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Трансляция
С конца
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'39
Пошла игра в равных составах. Могли гости рассчитывать на заброшенную шайбу в большинстве, но удача была на стороне хозяев.
'38
Григорьев от синей линии с ходу зарядил — в штангу попала шайба!
'37
Минуту динамовцы потратили на комфортное расположение в зоне соперника.
'36
'36
Продолжают ярославцы легко проникать во владения соперника. Иванов бросил, сам же искал вариант добить, но успели москвичи зачистить свой пятак.
'35
Денисенко прорвался к воротам и бросил — Ерёменко вновь в работе!
'34
Шипачёв не позволил Ратти добавить с пятака после того, как шайба отскочила от щитка вратаря!
'33
Хиетанен щёлкнул издали, Шипачёв подправил с пятака — рядом с целью!
'32
«Динамо» пробует реанимировать свою атаку, но пока мало, что получается.
'31
Ратти подготовленный бросок нанёс — Ерёменко собрался и шайбу уверенно ловушкой забрал!
'30
«Локомотив» продолжает атаковать! Денисенко вывели на ворота, но переиграть Ерёменко он не сумел!
'29
'29
'28
Андрей Алексеев из борьбы вытащил шайбу на хозяйский пятак, но Брюквин не успел поддержать старания партнёра.
'27
Выиграли ярославцы вбрасывание в зоне атаки, Савченко получил шайбу у синей линии и бросил с кистей — блокирована попытка.
'27
Да Коста получил шайбу на чужой синей линии, сделал пару шагов вперёд и мощно зарядил — выше ворот!
'26
Аверин с пятака низом пытался протолкнуть шайбу в ворота, но Ерёменко щитками здорово сыграл!
'25
Ответ москвичей! Шипачёв с передачи Яшкина щёлкнул по воротам — Лазушин в игре!
'24
Ратти разогнал ярославскую атаку с ходу, подключил Черепанова, который едва не вывел Да Косту на пустой угол ворот!
'23
Каюмов левым бортом забрался в зону атаки, задумал бросок, но шайба ушла с крюка клюшки.
'22
Санников сольный проход затеял, выкатился к воротам «Динамо» под острым углом и бросил низом с неудобной руки — Ерёменко за щитки шайбу не пустил!
'21
Стартовал второй период игры в Ярославле!
'20
Сирена на перерыв! В первом периоде матча команды обменялись заброшенными шайбами. Мисюль вывел «Локомотив» вперёд в счёте, а Шипачёв под занавес двадцатиминутки вернул равенство на табло — 1:1.
'20
'19
Петерссон в ближний угол ворот бросил — Лазушин на месте!
'18
Кулёмин не принял шайбу на чужой синей линии — не заладилась атака «Динамо» за счёт длинной передачи.
'17
Могли возникнуть у «Динамо» проблемы, но шайба не дошла до Ратти, который ждал шанса на пятаке!
'16
'15
Не держится игровая инициатива ни у одной из команд. Атака «Динамо» прервана свистком арбитра — положение вне игры у Яшкина.
'14
Миронов от синей линии с кистей бросил — шайба нашла ловушку ярославского вратаря.
'13
Москвичи нагрузили Лазушина выстрелами от синей линии! Никаких помех не было у голкипера «Локо», что позволило ему легко справиться с атаками издали.
'12
Афиногенов прокатил за чужими воротами и скинул шайбу на синюю линию, но оттуда бросок у Волкова не получился.
'11
В полном составе ярославская команда.
'11
Лазушин справился с броском Григорьева от синей линии — щитки вратарю пригодились.
'10
Черепанов броском закончил контратаку хозяев, но из положения вне игры.
'9
'8
Ландер со входа в зону с кистей из-под защитника бросил — Ерёменко ловушкой шайбу отразил!
'7
Если первые смены в игре «Динамо» провело активнее, то сейчас уже «Локомотив» чаще гостит в зоне соперника.
'6
Затяжную атаку провёл «Локомотив». Блокировали москвичи попытку броска Каюмова.
'5
Отличная передача из угла на ползоны прошла, но Аверин броском из выгодной позиции промахнулся!
'4
Ратти выехал из-за ворот и верхом с неудобной руки бросил — Ерёменко плечом шайбу парировал!
'3
Волков набросил шайбу на пятак хозяев, но там партнёры не зацепились за момент.
'2
Ерёменко проверили дальним броском! Справился голкипер бело-голубых с шайбой.
'1
И сразу же у динамовцев получился выход на ворота «два в одного»! Петерссон не смог сделать точную передачу вдоль ворот на Яшкина!
'1
Встреча началась! Стартовое вбрасывание остаётся за ярославцами.
'0
Александр Лазушин против Александра Ерёменко — вратарская дуэль этого матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо» (Москва) можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Локомотив» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.