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Добить Ярославль: ЦСКА пропустил от «Локомотива». LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — «Локомотив». ОНЛАЙН

ЦСКА играет с «Локомотивом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
16 сентября 19:30   |  2 период
ЦСКА
ЦСКА
3:1
Локомотив
Локомотив
3:1, 0:0
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Николай Акузовский  (Тольятти, Россия), Андрис Ансонс  (Рига, Латвия)
1:0Капризов
2:1Калинин
3:1Капризов
Вей2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
командный штраф2'
1:1Да Коста
Красковский2'
Аверин2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'31
Удаление у «Локомотива». Аверин получил малый штраф за удар клюшкой.
'30
Опасно! Мамин рванул по центру, легко обыграл Накладала, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Лазушина.
'29
В контратаку убежали «армейцы», Попов под углом вылез на ворота, но Лазушин выиграл дуэль в ближнем бою.
'28
И тут же ответ ЦСКА! Шалунову помешали бросить с ползоны.
'27
Ильенко на дальней штанге замыкал прострел партнёра, Юханссон переместился и отразил шайбу.
'26
Андронов подхватил шайбу, поставил корпус и под углом выкатился на ворота, но не сумел переиграть Лазушина.
'24
Отбились «армейцы». Вернулся на лёд Вей.
'24
Кронвалль! От синей линии щёлкнул под перекладину — Юханссон забрал шайбу.
'23
Опасно! Да Коста от борта прострелил на дальнюю штангу, Ландер не сумел замкнуть с метра!
'22
Удаление у ЦСКА. Вей прихватил Аверина и получил малый штраф.
'21
«Армейцы» сразу пошли вперёд и заперли соперника в зоне, Лазушин справился с броском Григоренко.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 3:1 в пользу ЦСКА после 20 минут. «Армейцы» мощно провели стартовый период, перебросав соперника 16:5. Дубль оформил Капризов, одна шайба на счету Калинина, а гости ответили шайбой Да Косты.
'19
Лазушин появился на льду.
'19
Замена вратаря у «Локомотива». Не пошла игра у Коновалова.
'19
ГОЛ! Дальбек несильно набросил от синей линии, Коновалов не удержал шайбу, а Капризов с близкого расстояния добил её в сетку!
'18
ГОЛ! Мамин красиво развернулся у борта, ушёл за ворота и отдал пас на пятак, а Калинин в касание переправил шайбу в сетку!
'17
Опасно! Григоренко с правого края вырезал шикарный перевод на Вея, который из убойной позиции не попал в створ!
'16
Затяжную атаку провели москвичи, Коновалов справился с серией дальних бросков.
'15
Удаление у «Локомотива». Апальков нарушил правила в чужой зоне.
'15
Апальков вылез на пятак, но немного не успел к шайбе после прострела с фланга.
'14
ГОЛ! Ярославцы выиграли борьбу в чужой зоне. Осипов набросил от синей линии, Да Коста подкараулил отскок на пятаке и добил шайбу в сетку!
'14
Отбились ярославцы. Вернулся на лёд Санников.
'14
Ещё момент у ЦСКА! Шалунов с левого края вылез на ворота, но не сумел протолкнуть шайбу мимо вратаря.
'13
«Армейцы» закрепились в чужой зоне. Григоренко с правого края целил в дальнюю девятку — Коновалов уверенно забрал шайбу.
'12
Нарушение численного состава у «Локомотива». Санников пошёл отбывать штраф.
'11
Санников набросил со входа в зону, Ларссон сложился и прижал шайбу ко льду.
'10
Ратти красиво развернулся у борта и прострелил вдоль ворот, Да Коста не сумел переправить шайбу в сетку.
'8
В контратаку убежали «армейцы»! Секач с ползоны бросил из-под защитника — Коновалов забрал шайбу.
'7
Момент! Шайба неожиданно от борта вылетела на пятак, но Ратти не удалось добить её в сетку.
'6
Ответ ЦСКА! Григоренко освободился от опеки и зарядил с левого края — Коновалов забрал шайбу.
'5
Два в два выкатились ярославцы, Санников бросил с правого края — Ларссон прикрыл ближний угол.
'4
С преимуществом «армейцев» проходят стартовые минуты. Не держится шайба у гостей.
'3
Телегин убежал по левому флангу и бросил из-под защитника! Шайба улетела выше цели.
'2
ГОЛ! Григоренко ушёл за ворота и доставил шайбу на пятак, а Капризов без помех поразил ворота Коновалова!
'1
Матч начался! «Армейцы» выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Ларс Юханссон — Илья Коновалов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.