
Уже появились первые видео с Загитовой на площадке СКА. Репетиция.
Возвращаясь к хоккею: на данный момент СКА обгоняет ЦСКА в Западной конференции всего на одно очко (54 против 53), но московские армейцы провели на две встречи меньше. В общем столичная команда пока в более выигрышном положении, так что питерцы, все всякого сомнения, выйдут сегодня с особым настроем, чтобы обязательно набрать очки на своем льду.
Перед матчем на льду «Газпром Арены» выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая недавно объявила о приостановке карьеры на неопределенный срок. На всех оставшихся соревнованиях этого сезона фигуристку мы уже точно не увидим, поэтому ее сегодняшний прокат перед матчем приобретает особое значение.
Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча регулярного чемпионата КХЛ между питерским СКА и московским ЦСКА.