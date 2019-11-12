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Ответить за позорный разгром: «Спартак» обыгрывает ЦСКА. LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — «Спартак». ОНЛАЙН

ЦСКА принимает «Спартак» в рамках московского дерби в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
12 ноября 19:30   |  1 период
ЦСКА
ЦСКА
1:2
Спартак
Спартак
1:2
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия), Сергей Морозов  (Московская обл., Россия)
Киселевич2'
1:2Марченко
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Юньков
0:2Зубов
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'17
Удаление у «Спартака». Котляревский ударил Попова клюшкой по лицу.
'16
Рылов подключился к атаке, выкатился с левого края и бросил в ближний угол — Юханссон на месте!
'15
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 11:5. Больше работы у Гудачека.
'14
Ещё момент у ЦСКА! Слепышев на пятаке замыкал прострел партнёра — Гудачек щитком среагировал. Шикарный сейв голкипера!
'13
ГОЛ! Позиционная атака первого звена «армейцев». Капризов вырезал перевод на правый край, Марченко подключился к атаке и поразил пустой угол ворот!
'11
ГОЛ! Никонцев сделал передачу по левому флангу, Зубов подхватил шайбу, выкатился на ворота и поразил ближнюю девятку!
'11
Робинсон в средней зоне жёстко встретил Котляревского. Спартаковцу оказывают помощь на скамейке — сбили ему дыхание.
'10
Вей вылез на пятак и подставил клюшку под наброс партнёра! Гудачек забрал шайбу.
'9
ГОЛ! Спартаковцы навязали борьбу в чужой зоне, Фёдоров подобрал отскок и нанёс бросок из круга вбрасывания, шайба после рикошета от Юнькова влетела в сетку!
'8
Слепышев сместился к центру и бросил низом! Кутейкин принял шайбу на себя — отбились красно-белые.
'7
Затяжная атака звена Шалунова, не удалось «армейцам» довести дело до броска.
'6
Отбились «армейцы», вернулся на лёд Киселевич.
'5
Хохлачёв вылез на пятак и подставил клюшку под прострел с фланга — шайба ушла выше перекладины.
'4
Херсли подключился к атаке и щёлкнул с левого края! Юханссон зацепил шайбу.
'4
Удаление у ЦСКА. Киселевич нарушил правила в борьбе с Фёдоровым.
'3
Ганзл с левого края влетел в зону и бросил в ближний угол — промах!
'2
Секач ушёл за ворота, развернулся и отдал на пятак! Калинин не сумел протолкнуть шайбу под щитком Гудачека.
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Ларс Юханссон — Юлиус Гудачек.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча ЦСКА — «Спартак» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.