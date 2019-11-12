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Трансляция
С конца
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'17
'16
Рылов подключился к атаке, выкатился с левого края и бросил в ближний угол — Юханссон на месте!
'15
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 11:5. Больше работы у Гудачека.
'14
Ещё момент у ЦСКА! Слепышев на пятаке замыкал прострел партнёра — Гудачек щитком среагировал. Шикарный сейв голкипера!
'13
'11
'11
Робинсон в средней зоне жёстко встретил Котляревского. Спартаковцу оказывают помощь на скамейке — сбили ему дыхание.
'10
Вей вылез на пятак и подставил клюшку под наброс партнёра! Гудачек забрал шайбу.
'9
'8
Слепышев сместился к центру и бросил низом! Кутейкин принял шайбу на себя — отбились красно-белые.
'7
Затяжная атака звена Шалунова, не удалось «армейцам» довести дело до броска.
'6
Отбились «армейцы», вернулся на лёд Киселевич.
'5
Хохлачёв вылез на пятак и подставил клюшку под прострел с фланга — шайба ушла выше перекладины.
'4
Херсли подключился к атаке и щёлкнул с левого края! Юханссон зацепил шайбу.
'4
'3
Ганзл с левого края влетел в зону и бросил в ближний угол — промах!
'2
Секач ушёл за ворота, развернулся и отдал на пятак! Калинин не сумел протолкнуть шайбу под щитком Гудачека.
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Ларс Юханссон — Юлиус Гудачек.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча ЦСКА — «Спартак» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.