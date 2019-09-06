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Динамо М Спартак

Отстоять Москву: «Динамо» сравняло счет со «Спартаком». LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» - «Спартак». ОНЛАЙН

Московское «Динамо» принимает столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
06 сентября 19:30   |  2 период
Динамо М
Динамо М
1:1
Спартак
Спартак
1:1, 0:0
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышева», Москва | Судьи: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Евгений Ромасько  (Тверь, Россия)
Афиногенов2'
1:1Хиетанен
Григорьев2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
командный штраф2'
Гончаров2'
0:1Рылов
Рылов2'
Рылов2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'27
Спартаковцы ответили быстрой атакой, Фёдоров получил пас под синюю линию, выкатился один на один и бросил — Бочаров потащил!
'26
Динамовцы разыграли комбинацию накоротке, Круглов под углом вылез на ворота, но не сумел протолкнуть шайбу под щитком Беспалова.
'25
Момент у «Спартака»! Злобин рванул по центру и с кистей бросил в верхний угол — крестовина выручила динамовцев!
'24
Тарасов поборолся у борта и набросил на пятак, но Шипачёв не успел к шайбе.
'23
Миронов! Со входа в зону мощно щёлкнул в ближний угол — Беспалов всё контролировал.
'22
Без моментов прошло большинство для «Спартака». В полном составе бело-голубые.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. Равная идёт игра, команды обменялись голами Рылова и Хиетанена.
'20
Удаление у «Динамо». Григорьев в борьбе за воротами прихватил Фёдорова.
'18
Полыгалов! Вошёл в зону и с кистей зарядил в ближнюю девятку — Беспалов в красивом броске забрал шайбу в ловушку.
'17
ГОЛ! Чайковски щёлкнул от синей линии, динамовцы выиграли борьбу на пятаке, шайба отскочила к Хиетанену, который поразил нижний угол ворот!
'16
Рылов удалён во второй раз подряд! Не успел полностью выйти на лёд, как получил малый штраф за атаку игрока, не владеющего шайбой.
'16
«Спартак» в полном составе.
'16
Моисеев опасно бросил с ползоны! Шайба заметалась на пятаке, но отбились красно-белые.
'15
За первую минуту динамовцам даже в зону не удалось войти. Много потерь.
'14
Удаление у «Спартака». Рылов за задержку шайбы руками получил малый штраф.
'13
Кокарев набросил от борта, шайба заметалась перед воротами, но динамовцы отбились.
'12
ГОЛ! На отложенном штрафе забил «Спартак»! Херсли зарядил от синей линии, шайба от борта отскочила к Рылову, который с близкого расстояния пробил Бочарова.
'11
Оба игрока получили по две минуты, четыре на четыре пойдёт игра.
'11
Стычка возникла у ворот «Динамо»! Афиногенов и Гончаров потолкались.
'9
Выстояли спартаковцы в меньшинстве. В полном составе красно-белые.
'8
Кулёмин! С правого края выкатился на ворота и бросил по центру ворот — Беспалов отразил шайбу, но на добивании никого не оказалось.
'7
Нарушение численного состава у «Спартака». Зубов пошёл отбывать штраф.
'6
Муранов освободился от опеки и бросил из круга вбрасывания — промах.
'4
Карсумс здорово поборолся в чужой зоне и бросил со средней дистанции — шайба ушла выше створа.
'2
Момент! Петерссон от борта приложился низом — Беспалов среагировал, Григорьев добивал с левого края, но шайба прошла рядом со штангой!
'1
Даугавиньш поборолся у борта и прострелил на пятак, Карсумс не успел к шайбе.
'1
Матч стартовал!
'0
Стартовые вратари: Иван Бочаров — Никита Беспалов.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Динамо» (Москва) — «Спартак» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Динамо» (Москва) — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.