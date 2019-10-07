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Трансляция
С конца
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'40
Сирена на перерыв! Во втором периоде матча СКА смог отыграть одну шайбу — Бурдасов оправдал своё возвращение в стан питерских «армейцев», пробив Гудачека броском в касание.
'40
Бурдасов скрытый бросок нанёс от правого борта — Гудачек лишь со второй попытки шайбу прижал!
'39
СКА после заброшенной шайбы получил нужную для себя уверенность. Игра в зоне «Спартака».
'37
'36
Ткачёв опередил Гришина и бросил под острым углом — Гудачек шайбу под ближнюю штангу не пустил.
'36
Пробросился «Спартак», но без всякого риска — успели гости до этого сменить звено.
'35
Не использовали москвичи и это численное преимущество.
'35
Коскиранта перехватил шайбу в своей зоне, а затем едва не организовал опасную контратаку СКА «два в два».
'34
Зубов кистями от правого края бросил, шайба прошла под рукой «армейского» вратаря, но в дальний угол ворот не направилась!
'33
'32
Белов из своей зоны мощно зарядил, но Гудачек из ворот никуда не уходил.
'31
Даугавиньш по центру в зону соперника забрался и резко бросил между двух защитников — рядом со штангой!
'30
Бурдасов уже после свистка рефери бросил по гостевым воротам — бесспорное положение вне игры зафиксировано.
'29
Не завершилась контратака «Спартака» броском по воротам — у Лещенко шайба сползла с крюка клюшки в решающий момент.
'28
Питерские «армейцы» надёжно отработали две минуты игры в меньшинстве.
'27
Херсли слева мощно бросил — выше ворот. В питерском СКА Патрик щелкал чаще от правого края, что давало результат.
'26
'26
Дыбленко с кистей из левого круга вбрасывания бросил — Гудачек справился. Здорово москвичи стерегут свой пятак — это надо отметить.
'25
Столяров в контратаке гостей не забыл нанести бросок — Мельничук не ошибся с выбором позиции в створе.
'24
Цыплаков левым бортом закатил в зону хозяев, сместиться в центр не дали, а бросок низом получился неопасным.
'23
Барабанов после сольного прохода бросил в направлении дальнего угла ворот «Спартака» — промах!
'22
СКА с первых смен шайбу привёз в зону соперника, но пока больше игры по периметру.
'21
Второй период матча стартовал!
'20
Сирена остановила атаку москвичей! Первый период встречи прошёл с большим количеством удалений. «Спартак» дважды смог реализовать лишнего — Вишневский и Ганзл нашли брешь в воротах СКА.
'19
'18
Карпов через всю площадку прокатился и бросил с кистей — Гудачек плечом шайбу отразил!
'17
'16
СКА вроде бы кружит чаще в зоне соперника, но при этом моментов у ворот Гудачека не возникает.
'15
Дыбленко простой бросок от синей линии исполнил — Гудачек шайбу прижал к груди.
'14
Столяров уже на льду. Игра в равных и полных составах — редкое явление для первого периода.
'13
Дыбленко покинул штрафной бокс. СКА в полном составе. Лехтеря пытался бросить по воротам, но шайба перепрыгнула крюк клюшки.
'12
'11
'10
Сразу два броска из левого круга вбрасывания, но шайба даже до питерского пятака не проползла.
'9
Смотрим на игру в равных составах. Гости отличились уже при формате «4 на 5».
'8
'7
Пока броски гостей не смотрятся опасно — не хватает помехи на пятаке.
'6
'6
'6
Лещенко ушёл к правому борту и броском проверил Мельничука! Блином голкипер СКА парировал шайбу.
'5
Выстоял «Спартак» в меньшинстве!
'4
Четвёртый полевой красно-белых уже на площадке. Продолжают питерцы контролировать шайбу в зоне соперника.
'4
Бурдасов с ползоны зарядил — шайба прошла над ловушкой вратаря и угодила в перекладину ворот гостей!
'3
Мощный выстрел Токранова из левого круга вбрасывания — шайба попала в маску вратарю!
'3
'2
'2
Херсли от синей линии с кистей набросил шайбу на пятак СКА — справился Мельничук.
'1
Встреча началась! Стартовое вбрасывание остаётся за «армейцами».
'0
Алексей Мельничук против Юлиуса Гудачека — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча СКА — «Спартак» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.