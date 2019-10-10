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СКА Автомобилист

Оправдаться за поражения: СКА против «Автомобилиста». LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА — «Автомобилист». ОНЛАЙН

Петербургский СКА на своем льду принимает «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
10 октября 19:30   |  2 период
СКА
СКА
1:0
Автомобилист
Автомобилист
0:0, 1:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Роман Гофман  (Москва, Россия), Александр Соин  (Москва, Россия)
1:0Токранов
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Секстон2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
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'25
Неудачное большинство для «Автомобилиста». Вернулся на лёд Кузьменко.
'23
Питерцы в контратаке выкатились вдвоём на одного! Кетов доставил шайбу на пятак, Рундблад с нескольких метров не попал по воротам.
'23
Нарушение численного состава у СКА. Кузьменко пошёл отбывать штраф.
'22
Ещё момент у СКА! Карпов подхватил шайбу, убежал один на один, но не сумел переиграть Коваржа.
'22
ГОЛ! Реализовали большинство питерцы! Токранов зарядил от синей линии, Лехтеря на пятаке подставил клюшку и переправил шайбу в сетку ворот!
'21
Бурдасов пальнул от синей линии! Коварж не удержал шайбу, но подбор остался за гостями.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. В хорошем темпе прошёл первый период. «Армейцы» владели инициативой, но не смогли реализовать свои моменты. Гости действовали на контратаках, в концовке периода Голышев не использовал отличный шанс открыть счёт.
'20
Удаление у «Автомобилиста». Секстон в чужой зоне ударил Дыбленко клюшкой по лицу.
'19
Барабанов на скорости ушёл за ворота и прострелил в центр — шайба после рикошета пришла к Коваржу.
'17
Момент у «Автомобилиста»! Дацюк от борта шикарной передачей нашёл на пятаке свободного Голышева, Анатолий развернулся и бросил низом — Хелльберг забрал шайбу.
'16
Вишневский подключился к атаке и с левого края бросил в ближнюю девятку! Хелльберг всё контролировал.
'15
Плотников! Выкатился с правого края и с кистей бросил под перекладину — Коварж плечом парировал шайбу.
'14
По броскам в створ преимущество у СКА — 8:2.
'13
Трямкин здорово отработал в обороне и отобрал шайбу у Ткачёва. Не получилась атака у СКА.
'12
Уральцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, Бодров приложился низом, но не дошла шайба до Хелльберга.
'10
Вишневский от синей линии зарядил в дальний угол — Хелльберг щитком парировал шайбу.
'9
Первое звено СКА провело затяжную атаку. Лехтеря развернулся и сделал перевод на левый край, Ткачёв бросил в касание и попал в конёк Плотникова!
'8
Каблуков вылез из-за ворот и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол — Коварж щитком среагировал.
'7
Дергачёв выиграл силовую борьбу и прострелил на пятак — гости перехватили шайбу.
'6
Почти без остановок идёт игра — хороший темп. Инициатива за СКА — много «армейцы» владеют шайбой.
'5
Зуб подключился к атаке и сделал перевод в центр зоны — Плотников не добрался до шайбы.
'4
Контратака «Автомобилиста»! Секстон убежал по левому флангу и бросил, но шайба улетела в сторону.
'3
«Армейцы» провели атаку левым флангом. Бурдасов зарядил с левого края — шайба ушла выше перекладины.
'2
Дергачёв набрал скорость и бросил со входа в зону! Шайба прошла в нескольких метрах от ворот.
'1
Питерцы перешли в позиционную атаку. Ткачёв с левого края бросил из-под защитника — Коварж забрал шайбу.
'1
Матч начался! Уральцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Магнус Хелльберг — Якуб Коварж.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча СКА — «Автомобилист» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Автомобилист». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.