'20

Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. В хорошем темпе прошёл первый период. «Армейцы» владели инициативой, но не смогли реализовать свои моменты. Гости действовали на контратаках, в концовке периода Голышев не использовал отличный шанс открыть счёт.