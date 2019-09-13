Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о предстоящем матче СКА — ЦСКА. Специалист считает, что игра будет непростой для обеих команд.

«В первую очередь это матч больших команд, двух лидеров нашего хоккея, и в очной встрече будет видно, что на сегодняшний день СКА и ЦСКА собой представляют. В начале сезона опрометчиво говорить, что СКА и ЦСКА — это главное дерби КХЛ. Главные матчи будут в плей-офф, а сейчас это просто одна из игр календаря. Конечно, игра ответственная и принципиальная, но я бы не сказал, что это именно главное дерби сезона. КХЛ поставила в расписание сразу шесть игр СКА и ЦСКА по причине того, что эти игры всегда вызывают большой интерес и ажиотаж среди болельщиков. Армейское дерби хорошо своей непредсказуемостью, думаю, что и сейчас будет именно так», — цитирует Плющева «Чемпионат.com».