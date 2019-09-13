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Бросок с нерабочей руки у Мальцева прошел — гости справились.
Много позиционной борьбы, из которой хозяев выскочили в быструю атаку, но до удара дело не довели. СКА острее.
Хоккеисты уже на льду! Последние приготовления перед началом матча.
Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о предстоящем матче СКА — ЦСКА. Специалист считает, что игра будет непростой для обеих команд.
«В первую очередь это матч больших команд, двух лидеров нашего хоккея, и в очной встрече будет видно, что на сегодняшний день СКА и ЦСКА собой представляют. В начале сезона опрометчиво говорить, что СКА и ЦСКА — это главное дерби КХЛ. Главные матчи будут в плей-офф, а сейчас это просто одна из игр календаря. Конечно, игра ответственная и принципиальная, но я бы не сказал, что это именно главное дерби сезона. КХЛ поставила в расписание сразу шесть игр СКА и ЦСКА по причине того, что эти игры всегда вызывают большой интерес и ажиотаж среди болельщиков. Армейское дерби хорошо своей непредсказуемостью, думаю, что и сейчас будет именно так», — цитирует Плющева «Чемпионат.com».
Плюс ко всему, в прошлом сезоне каждое из четырех армейских дерби оставалось за москвичами. Настоящий вызов для петербуржцев.
Любопытный факт: СКА не выигрывал у ЦСКА в регулярном чемпионате с 2017 года. Посмотрим, сможет ли прерваться эта серия сегодня.
Стартовые сочетания северных армейцев:
А вот и составы! Московские армейцы выйдут в следующих звеньях:
Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей хоккея на матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.