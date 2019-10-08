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Трансляция
С конца
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'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Ак Барса» после 20 минут. Единственная шайба на счету Фисенко. Казанцы бодро провели стартовый период, перебросав соперника 15:3. У «Локомотива» не держалась шайба и моментов почти не было.
'19
Концовка периода проходит в зоне ярославцев. Казанцы комбинируют, но нет бросков по воротам.
'18
Момент! Журавлёв подключился к атаке и добивал шайбу с острого угла — промах!
'16
Кронвалль выбрался на свободное пространство и бросил с острого угла — Биляло всё контролировал.
'15
Ярославцы заиграли поактивнее и стали больше владеть шайбой, хотя моментов по-прежнему немного.
'14
Кудрявцев прорвался по левому флангу и бросил из-под защитника! Билялов отразил шайбу, а со второй попытки накрыл её.
'13
Казанцы провели позиционную атаку, Азеведу атаковал со средней дистанции — Коновалов намертво забрал шайбу.
'12
Савченко нанёс мощнейший щелчок от красной линии! Шайба просвистела в нескольких метрах от ворот.
'11
Половину периода сыграли, а у «Локомотива» время в атаке — 26 секунд. По броскам в створ большое преимущество у казанцев — 10:1.
'10
Момент у «Ак Барса»! Казанцы убежали в контратаку, Ожиганов бросил с правого края — Коновалов переместился и отразил шайбу.
'9
'9
'8
Момент! Шайба после рикошета вылетела на пятак, Галимов подобрал отскок и бросил — Коновалов среагировал!
'7
Ярославцы после перехвата провели быструю атаку! Каюмов с ползоны целил в верхний угол — Билялов выручил.
'6
Кормье прокатился по правому флангу, бросил с острого угла и сам же пошёл на добивание! Коновалов забрал шайбу.
'5
Ещё момент у «Ак Барса»! Прошёл прострел на пятак, Петрову помешали замкнуть.
'4
По-хозяйски «Ак Барс» проводит стартовые минуты. Казанцы много времени проводят в чужой зоне.
'3
Артём Галимов смело пошёл в обводку и едва не прошёл всю оборону — в последний момент ярославцы выбили шайбу.
'2
'1
Матч начался! Ярославцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Илья Коновалов — Тимур Билялов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Локомотив» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.