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СКА ЦСКА

Номер Загитовой и «Русская классика»: СКА бьется с ЦСКА. LIVE

Регулярный чемпионат КХЛ. СКА — ЦСКА. LIVE

Петербургский СКА принимает на своем льду московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Перед встречей на «Газпром Арене» выступит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая объявила о временном уходе из спорта. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
19 декабря 20:00   |  1 период
СКА
СКА
0:0
ЦСКА
ЦСКА
0:0
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Виктор Гашилов  (Пермь, Россия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
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'2

Идет бескомпромиссная борьба за шайбу, которая метается из одного конца площадки в другой.

'1

Матч начался!

20:11

Нестеров и Кетов подъехали, чтобы обозначить борьбу при символическом вбрасывании в исполнении Алины. Получилось милое совместное фото.

20:09

Прозвучал гимн Санкт-Петербурга и затем — гимн России. Загитова выходит на лед в свиттере сборной России, чтобы сделать символическое вбрасывание. Кстати, олимпийская чемпионка является дочерью хоккейного тренера.

20:07

Напомним, что игра проходит на стадионе футбольного клуба «Зенит». Там же недавно сборная России одолела действующих чемпионов мира — финнов — в рамках Кубка Первого канала (2:0).

20:05

В этом сезоне питерские и московские армейцы встречались между собой уже три раза. Любопытно, что ЦСКА дважды победил на выезде (3:0 и 3:2 по буллитам), а СКА, в свою очередь, одержал верх в Москве — 4:2.

20:03

Вратари: Магнус Хелльберг у СКА — Илья Сорокин у ЦСКА.

20:01

Команды появляются на льду. Их встречают юные хоккеисты, размахивающие флагами России. Все-таки дерби — масштаб представления коллективов соответствующий.

20:00

Все, предматчевое шоу заканчивается! С минуты на минуты стартует игра.

19:58

«Я — выжившая / Я не сдамся / Я не остановлюсь / Я буду трудиться еще упорнее / Я справлюсь / Я выживу», — так звучит припев энергичной композиции, под которую выступает Загитова, в переводе с английского. Фигуристка тем временем тройные прыжки со сложных заходов. Зрители матча СКА — ЦСКА, по факту, посмотрели сейчас полноценную короткую программу. Отличный разогрев перед принципиальной встречей!

Алина Загитова

19:57

Лед подсвечивается алым, и Загитова с распущенными волосами начинает вращаться на льду, а затем резко скидывает кожанку, заплетает волосы резинкой и приступает к самой горячей части выступления под динамичную композицию «Survivor».

19:56

Итак, на льду появилась олимпийская чемпионка Алина Загитова! Она в черном кожаном костюме, в котором катает свой показательный номер в образе Лары Крофт.

19:55

Состав ЦСКА:

19:53

Состав СКА:

19:52

Загитова расхаживает возле арены в свитере сборной России.

19:47

Уже появились первые видео с Загитовой на площадке СКА. Репетиция.

19:50

Возвращаясь к хоккею: на данный момент СКА обгоняет ЦСКА в Западной конференции всего на одно очко (54 против 53), но московские армейцы провели на две встречи меньше. В общем столичная команда пока в более выигрышном положении, так что питерцы, все всякого сомнения, выйдут сегодня с особым настроем, чтобы обязательно набрать очки на своем льду.

19:44

Перед матчем на льду «Газпром Арены» выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая недавно объявила о приостановке карьеры на неопределенный срок. На всех оставшихся соревнованиях этого сезона фигуристку мы уже точно не увидим, поэтому ее сегодняшний прокат перед матчем приобретает особое значение.

19:40

Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча регулярного чемпионата КХЛ между питерским СКА и московским ЦСКА.