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Трансляция
С конца
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'9
Эмиль Галимов попробовал по центру сам пролезть к воротам ЦСКА, но оборона гостей такой замысел накрыла.
'8
Калинин не успел к передаче на пятак, первым на шайбе оказался голкипер «Ак Барса».
'7
Фисенко появился на льду. Игра в равных составах.
'7
Робинсон от правого борта задумал прострел вдоль ворот, но замкнуть «армейцам» эту атаку не удалось.
'6
Нестерова вывели на бросок от синей линии — блокирована попытка. Шайба покинула пределы площадки.
'5
'4
Момент! Вей сделал вираж за казанскими воротами и выполнил передачу в центр зоны, Нестеров с ходу бросил — Рейдеборн потащил!
'3
Прошёл наброс от синей линии на ворота хозяев, Рейдеборн уверенно щитком закрыл ближний угол створа.
'2
Журавлёв поддержал атаку «Ак Барса», но передачу от правого борта на клюшку Галиеву в центр чужой зоны исполнить не сумел.
'1
Встреча началась! Стартовое вбрасывание остаётся за москвичами.
'0
Адам Рейдеборн против Ильи Сорокина — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Ак Барс» — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Ак Барс» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.