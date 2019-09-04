- 520996 просмотров Держала в страхе весь город: суд вынес приговор многодетной омичке
- 318468 просмотров Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
- 291990 просмотров Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации
- 272296 просмотров Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
- 242754 просмотра Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
- 194562 просмотра Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
- 186830 просмотров Владимир Зеленский запретил фотографировать сына
«Локомотив» был заметно лучше в первом периоде и закономерно открыл счет, но в концовке спартаковское большинство едва не перевернуло ситуацию. Еще 61 секунду москвичи проведут, имея на игрока больше, на старте второго периода. Пока же отдохнем вместе с командами.
«Локомотив» продолжает давить. Каюмов бросает с острого угла — Беспалов на месте.
Что-то зевать ближе к концу первого отрезка стала оборона «Локомотива» атаки «Спартака». Сейчас в последний момент успели остановить опаснейший прорыв.
Разбивается игра на эпизоды, много пауз. Непонятно, кому это на руку.
Убойному броску Кудрявцева помешала сломавшаяся совсем не вовремя клюшка.
«Спартак» забрал шайбу под контроль, но не может пока организовать серьезных проблем для Коновалова.
Ганзл постарался сообразить ответ гостей. Прорвался в зону «Локомотива» и бросил с неудобной руки, но и бросать уже было неудобно.
Ну что же, додавил «Локомотив». Денис Алексеев прорвался к воротам «Спартака», показал, что покатит за них, а вместо этого сделал хитрый резкий пас на Павла Кудрявцева, который не сфальшивил и выстрелил в ближнюю девятку.
Кистевой бросок от Ратти. И тут Беспалов на месте.
Постепенно вырисовывается на льду преимущество хозяев. Все сложнее гостям сдерживать прорывы. Аркалова остановили в последний момент.
Очень высокие скорости демонстрируют на первых минутах обе команды. Игра смотрится.
Поеееехали! Матч начался.
В новом сезоне спартаковцы уже стартовали, уступив в овертайме рижскому «Динамо». В чемпионате-2018/19 соперники встречались дважды, и оба раза победил «Локомотив», причем с одинаковым счетом — 3:1.
А вот состав, который выставил на эту встречу новый рулевой «Спартака» Олег Знарок.
Для «Локомотива» это первый матч в сезоне. Вот в каком составе на него выйдут подопечные Крэйга Мактавиша.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча между ярославским «Локомотивом» и московским «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 19.00 мск.