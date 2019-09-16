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Трансляция
С конца
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'31
'30
Опасно! Мамин рванул по центру, легко обыграл Накладала, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Лазушина.
'29
В контратаку убежали «армейцы», Попов под углом вылез на ворота, но Лазушин выиграл дуэль в ближнем бою.
'28
И тут же ответ ЦСКА! Шалунову помешали бросить с ползоны.
'27
Ильенко на дальней штанге замыкал прострел партнёра, Юханссон переместился и отразил шайбу.
'26
Андронов подхватил шайбу, поставил корпус и под углом выкатился на ворота, но не сумел переиграть Лазушина.
'24
Отбились «армейцы». Вернулся на лёд Вей.
'24
Кронвалль! От синей линии щёлкнул под перекладину — Юханссон забрал шайбу.
'23
Опасно! Да Коста от борта прострелил на дальнюю штангу, Ландер не сумел замкнуть с метра!
'22
'21
«Армейцы» сразу пошли вперёд и заперли соперника в зоне, Лазушин справился с броском Григоренко.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 3:1 в пользу ЦСКА после 20 минут. «Армейцы» мощно провели стартовый период, перебросав соперника 16:5. Дубль оформил Капризов, одна шайба на счету Калинина, а гости ответили шайбой Да Косты.
'19
'19
'19
'18
'17
Опасно! Григоренко с правого края вырезал шикарный перевод на Вея, который из убойной позиции не попал в створ!
'16
Затяжную атаку провели москвичи, Коновалов справился с серией дальних бросков.
'15
'15
Апальков вылез на пятак, но немного не успел к шайбе после прострела с фланга.
'14
'14
Отбились ярославцы. Вернулся на лёд Санников.
'14
Ещё момент у ЦСКА! Шалунов с левого края вылез на ворота, но не сумел протолкнуть шайбу мимо вратаря.
'13
«Армейцы» закрепились в чужой зоне. Григоренко с правого края целил в дальнюю девятку — Коновалов уверенно забрал шайбу.
'12
'11
Санников набросил со входа в зону, Ларссон сложился и прижал шайбу ко льду.
'10
Ратти красиво развернулся у борта и прострелил вдоль ворот, Да Коста не сумел переправить шайбу в сетку.
'8
В контратаку убежали «армейцы»! Секач с ползоны бросил из-под защитника — Коновалов забрал шайбу.
'7
Момент! Шайба неожиданно от борта вылетела на пятак, но Ратти не удалось добить её в сетку.
'6
Ответ ЦСКА! Григоренко освободился от опеки и зарядил с левого края — Коновалов забрал шайбу.
'5
Два в два выкатились ярославцы, Санников бросил с правого края — Ларссон прикрыл ближний угол.
'4
С преимуществом «армейцев» проходят стартовые минуты. Не держится шайба у гостей.
'3
Телегин убежал по левому флангу и бросил из-под защитника! Шайба улетела выше цели.
'2
'1
Матч начался! «Армейцы» выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Ларс Юханссон — Илья Коновалов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.