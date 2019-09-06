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Трансляция
С конца
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'19
Перехватили хозяева шайбу в чужой зоне, Гареев развернулся и с кистей бросил — Кочетков успел закрыть ближний угол ворот.
'18
Секстон по левому краю ворвался в зону атаки и сделал передачу в центр, Холланд моментально бросил — Кочетков щиток не забыл выставить!
'18
Рукавишников на пустой угол ворот пытался исполнить передачу, где караулил момент Кетов, но шайба на пятак не прошла.
'17
Ценой проброса «Автомобилист» отбился от затяжной позиционной атаки СКА.
'17
Кагарлицкий из левого круга вбрасывания с кистей метил в ближнюю девятку — Коварж блином шайбу смахнул!
'16
Дыбленко в касание зарядил от синей линии — Коварж легко шайбу парировал в угол площадки.
'15
Гареев получил шайбу на чужой синей линии, но успели «армейцы» остановить его прорыв к воротам по центру.
'14
Трямкин просил шайбу под бросок из выгодной позиции, но его партнёры не заметили.
'14
Появились пятые полевые игроки на льду.
'13
Кочетков! Подловили екатеринбуржцы соперника на смене! Доус выкатился «один в ноль», но переиграть вратаря не смог — бросок пришёлся в щиток!
'12
'12
'11
Рундблад с ходу от синей линии зарядил — Коварж своему визави достойно ответил сейвом щитком!
'10
Доус своим резким броском искал угол ворот СКА, но нашёл лишь правый щиток вратаря!
'9
Кетов не дали пролезть к воротам, оттеснил его защитник «Авто» к лицевому борту.
'8
Кочетков справился с двумя бросками от синей линии! Гареев и Василевский напрягли вратаря СКА.
'7
Рундблад от синей линии мощно бросил — Коварж шайбу принял в корпус.
'7
Если первые два круга смен СКА больше кружил по зоне соперника, то сейчас «Автомобилист» тоже стал задерживаться в чужих владениях.
'6
Продолжают голкипера СКА проверять дальними бросками. На этот раз выстрел был из средней зоны.
'5
Бодров из своей зоны зарядил по воротам СКА — Кочетков на месте.
'4
Не смогли екатеринбуржцы из позиционной атаки выжать момент у ворот Кочеткова.
'3
Плотникову позволили щёлкнуть без помех с ползоны — чуть мимо дальней девятки!
'2
Барабанов на хорошей скорости ворвался в зону хозяев и бросил в ближний угол ворот — Коварж не без проблем шайбу парировал. Затем уже Дыбленко пальнул от синей линии — вновь голкипер «Авто» в игре!
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за питерцами.
'0
Команды приглашены на лёд! Звучит гимн Российской Федерации!
'0
Якуб Коварж против Петра Кочеткова — вратарское противостояние нашего матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Автомобилист» — СКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Автомобилист» — СКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.