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Локомотив Спартак

Экзамен для Знарка: «Спартак» уступает «Локомотиву». LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Локомотив» — «Спартак». ОНЛАЙН

Олег Знарок проводит свой первый матч во главе московского «Спартака» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20. Красно-белые гостят у ярославского «Локомотива». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
04 сентября 19:00   |  перерыв
Локомотив
Локомотив
1:0
Спартак
Спартак
1:0
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль | Судьи: Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия), Андрей Рогачёв  (Москва, Россия)
1:0Кудрявцев
командный штраф2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
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Перерыв

«Локомотив» был заметно лучше в первом периоде и закономерно открыл счет, но в концовке спартаковское большинство едва не перевернуло ситуацию. Еще 61 секунду москвичи проведут, имея на игрока больше, на старте второго периода. Пока же отдохнем вместе с командами.

'20

Жару устроили спартаковцы на последних секундах периода. Их было всего 15 после вбрасывания в чужой зоне, но они вместили в себя 4 попытки броска. Дважды заблокировали щелчки Кутейкина, а потом шайба еще дважды прошла мимо створа. И на этом первый период завершен.

'20

О-па. Увлекся «Локомотив» атаками и напоролся на первое удаление в матче — за нарушение численного состава.

'19

Штанга! Савченко заряжает после выигранного Ландером в чужой зоне вбрасывания. Лишь стойка ворот спасает красно-белых гостей.

'18

«Локомотив» продолжает давить. Каюмов бросает с острого угла — Беспалов на месте.

'17

Два подряд достаточно неприятных наброса от Савченко на спартаковские ворота. На этом первое звеной «Локомотива» не успокаивается, разыгрывает со входа в зону комбинацию, которую завершает Ландер, но неточно.

'16

Что-то зевать ближе к концу первого отрезка стала оборона «Локомотива» атаки «Спартака». Сейчас в последний момент успели остановить опаснейший прорыв.

'15

Ох! Накладал выручает ярославцев! Провалились хоккеисты «Локомотива», побежав большими силами в атаку. В ответ случился выход 2 в 1, Коновалов уже был отыгран, но Накладал заблокировал шайбу, летевшую уже в пустой угол ворот!

'14

Разбивается игра на эпизоды, много пауз. Непонятно, кому это на руку.

'12

А вот щелчку Херсли никто не помешал. Никто, кроме Коновалова, зафиксировавшего шайбу ловушкой.

'12

Убойному броску Кудрявцева помешала сломавшаяся совсем не вовремя клюшка.

'11

Проход Талалуева по лицевой линии и бросок с почти нулевого угла в дальний угол. Вот это было опасно, но спартаковец немного не попал в створ.

'10

«Спартак» забрал шайбу под контроль, но не может пока организовать серьезных проблем для Коновалова.

'8

Ганзл постарался сообразить ответ гостей. Прорвался в зону «Локомотива» и бросил с неудобной руки, но и бросать уже было неудобно.

'7

Ну что же, додавил «Локомотив». Денис Алексеев прорвался к воротам «Спартака», показал, что покатит за них, а вместо этого сделал хитрый резкий пас на Павла Кудрявцева, который не сфальшивил и выстрелил в ближнюю девятку.

'7

ГОООООООООООООООООЛ! Павел Кудрявцев — 1:0.

'6

Кистевой бросок от Ратти. И тут Беспалов на месте.

'6

Ильенко очень опасно атаковал ворота «Спартака», но Беспалов вновь на месте.

'5

Постепенно вырисовывается на льду преимущество хозяев. Все сложнее гостям сдерживать прорывы. Аркалова остановили в последний момент.

'4

Кудрявцев вывел Денисенко на опаснейший бросок — Беспалов с трудом потащил.

'3

Очень высокие скорости демонстрируют на первых минутах обе команды. Игра смотрится.

'2

Неплохой прорыв Каюмова через центр, но Коновалов ловит шайбу после хлесткого броска.

'1

Поеееехали! Матч начался.

19:00

В новом сезоне спартаковцы уже стартовали, уступив в овертайме рижскому «Динамо». В чемпионате-2018/19 соперники встречались дважды, и оба раза победил «Локомотив», причем с одинаковым счетом — 3:1.

18:55

А вот состав, который выставил на эту встречу новый рулевой «Спартака» Олег Знарок.

18:50

Для «Локомотива» это первый матч в сезоне. Вот в каком составе на него выйдут подопечные Крэйга Мактавиша.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча между ярославским «Локомотивом» и московским «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 19.00 мск.