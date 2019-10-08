'20

Перерыв! 1:0 в пользу «Ак Барса» после 20 минут. Единственная шайба на счету Фисенко. Казанцы бодро провели стартовый период, перебросав соперника 15:3. У «Локомотива» не держалась шайба и моментов почти не было.