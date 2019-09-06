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Трансляция
С конца
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'27
Спартаковцы ответили быстрой атакой, Фёдоров получил пас под синюю линию, выкатился один на один и бросил — Бочаров потащил!
'26
Динамовцы разыграли комбинацию накоротке, Круглов под углом вылез на ворота, но не сумел протолкнуть шайбу под щитком Беспалова.
'25
Момент у «Спартака»! Злобин рванул по центру и с кистей бросил в верхний угол — крестовина выручила динамовцев!
'24
Тарасов поборолся у борта и набросил на пятак, но Шипачёв не успел к шайбе.
'23
Миронов! Со входа в зону мощно щёлкнул в ближний угол — Беспалов всё контролировал.
'22
Без моментов прошло большинство для «Спартака». В полном составе бело-голубые.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. Равная идёт игра, команды обменялись голами Рылова и Хиетанена.
'20
'18
Полыгалов! Вошёл в зону и с кистей зарядил в ближнюю девятку — Беспалов в красивом броске забрал шайбу в ловушку.
'17
'16
'16
«Спартак» в полном составе.
'16
Моисеев опасно бросил с ползоны! Шайба заметалась на пятаке, но отбились красно-белые.
'15
За первую минуту динамовцам даже в зону не удалось войти. Много потерь.
'14
'13
Кокарев набросил от борта, шайба заметалась перед воротами, но динамовцы отбились.
'12
'11
'11
'9
Выстояли спартаковцы в меньшинстве. В полном составе красно-белые.
'8
Кулёмин! С правого края выкатился на ворота и бросил по центру ворот — Беспалов отразил шайбу, но на добивании никого не оказалось.
'7
'6
Муранов освободился от опеки и бросил из круга вбрасывания — промах.
'4
Карсумс здорово поборолся в чужой зоне и бросил со средней дистанции — шайба ушла выше створа.
'2
Момент! Петерссон от борта приложился низом — Беспалов среагировал, Григорьев добивал с левого края, но шайба прошла рядом со штангой!
'1
Даугавиньш поборолся у борта и прострелил на пятак, Карсумс не успел к шайбе.
'1
Матч стартовал!
'0
Стартовые вратари: Иван Бочаров — Никита Беспалов.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Динамо» (Москва) — «Спартак» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Динамо» (Москва) — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.