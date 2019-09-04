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Трансляция
С конца
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'36
'36
'35
'35
'33
Хозяева убежали в контратаку, Карпухин бросил с левого края — шайба попала в сетку с внешней стороны.
'32
Выстояли челябинцы в меньшинстве. В полных составах команды.
'31
Кэлоф, выскочив со скамейки штрафников, улетел на ворота Кочеткова! Не удалось переиграть вратаря в ближнем бою.
'31
Рундблад сделал перевод на левый край, Кагарлицкий бросил в касание, но попал в защитника.
'30
'29
'28
'28
'26
Кагарлицкий на скорости едва не выкатился один на один — прихватили Дмитрия, но судьи оставили эпизод без внимания.
'25
Челябинцы с хорошим настроем вышли на второй период — игра идёт в зоне «армейцев».
'24
'23
'22
Рундблад полез в обводку перед своими воротами и потерял шайбу! Повезло, что челябинцы не воспользовались ошибкой.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу СКА после 20 минут. «Армейцы» вышли вперёд после шайбы Ткачёва. Питерцы владели инициативой и перебросали соперника — 13:5. Посмотрим, как пойдёт игра дальше.
'19
Опасно! Подколзин оказался один перед воротами, но Томас помешал сопернику забросить.
'18
Питерцы провели затяжную атаку, Демченко справился с дальним выстрелом Рундблада.
'18
«Трактор» в полном составе.
'17
«Армейцы» закрепились в чужой зоне. Кагарлицкий на дальней штанге не успел к прострелу партнёра.
'16
'15
«Армейцы» выкатились в контратаку. Кагарлицкий прострелил на дальнюю штангу — Карпов не дотянулся.
'14
По броскам в створ преимущество у СКА — 7:4.
'13
'11
Кагарлицкий выбрался на оперативный простор и бросил низом — Демченко был к этому готов.
'10
Момент! Фатеев получил пас на ход, под углом вылез на ворота, но Кочетков не дал себя переиграть в ближнем бою.
'9
«Трактор» перешёл в позиционную атаку. Ясинский щёлкнул от синей линии — промах!
'8
Быстрой атакой ответили челябинцы, Гика с правого края не попал в дальний угол.
'7
Момент в контратаке у СКА! Выкатились четыре в два, но у Дыбленко не прошла передача в центр.
'6
Кагарлицкий выбрался на свободное пространство и бросил с острого угла — Демченко начеку.
'5
Проблемы возникли с воротами, нужна пауза. Судьи поправили сетку.
'4
Ткачёв сместился к центру и сделал диагональ на дальнюю штангу, Лехтеря не сумел переправить шайбу в нижний угол!
'2
Барабанов развернулся у борта и набросил на пятак, но там партнёров не оказалось.
'1
Матч стартовал!
'0
Стартовые вратари: Василий Демченко — Пётр Кочетков.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Трактор» — СКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Трактор» — СКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.