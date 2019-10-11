онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Ак Барс ЦСКА

Прервать серию: ЦСКА против «Ак Барса». LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Ак Барс» — ЦСКА. ОНЛАЙН

«Ак Барс» на своем льду принимает московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
11 октября 19:00   |  1 период
Ак Барс
Ак Барс
0:1
ЦСКА
ЦСКА
0:1
Стадион «Татнефть-Арена», Казань | Судьи: Алексей Раводин  (Москва, Россия), Ян Грибик  (Пардубице, Чехия)
Фисенко2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'9
Эмиль Галимов попробовал по центру сам пролезть к воротам ЦСКА, но оборона гостей такой замысел накрыла.
'8
Калинин не успел к передаче на пятак, первым на шайбе оказался голкипер «Ак Барса».
'7
Фисенко появился на льду. Игра в равных составах.
'7
Робинсон от правого борта задумал прострел вдоль ворот, но замкнуть «армейцам» эту атаку не удалось.
'6
Нестерова вывели на бросок от синей линии — блокирована попытка. Шайба покинула пределы площадки.
'5
Фисенко удалён на две минуты за подножку. Большинство ЦСКА.
'4
Момент! Вей сделал вираж за казанскими воротами и выполнил передачу в центр зоны, Нестеров с ходу бросил — Рейдеборн потащил!
'3
Прошёл наброс от синей линии на ворота хозяев, Рейдеборн уверенно щитком закрыл ближний угол створа.
'2
Журавлёв поддержал атаку «Ак Барса», но передачу от правого борта на клюшку Галиеву в центр чужой зоны исполнить не сумел.
'1
Встреча началась! Стартовое вбрасывание остаётся за москвичами.
'0
Адам Рейдеборн против Ильи Сорокина — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Ак Барс» — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Ак Барс» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.