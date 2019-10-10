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Трансляция
С конца
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'25
Неудачное большинство для «Автомобилиста». Вернулся на лёд Кузьменко.
'23
Питерцы в контратаке выкатились вдвоём на одного! Кетов доставил шайбу на пятак, Рундблад с нескольких метров не попал по воротам.
'23
'22
Ещё момент у СКА! Карпов подхватил шайбу, убежал один на один, но не сумел переиграть Коваржа.
'22
'21
Бурдасов пальнул от синей линии! Коварж не удержал шайбу, но подбор остался за гостями.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. В хорошем темпе прошёл первый период. «Армейцы» владели инициативой, но не смогли реализовать свои моменты. Гости действовали на контратаках, в концовке периода Голышев не использовал отличный шанс открыть счёт.
'20
'19
Барабанов на скорости ушёл за ворота и прострелил в центр — шайба после рикошета пришла к Коваржу.
'17
Момент у «Автомобилиста»! Дацюк от борта шикарной передачей нашёл на пятаке свободного Голышева, Анатолий развернулся и бросил низом — Хелльберг забрал шайбу.
'16
Вишневский подключился к атаке и с левого края бросил в ближнюю девятку! Хелльберг всё контролировал.
'15
Плотников! Выкатился с правого края и с кистей бросил под перекладину — Коварж плечом парировал шайбу.
'14
По броскам в створ преимущество у СКА — 8:2.
'13
Трямкин здорово отработал в обороне и отобрал шайбу у Ткачёва. Не получилась атака у СКА.
'12
Уральцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, Бодров приложился низом, но не дошла шайба до Хелльберга.
'10
Вишневский от синей линии зарядил в дальний угол — Хелльберг щитком парировал шайбу.
'9
Первое звено СКА провело затяжную атаку. Лехтеря развернулся и сделал перевод на левый край, Ткачёв бросил в касание и попал в конёк Плотникова!
'8
Каблуков вылез из-за ворот и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол — Коварж щитком среагировал.
'7
Дергачёв выиграл силовую борьбу и прострелил на пятак — гости перехватили шайбу.
'6
Почти без остановок идёт игра — хороший темп. Инициатива за СКА — много «армейцы» владеют шайбой.
'5
Зуб подключился к атаке и сделал перевод в центр зоны — Плотников не добрался до шайбы.
'4
Контратака «Автомобилиста»! Секстон убежал по левому флангу и бросил, но шайба улетела в сторону.
'3
«Армейцы» провели атаку левым флангом. Бурдасов зарядил с левого края — шайба ушла выше перекладины.
'2
Дергачёв набрал скорость и бросил со входа в зону! Шайба прошла в нескольких метрах от ворот.
'1
Питерцы перешли в позиционную атаку. Ткачёв с левого края бросил из-под защитника — Коварж забрал шайбу.
'1
Матч начался! Уральцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Магнус Хелльберг — Якуб Коварж.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча СКА — «Автомобилист» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Автомобилист». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.