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Горячее дерби: «Динамо» и ЦСКА обменялись голами. LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» (Москва) — ЦСКА. ОНЛАЙН

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» принимает действующего обладателя Кубка Гагарина — ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
16 октября 19:30   |  перерыв
Динамо М
Динамо М
1:1
ЦСКА
ЦСКА
1:0, 0:1
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышева», Москва | Судьи: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Константин Оленин  (Москва, Россия)
1:0Петерссон
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Вей5+GM'
1:1Слепышев
Подробная статистика матча
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Трансляция
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Перерыв

Интересный и плотный хоккей. ЦСКА быстро отыгрался, а дальше борьба шла очень упорная, причем немало моментов было у обеих команд. Что будет в третьей 20-минутке? Пока отдыхаем.

'40

Все, второй период завершен. Сирена.

'40

Момент у ЦСКА в концовке периода. Окулов бросал с неудобной руки под перекладину — Бочаров на месте.

'38

Позиционная атака «Динамо» в зоне пять на пять. Встали, разыграли, последовал бросок от синей линии и добивание Яшкина с пятака. Сорокин тащит.

'36

Хиетанен на пятака Сорокина повоевал, в том числе и после свистка, за что получил пачку претензий от игроков ЦСКА. Но потасовка не привела к удалениям.

'35

Три в два выскочили армейцы, Светлаков сыграл на Капризова, но оборона «Динамо» сработала здорово.

'34

В среднюю зону на пару минут переместилась игра.

'32

ЦСКА снова поострее играет, хотя и динамовцы стараются не уступать. Борьба очень жестокая.

'30

Опасный бросок Светлакова, Бочаров был закрыт своим и чужим, но все равно отбил!

'29

Толчинский мог из-под ворот затолкать шайбу в сетку, а потом Корнаухов атаковал еще — Бочаров великолепен!

'27

Хорошие пару минут в исполнении подопечных Владимира Крикунова.

'26

Шипачов не ожидал, что шайба перескочит клюшку защитника ЦСКА и забыл бросить с пятака из убойного положения!

'26

Моментом Яшкина отвечает «Динамо». На месте Сорокин. 8-8 по броскам в створ.

'25

Робинсон стреляет в атаке с ходу в Бочарова.

'24

Шикарный момент с убойной позиции был у Науменкова, но шайба сошла с крюка.

'23

Светлаков убежал от защитника по левому борту и выложил на пятак, откуда Слепышев, забытый защитниками, расстрелял ворота!

'23

ГОООООООООООООООООЛ! Антон Слепышев — 1:1!

'22

Индрашис пытался забросить шайбу в ворота Сорокина, подняв ее на клюшку. Защитники ЦСКА сбили диск с крюка.

'21

Поеееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

ЦСКА начал матч гораздо мощнее соперника, но все сломало удаление Линдена Вея на пять минут и до конца матча. Динамовцы в большинстве долго раскачивались, но в итоге смогли забросить, а последние минуты периода были равными. Что будет во втором?

'20

Все, завершен первый период. Отдыхаем!

'20

Штанга! Телегин с острого угла неожиданно бросил! Едва не сравняли счет армейцы.

'19

Игумнов чуть чисто за борт не выбросил шайбу, но она все же зацепила стекло, а потому без штрафа.

'18

Чистый выход 1 в 0 Моисеева. Немного под углом, правда. Сам зачем-то еще глубже в угол зарылся, и в итоге Сорокин отразил блином.

'17

Выровнялась игра в конце периода. Не пошло меньшинство на пользу ЦСКА. Но вот сейчас Романов шикарный силовой прием в своей зоне против Яшкина провел, отправив того на лед через борт.

'16

Секач выходит на ударную позицию и бросает — Бочаров ловит.

'14

Еще поиграли динамовцы остаток отрезка в большинстве и создали моментик, но больше Сорокин не пропустил. ЦСКА в полном составе.

'13

Заперли динамовцы ЦСКА в зоне наконец. Чайковски перевел на Шипачова, тот поработал с шайбой и сделал пас на бросок Петерссону, который отправил в девятку диск!

'13

ГООООООООООООЛ! Андре Петерссон — 1:0!

'13

Игумнов выскочил один на один с Сорокиным на ограниченном пространстве, но голкипер ЦСКА грамотно положил щиток и не дал завезти шайбу в угол.

'12

Бросок Моисеева — шайба облизнула плечо Сорокина и перекладину!

'11

Очень четко обороняются армейцы.

'10

Пока динамовцы кружат по средней зоне и не могут встать в зоне армейцев.

'9

ОГО! Линден Вей ударил соперника по клюшкой и получил 5+20! Матч-штраф лидеру ЦСКА! Но, надо сказать, очень грубо ударил между ног Николая Кулемина.

'12

Вот и первый бросок динамовцев в большинстве, но Сорокин берет от Лямина. И потом еще сейв делает прежде, чем Максим Мамин выведет шайбу в чужую зону, дав своим партнерам смену.

'8

Робинсон играет на Толчинского, тот наносит бросок, но на месте снова Бочаров.

'7

Капризов резко затормозил за воротами и сделал пас на пятак Вею. Бросок шел в ближний угол, но шайбу коньком отвел от ворот Григорьев.

'6

Очень плотный хоккей. Но ЦСКА давит. Опаснейший момент. Наброс на ворота и бросок от дальней штанги — Бочаров молодцом.

'4

Пролетает шайба через среднюю зону часто, практически там не задерживаясь. Сейчас Мэт Робинсон нанес мощный щелчок по воротам своего бывшего клуба с хорошей позиции, но прямо в Бочарова.

'3

Больше пока атакуют армейцы, но сейчас и «Динамо» усилиями Яшкина привезло шайбу в чужую зону.

'2

Уже по паре смен сделали команды. Дальбек хлопнул из средней зоны на ворота «Динамо». Там все надежно.

'1

Быстрая атака динамовцев на первых же секнудах. С достаточно острого угла с передачи Петерссона атаковал Шипачов — Сорокин на месте.

'1

Поееехали! Матч начался.

19:30

Не забываем, что у «Динамо» тоже уже некоторое время не играет важный хоккеист — Дмитрий Кагарлицкий. Даже пошли слухи, что его меняют в СКА. Питерский клуб их, кстати, опроверг, назвав «чушью собачьей».

19:25

Состав ЦСКА:

19:20

Состав «Динамо» в сегодняшней встрече:

19:15

Сегодня у армейцев есть серьезная потеря — один из лидеров команды Михаил Григоренко получил повреждение и не сыграет. На счету форварда 15 (5+10) очков в 15-ти проведенных им играх этого сезона. Вместо него в первом звене с Иржи Секачем и Линденом Веем выйдет Кирилл Капризов.

19:10

ЦСКА — не просто действующий обладатель Кубка Гагарина, но еще и лидер текущего чемпионата. Команда Игоря Никитина набрала уже 29 очков, проведя 17 матчей. У «Динамо» 21 очко после 18 встреч, и бело-голубые занимают высокое четвертое место на Западе.

19:05

Матч начнется в 19.30 мск.

19:00

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» принимает в дерби ЦСКА. Вместе с вами за игрой будет наблюдать Александр Седов.