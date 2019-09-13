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СКА ЦСКА

Хоккейная классика: ЦСКА гостит у СКА. LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА — ЦСКА. ОНЛАЙН

Петербургский СКА на своем льду принимает столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
13 сентября 19:30   |  1 период
СКА
СКА
0:0
ЦСКА
ЦСКА
0:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь), Иван Фатеев  (Московская обл., Россия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
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`6

Первое удаление в матче — Капризов отправляется на скамейку штрафников.

`5

Бросок с нерабочей руки у Мальцева прошел — гости справились.

`3

Много позиционной борьбы, из которой хозяев выскочили в быструю атаку, но до удара дело не довели. СКА острее.

`1

Матч начался! Поехали!

19:25

Хоккеисты уже на льду! Последние приготовления перед началом матча.

19:15

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о предстоящем матче СКА — ЦСКА. Специалист считает, что игра будет непростой для обеих команд.

«В первую очередь это матч больших команд, двух лидеров нашего хоккея, и в очной встрече будет видно, что на сегодняшний день СКА и ЦСКА собой представляют. В начале сезона опрометчиво говорить, что СКА и ЦСКА — это главное дерби КХЛ. Главные матчи будут в плей-офф, а сейчас это просто одна из игр календаря. Конечно, игра ответственная и принципиальная, но я бы не сказал, что это именно главное дерби сезона. КХЛ поставила в расписание сразу шесть игр СКА и ЦСКА по причине того, что эти игры всегда вызывают большой интерес и ажиотаж среди болельщиков. Армейское дерби хорошо своей непредсказуемостью, думаю, что и сейчас будет именно так», — цитирует Плющева «Чемпионат.com».

19:05

Плюс ко всему, в прошлом сезоне каждое из четырех армейских дерби оставалось за москвичами. Настоящий вызов для петербуржцев.

18:55

Любопытный факт: СКА не выигрывал у ЦСКА в регулярном чемпионате с 2017 года. Посмотрим, сможет ли прерваться эта серия сегодня.

18:45

Стартовые сочетания северных армейцев:

18:35

А вот и составы! Московские армейцы выйдут в следующих звеньях:

18:30

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

18:30

Приветствуем всех любителей хоккея на матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.