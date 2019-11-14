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Битва Востока: «Ак Барс» принимает «Трактор». LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Ак Барс» — «Трактор». ОНЛАЙН

В матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» принимает на своем льду челябинский «Трактор». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
14 ноября 19:00   |  1 период
Ак Барс
Ак Барс
2:0
Трактор
Трактор
2:0
Стадион «Татнефть-Арена», Казань | Судьи: Николай Акузовский  (Тольятти, Россия), Станислав Раминг  (Екатеринбург, Россия)
1:0Галиев
2:0Хенкель
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'6
Демченко вошёл в игру.
'6
Замена вратаря у «Трактора». Не пошла игра у Федотова.
'6
ГОЛ! Хенкель получил пас в своей зоне, пролетел через всю площадку и нанёс бросок с острого угла! Федотов не удержал шайбу и она просочилась между щитками вратаря.
'5
Казанцы продолжают комбинировать в чужой зоне, хороший момент был у тройки Зарипова.
'4
Быстрая атака прошла у казанцев, Калинин накрыл бросок Азеведу с левого фланга.
'3
ГОЛ! Галиев получил передачу на ход, с правого края вошёл в зону и нанёс бросок из круга вбрасывания — шайба влетела в дальнюю девятку!
'3
Ответ «Ак Барса»! Лукоянов получил передачу в центре зоны и с кистей бросил в угол — Федотов намертво забрал шайбу!
'2
Активное начало от «Трактора». Шайба от борта выскочила на пятак, Карлин бросил в упор, но Билялов спас команду!
'1
Матч начался! Казанцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Тимур Билялов — Иван Федотов.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Ак Барс» — «Трактор» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Ак Барс» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.