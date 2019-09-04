Жару устроили спартаковцы на последних секундах периода. Их было всего 15 после вбрасывания в чужой зоне, но они вместили в себя 4 попытки броска. Дважды заблокировали щелчки Кутейкина, а потом шайба еще дважды прошла мимо створа. И на этом первый период завершен.