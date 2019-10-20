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Трансляция
С конца
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'16
'15
'14
Дыбленко получил передачу и нанёс бросок от синей линии — Гудачек справился с угрозой.
'13
Момент! Швец-Роговой на дальней штанге замыкал прострел партнёра, Гудачек переместился и спас команду.
'11
И ещё момент у «Спартака»! Вишневский получил передачу и бросил с центра зоны — шайба попала в штангу и вылетела в сторону!
'10
'9
Карсумс совершил перехват, рванул по центру и бросил низом! «Армейцы» заблокировали.
'8
Коскиранта с правого края вошёл в зону и сделал перевод в центр, но не дошла шайба до Дергачёва.
'7
После видеопросмотра не засчитали гол «Спартака»! Карсумс подхватил шайбу возле синей линии, красиво убрал Ткачёва и бросил точно в дальний угол! Но гол не засчитан — офсайд был у москвичей.
'5
Карпов разогнал атаку «армейцев», по центру вошёл в зону и бросил верхом! Гудачек всё контролировал.
'4
Контратака москвичей, Хелльберг уверенно справился с дальним броском.
'2
Токранов щёлкнул от синей линии, Гудачек щитком парировал, но Швец-Роговой не сумел добить с пятака.
'1
Матч начался! Питерцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Магнус Хелльберг — Юлиус Гудачек.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча СКА — «Спартак» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.