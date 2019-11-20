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Взять реванш: «Локомотив» бьется со «Спартаком». LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Спартак» — «Локомотив». ОНЛАЙН

Московский «Спартак» принимает ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20 ноября 19:30   |  2 период
Спартак
Спартак
1:1
Локомотив
Локомотив
1:0, 1:1
Стадион «Арена-Мытищи», Мытищи | Судьи: Денис Бондарь  (Магнитогорск, Россия), Эдуард Одиньш  (Рига, Латвия)
Даугавиньш2'
1:0Цыплаков
Гончаров2'
2:1Вишневский
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Сидоров2'
1:1Ильенко
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'40
Сирена на перерыв! Во втором периоде матча команды пошли на обмен заброшенными шайбами. «Локомотив» хорошо начал 20-минутку, быстро сравняв счёт после точного броска Ильенко, но москвичи вернули себе лидерство — Вишневский заставил ярославского голкипера во второй раз капитулировать.
'39
Черепанов от синей линии бросил — Гудачек среагировал, не обратив внимание на борьбу у ворот.
'38
Цыплаков по флангу промчал, смело пошёл в обыгрыш, но бросить без помех ему не дали.
'37
Аркалов с разворота нанёс бросок в ближний угол ворот «Локо» — Коновалов дежурил у штанги.
'36
Черепанов вернулся не лёд, не пропустив свою смену на льду.
'35
Не получила развития атака красно-белых «три в три», а ещё в средней зоне этот выпад смотрелся перспективно.
'34
Столяров впечатал в борт Черепанова. Повреждение получил защитник «Локомотива». Игровой момент — без удаления.
'33
ГОЛ! Даугавиньш из-за ворот выполнил передачу на правый круг вбрасывания, откуда Вишневский в касание зарядил, запустив шайбу в ближний угол!
'33
Савченко дали с ползоны по чистому льду бросить — Гудачек среагировал!
'32
Пяаярви продемонстрировал кистевой бросок от правого края — Гудачек начеку.
'31
Осипов от синей линии набросил шайбу на пятак хозяев, партнеры борьбу там навязали, но подправление в створ не состоялось.
'30
Галимов в атаке москвичей «два в два» выбрал прямолинейный бросок — клюшка соперника не пустила шайбу к воротам.
'29
9:13 — статистика бросков в створ ближе к середине основного времени матча.
'28
Фёдоров поздно среагировал на отскок шайбы на пятак гостей! Был шанс добавить в цель.
'27
Не реализовали «железнодорожники» игру в одного лишнего. Гончарова выпустили из штрафного бокса.
'26
Ландер пытался использовать трафик у ворот «Спартака», но Гудачек угадал с выбором позиции, справившись с броском.
'25
Ярославцы из своей атаки выжали большинство — Гончаров удалён за задержку соперника клюшкой.
'24
Фёдоров левым краем ворвался в зону «Локо», ушёл в центр и щёлкнул по воротам — Коновалов на месте!
'23
Галимов правым бортом заехал в зону гостей, сместился в центр и после паузы бросил с кистей — мимо цели.
'22
Да Коста с кистей попытался бросить по воротам, но шайбу блокировал защитник «Спартака».
'21
ГОЛ! Ильенко принял передачу Санникова у чужой синей линии, продвинулся по центру к воротам и неотразимо бросил в угол створа!
'21
Второй период матча начался!
'20
Сирена на перерыв! В стартовой 20-минутке встречи ярославцы перебросали москвичей почти в два раза (6:11), но единственный гол достался «Спартаку» — Цыплаков реализовал выход на ворота «Локо» в концовке периода.
'20
ГОЛ! И всё-таи ярославцы провалились в защите! Через банальный выброс шайбы в среднюю зону спартаковцы начали атаку, Цыплаков укатил к воротам и с кистей бросил точно под дальнюю штангу!
'19
В концовке периода команды более аккуратно стали действовать в обороне. Никакой авантюры.
'18
Алексеев от правого борта бросил — Гудачек справился! Коваленко не дождался удачного отскока шайбы на пятак.
'17
Алексеев из-за ворот на ближнюю штангу шайбу выгрузил, но Коваленко не хватило пространства для броска.
'16
Спартаковцы не реализовали лишнего. Четыре минуты игры в неравных составах не помогли командам открыть счёт в матче.
'15
Рылов от синей линии бросил — неточно. Шайба прошла по бортам и покинула зону «Локомотива».
'14
Никонцев нашёл шайбу на чужом пятаке после броска от синей линии, но добавление с неудобной руки не стало голевым!
'14
Две минуты большинства теперь будет у москвичей. Сидоров отправлен на лавку штрафников за задержку соперника клюшкой.
'13
В полном составе «Спартак». Не получилось у ярославцев создать трудности сопернику, играя в большинстве.
'12
Ганзл в контратаке хозяев потащил шайбу до чужих ворот, но протолкнуть её под щитками вратаря не получилось!
'11
Даугавиньш нарушил правила в зоне соперника — две минуты штрафа выписано за задержку соперника клюшкой. Впереди большинство «железнодорожников».
'10
У бортов прошла затяжная позиционная атака «Спартака».
'9
Аркалов прорвался к воротам «Локо» по левому краю, но с броском в ближний угол разобрался Коновалов.
'8
«Локомотив» затяжную атаку провёл, словно забыв, что «Спартак» — хозяева площадки.
'7
Спартаковская атака остановлена из-за положения не игры — редкое событие для стартового отрезка матча.
'6
Да Коста за чужие ворота ушёл, затем попытался отыграться от спины вратаря, но шайба не зашла за линию створа!
'5
Штанга за «Спартак»! Бросок Савченко практически от синей линии пришёлся в каркас ворот!
'4
У «Спартака» прошла контратака «два в два», Цыплаков с кистей нанёс бросок — Коновалов щитком шайбу отразил.
'3
Через выброс шайбы москвичи начали атаку, Цыплаков от левого борта сделал передачу в центр зоны гостей, Юньков выкатился на ворота, но переиграть Коновалова не сумел!
'2
Да Коста от синей линии бросил — шайба попала в плечо Гудачеку! А затем голкипер «Спартака» остался без маски.
'1
Встреча началась! Стартовое вбрасывание остаётся за ярославцами.
'0
Юлиус Гудачек против Ильи Коновалова — вратарская дуэль нашего ледового поединка.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.