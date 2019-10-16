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Интересный и плотный хоккей. ЦСКА быстро отыгрался, а дальше борьба шла очень упорная, причем немало моментов было у обеих команд. Что будет в третьей 20-минутке? Пока отдыхаем.
Момент у ЦСКА в концовке периода. Окулов бросал с неудобной руки под перекладину — Бочаров на месте.
Позиционная атака «Динамо» в зоне пять на пять. Встали, разыграли, последовал бросок от синей линии и добивание Яшкина с пятака. Сорокин тащит.
Хиетанен на пятака Сорокина повоевал, в том числе и после свистка, за что получил пачку претензий от игроков ЦСКА. Но потасовка не привела к удалениям.
Три в два выскочили армейцы, Светлаков сыграл на Капризова, но оборона «Динамо» сработала здорово.
В среднюю зону на пару минут переместилась игра.
ЦСКА снова поострее играет, хотя и динамовцы стараются не уступать. Борьба очень жестокая.
Опасный бросок Светлакова, Бочаров был закрыт своим и чужим, но все равно отбил!
Толчинский мог из-под ворот затолкать шайбу в сетку, а потом Корнаухов атаковал еще — Бочаров великолепен!
Хорошие пару минут в исполнении подопечных Владимира Крикунова.
Шипачов не ожидал, что шайба перескочит клюшку защитника ЦСКА и забыл бросить с пятака из убойного положения!
Моментом Яшкина отвечает «Динамо». На месте Сорокин. 8-8 по броскам в створ.
Робинсон стреляет в атаке с ходу в Бочарова.
Шикарный момент с убойной позиции был у Науменкова, но шайба сошла с крюка.
Светлаков убежал от защитника по левому борту и выложил на пятак, откуда Слепышев, забытый защитниками, расстрелял ворота!
Индрашис пытался забросить шайбу в ворота Сорокина, подняв ее на клюшку. Защитники ЦСКА сбили диск с крюка.
Поеееехали! Второй период стартовал.
ЦСКА начал матч гораздо мощнее соперника, но все сломало удаление Линдена Вея на пять минут и до конца матча. Динамовцы в большинстве долго раскачивались, но в итоге смогли забросить, а последние минуты периода были равными. Что будет во втором?
Штанга! Телегин с острого угла неожиданно бросил! Едва не сравняли счет армейцы.
Игумнов чуть чисто за борт не выбросил шайбу, но она все же зацепила стекло, а потому без штрафа.
Чистый выход 1 в 0 Моисеева. Немного под углом, правда. Сам зачем-то еще глубже в угол зарылся, и в итоге Сорокин отразил блином.
Выровнялась игра в конце периода. Не пошло меньшинство на пользу ЦСКА. Но вот сейчас Романов шикарный силовой прием в своей зоне против Яшкина провел, отправив того на лед через борт.
Секач выходит на ударную позицию и бросает — Бочаров ловит.
Еще поиграли динамовцы остаток отрезка в большинстве и создали моментик, но больше Сорокин не пропустил. ЦСКА в полном составе.
Заперли динамовцы ЦСКА в зоне наконец. Чайковски перевел на Шипачова, тот поработал с шайбой и сделал пас на бросок Петерссону, который отправил в девятку диск!
Игумнов выскочил один на один с Сорокиным на ограниченном пространстве, но голкипер ЦСКА грамотно положил щиток и не дал завезти шайбу в угол.
Бросок Моисеева — шайба облизнула плечо Сорокина и перекладину!
Очень четко обороняются армейцы.
Пока динамовцы кружат по средней зоне и не могут встать в зоне армейцев.
Вот и первый бросок динамовцев в большинстве, но Сорокин берет от Лямина. И потом еще сейв делает прежде, чем Максим Мамин выведет шайбу в чужую зону, дав своим партнерам смену.
Робинсон играет на Толчинского, тот наносит бросок, но на месте снова Бочаров.
Капризов резко затормозил за воротами и сделал пас на пятак Вею. Бросок шел в ближний угол, но шайбу коньком отвел от ворот Григорьев.
Очень плотный хоккей. Но ЦСКА давит. Опаснейший момент. Наброс на ворота и бросок от дальней штанги — Бочаров молодцом.
Пролетает шайба через среднюю зону часто, практически там не задерживаясь. Сейчас Мэт Робинсон нанес мощный щелчок по воротам своего бывшего клуба с хорошей позиции, но прямо в Бочарова.
Больше пока атакуют армейцы, но сейчас и «Динамо» усилиями Яшкина привезло шайбу в чужую зону.
Уже по паре смен сделали команды. Дальбек хлопнул из средней зоны на ворота «Динамо». Там все надежно.
Поееехали! Матч начался.
Не забываем, что у «Динамо» тоже уже некоторое время не играет важный хоккеист — Дмитрий Кагарлицкий. Даже пошли слухи, что его меняют в СКА. Питерский клуб их, кстати, опроверг, назвав «чушью собачьей».
Состав ЦСКА:
Состав «Динамо» в сегодняшней встрече:
Сегодня у армейцев есть серьезная потеря — один из лидеров команды Михаил Григоренко получил повреждение и не сыграет. На счету форварда 15 (5+10) очков в 15-ти проведенных им играх этого сезона. Вместо него в первом звене с Иржи Секачем и Линденом Веем выйдет Кирилл Капризов.
ЦСКА — не просто действующий обладатель Кубка Гагарина, но еще и лидер текущего чемпионата. Команда Игоря Никитина набрала уже 29 очков, проведя 17 матчей. У «Динамо» 21 очко после 18 встреч, и бело-голубые занимают высокое четвертое место на Западе.
Матч начнется в 19.30 мск.
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» принимает в дерби ЦСКА. Вместе с вами за игрой будет наблюдать Александр Седов.