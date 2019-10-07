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СКА Спартак

Борьба со Знарком: СКА отыграл одну шайбу у «Спартака». LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА — «Спартак». ОНЛАЙН

Петербургский СКА на своем льду принимает московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
07 октября 19:30   |  перерыв
СКА
СКА
1:2
Спартак
Спартак
0:2, 1:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Павел Овчинников  (Орск, Россия), Алексей Раводин  (Москва, Россия)
Рундблад2'
Каблуков2'
Дыбленко2'
Зуб2'
Дергачёв2'
Зубарев2'
1:2Бурдасов
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Гришин2'
Гудачек2'
0:1Вишневский
Столяров2'
0:2Ганзл
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'40
Сирена на перерыв! Во втором периоде матча СКА смог отыграть одну шайбу — Бурдасов оправдал своё возвращение в стан питерских «армейцев», пробив Гудачека броском в касание.
'40
Бурдасов скрытый бросок нанёс от правого борта — Гудачек лишь со второй попытки шайбу прижал!
'39
СКА после заброшенной шайбы получил нужную для себя уверенность. Игра в зоне «Спартака».
'37
ГОЛ! Кемппайнен выиграл вбрасывание в чужой зоне и скинул шайбу себе за спину, откуда Бурдасов в касание бросил и попал в дальний угол ворот!
'36
Ткачёв опередил Гришина и бросил под острым углом — Гудачек шайбу под ближнюю штангу не пустил.
'36
Пробросился «Спартак», но без всякого риска — успели гости до этого сменить звено.
'35
Не использовали москвичи и это численное преимущество.
'35
Коскиранта перехватил шайбу в своей зоне, а затем едва не организовал опасную контратаку СКА «два в два».
'34
Зубов кистями от правого края бросил, шайба прошла под рукой «армейского» вратаря, но в дальний угол ворот не направилась!
'33
За атаку игрока, не владеющего шайбой двумя минутами штрафа наказан Зубарев. Второе удаление у СКА в этом периоде.
'32
Белов из своей зоны мощно зарядил, но Гудачек из ворот никуда не уходил.
'31
Даугавиньш по центру в зону соперника забрался и резко бросил между двух защитников — рядом со штангой!
'30
Бурдасов уже после свистка рефери бросил по гостевым воротам — бесспорное положение вне игры зафиксировано.
'29
Не завершилась контратака «Спартака» броском по воротам — у Лещенко шайба сползла с крюка клюшки в решающий момент.
'28
Питерские «армейцы» надёжно отработали две минуты игры в меньшинстве.
'27
Херсли слева мощно бросил — выше ворот. В питерском СКА Патрик щелкал чаще от правого края, что давало результат.
'26
Дергачёв удалён за грубость в отношении Даугавиньша. Большинство «Спартака».
'26
Дыбленко с кистей из левого круга вбрасывания бросил — Гудачек справился. Здорово москвичи стерегут свой пятак — это надо отметить.
'25
Столяров в контратаке гостей не забыл нанести бросок — Мельничук не ошибся с выбором позиции в створе.
'24
Цыплаков левым бортом закатил в зону хозяев, сместиться в центр не дали, а бросок низом получился неопасным.
'23
Барабанов после сольного прохода бросил в направлении дальнего угла ворот «Спартака» — промах!
'22
СКА с первых смен шайбу привёз в зону соперника, но пока больше игры по периметру.
'21
Второй период матча стартовал!
'20
Сирена остановила атаку москвичей! Первый период встречи прошёл с большим количеством удалений. «Спартак» дважды смог реализовать лишнего — Вишневский и Ганзл нашли брешь в воротах СКА.
'19
ГОЛ! Хохлачёв на правом краю выждал момент и сделал передачу на пятак прямо на клюшку Ганзлу, подправление которого направило шайбу в ближний угол ворот!
'18
Карпов через всю площадку прокатился и бросил с кистей — Гудачек плечом шайбу отразил!
'17
Зуб ударил соперника клюшкой — удаление «армейского» защитника на пару минут.
'16
СКА вроде бы кружит чаще в зоне соперника, но при этом моментов у ворот Гудачека не возникает.
'15
Дыбленко простой бросок от синей линии исполнил — Гудачек шайбу прижал к груди.
'14
Столяров уже на льду. Игра в равных и полных составах — редкое явление для первого периода.
'13
Дыбленко покинул штрафной бокс. СКА в полном составе. Лехтеря пытался бросить по воротам, но шайба перепрыгнула крюк клюшки.
'12
Столяров после свистка двинул клюшкой по щиткам вратарю — ещё одно удаление. Игра в формате «4 на 4».
'11
Серия удалений продолжается. Дыбленко наказан малым штрафом за задержку игры.
'10
Сразу два броска из левого круга вбрасывания, но шайба даже до питерского пятака не проползла.
'9
Смотрим на игру в равных составах. Гости отличились уже при формате «4 на 5».
'8
ГОЛ! Дальний бросок Вишневского достиг цели! Шайба попала в каркас ворот, а затем пересекла линию! Реализовали спартаковцы большинство.
'7
Пока броски гостей не смотрятся опасно — не хватает помехи на пятаке.
'6
Каблуков поймал двухминутный штраф за блокировку. «Спартак» получает двойное большинство.
'6
Цыплаков заставил на себе сфолить. Рундблад клюшкой ударил соперника по рукам. Очередь москвичей поиграть в большинстве.
'6
Лещенко ушёл к правому борту и броском проверил Мельничука! Блином голкипер СКА парировал шайбу.
'5
Выстоял «Спартак» в меньшинстве!
'4
Четвёртый полевой красно-белых уже на площадке. Продолжают питерцы контролировать шайбу в зоне соперника.
'4
Бурдасов с ползоны зарядил — шайба прошла над ловушкой вратаря и угодила в перекладину ворот гостей!
'3
Мощный выстрел Токранова из левого круга вбрасывания — шайба попала в маску вратарю!
'3
И ещё одно удаление у «Спартака». Гудачек наказан малым штрафом за блокировку. Даугавиньш будет отбывать штраф за своего голкипера.
'2
Гришин совершил подножку на Бурдасове — удаление на две минуты. Большинство СКА.
'2
Херсли от синей линии с кистей набросил шайбу на пятак СКА — справился Мельничук.
'1
Встреча началась! Стартовое вбрасывание остаётся за «армейцами».
'0
Алексей Мельничук против Юлиуса Гудачека — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча СКА — «Спартак» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.