Возвращаясь к хоккею: на данный момент СКА обгоняет ЦСКА в Западной конференции всего на одно очко (54 против 53), но московские армейцы провели на две встречи меньше. В общем столичная команда пока в более выигрышном положении, так что питерцы, все всякого сомнения, выйдут сегодня с особым настроем, чтобы обязательно набрать очки на своем льду.