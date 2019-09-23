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СКА ЦСКА

Армейское дерби: СКА пропустил от ЦСКА. LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА - ЦСКА. ОНЛАЙН

Петербургский СКА принимает московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
23 сентября 19:30   |  1 период
СКА
СКА
0:0
ЦСКА
ЦСКА
0:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Виктор Гашилов  (Пермь, Россия), Сергей Гусев  (Серов, Россия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'9
ГОЛ!
'8
Быстрый выход в атаку получился у питерцев! Якупов ворвался в зону соперника и бросил в ближний угол ворот — голкипер на месте! Рундблад успел отметиться дальним щелчком — Сорокин вновь хорош.
'7
Робинсон от синей линии совершил наброс на ворота СКА, но шайба не задержалась на пятаке.
'6
Не прошла атака у москвичей — проброс приключился.
'5
Дергачёв левым бортом закатил в зону гостей, чуть ушёл в центр и бросил с кистей — шайба с рикошетом от перекладины покинула площадку!
'4
Сорокин в игре! Справился голкипер ЦСКА сначала с броском под острым углом, а затем и с атакой Лехтери с пятака!
'3
Марченко поддержал атаку ЦСКА и бросил издали — шайба полетела к лицевому борту.
'2
СКА в позиционной атаке пробовал доставить шайбу до ворот, но блокированы были эти попытки.
'1
Встреча началась! Стартовое вбрасывание остаётся за питерцами.
'0
Команды приглашены на лёд! Звучит гимн Российской Федерации!
'0
Алексей Мельничук против Ильи Сорокина — вратарская дуэль «армейского» дерби.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.