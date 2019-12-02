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Трансляция
С конца
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'60
'60
'59
'58
Кузьменко с левого края вошёл в зону и набросил на пятак, москвичи перехватили шайбу и вывели её из зоны.
'56
Не получился бросок у Григоренко с правого края. Вернулся на лёд Хафизуллин.
'55
Марченко атаковал из круга вбрасывания после длинного перевода! Самонов забрал шайбу.
'54
'54
Момент! Вей рванул в свободную зону и прострелил на пятак, шайба после рикошета прошла рядом со штангой!
'54
Отбились москвичи. ЦСКА в полном составе.
'53
Питерцы закрепились в зоне, Сорокин справился с опасным броском в нижний угол!
'52
'50
Окулов развернулся и нанёс бросок от борта — Самонов намертво забрал шайбу.
'49
Робинсон приложился от синей линии после выигранного вбрасывания! Самонов на месте.
'48
Опасно! Секач поборолся за воротами и отдал на пятак, Шалунов бросил в упор, но Самонов спас команду.
'46
Отбились гости. Вернулся на лёд Токранов.
'45
Кетов накрыл дальний бросок Нестерова. Шайба попала в незащищённое место — оказывают помощь Евгению на скамейке.
'44
'43
'42
ЦСКА в полном составе.
'42
Попов в меньшинстве убежал один на один! Земчёнок до конца отработал и выбил шайбу у форварда.
'41
Питерцы в большинстве, но пока не удаётся войти в чужую зону.
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! 2:1 в пользу ЦСКА после 40 минут. И второй период получился равным, на льду стало больше борьбы. Москвичи вышли вперёд благодаря голу Вея. Посмотрим, чем ответит команда Алексея Кудашова после перерыва.
'40
'39
Момент у ЦСКА! Толчинский красивым финтом убрал защитника и бросил, а затем сам же полез на добивание — два отличных сейва Самонова!
'38
'37
Опасно! Шалунов оказался один перед воротами, но не сумел переиграть Самонова.
'36
Якупов на скорости убежал по правому флангу и с острого угла бросил во вратаря! ЦСКА в полном составе.
'36
Опасно! Плотников бросил с правого края после перевода — Сорокин в шпагате спас команду!
'35
Питерцы закрепились в зоне, Кирилл Марченко с правого края бросил из-под защитника — Сорокин намертво забрал шайбу.
'34
'33
Окулов красиво развернулся и прострелил на пятак, Секач подставил клюшку, но шайба прошла рядом со штангой.
'32
Момент! Кузьменко объехал ворота и с неудобной руки бросил в дальний угол — Сорокин всё контролировал.
'31
Якупов на скорости выкатился с правого края, столкнул с соперников и врезался в ворота.
'30
Отбились гости. В полных составах продолжается игра.
'29
Москвичи давят! Самонов справился с опасным броском Капризова с левого края.
'28
'26
Кузьменко прострелил с фланга, шайба после рикошета прикатилась к Сорокину.
'25
Момент! Вей опасно бросил с острого угла после скидки Григоренко — Самонов распластался на льду и накрыл шайбу.
'23
Секач ушёл за ворота, отвоевал шайбу, но передача на пятак получилась неточной.
'22
Питерцы провели атаку левым флангом, Сорокин спокойно справился с броском Барабанова.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. Команды обменялись шайбами Толчинского и Барабанова. Отличный темп, игра шла почти без остановок. Москвичи больше владели шайбой, а питерцы отвечали резкими контратаками.
'19
Нестеров выиграл борьбу у борта и прострелил вдоль ворот! Партнёры не успели к шайбе.
'18
Кагарлицкий в контратаке убежал по правому флангу и бросил низом — Сорокин щитком парировал!
'17
'16
Окулов красиво развернулся на фланге и с кистей бросил под перекладину! Самонов начеку.
'15
Якупов совершил проход по флангу! Нестеров отработал и помешал Наилю бросить.
'14
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 8:5.
'13
Затяжная атака СКА, Лехтеря бросил с правого края, шайба после рикошета пошла в угол, но Сорокин был начеку!
'11
'10
Якупов на скорости рванул в свободную зону и из круга вбрасывания зарядил по воротам — Сорокин выручил.
'9
Питерцы ответили быстрой атакой, Барабанов поставил корпус, вылез на ворота, но не сумел переиграть Сорокина!
'8
Калинин набрал скорость, ворвался в зону и зарядил в верхний угол! Самонов намертво забрал шайбу.
'7
Контратака СКА! Выкатились два в два, Кагарлицкий с левого края целил в дальний угол — шайба прошла рядом со штангой!
'6
Капризов подобрал отскок и с неудобной руки бросил с острого угла! Самонов отразил шайбу.
'5
Телегин поборолся за воротами и сделал скрытую передачу на пятак, Мамин не сумел протолкнуть шайбу мимо Самонова.
'4
Якупов в контратаке убежал по правому флангу и набросил на пятак, но партнёры не успели к шайбе.
'3
Нестеров с левого края не попал по воротам. Вернулся на лёд Плотников.
'2
Хозяева сразу закрепились в зоне, Капризов боролся перед воротами, но не дали ему бросить.
'1
'1
Матч начался! Москвичи выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Илья Сорокин — Александр Самонов.
'0
Подробная графическая трансляция матча ЦСКА — СКА доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится шайба, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.