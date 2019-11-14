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Трансляция
С конца
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'6
'6
'6
'5
Казанцы продолжают комбинировать в чужой зоне, хороший момент был у тройки Зарипова.
'4
Быстрая атака прошла у казанцев, Калинин накрыл бросок Азеведу с левого фланга.
'3
'3
Ответ «Ак Барса»! Лукоянов получил передачу в центре зоны и с кистей бросил в угол — Федотов намертво забрал шайбу!
'2
Активное начало от «Трактора». Шайба от борта выскочила на пятак, Карлин бросил в упор, но Билялов спас команду!
'1
Матч начался! Казанцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Тимур Билялов — Иван Федотов.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Ак Барс» — «Трактор» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Ак Барс» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.