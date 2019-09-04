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Совершить чудо: «Трактор» обыгрывает СКА. LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Трактор» — СКА. ОНЛАЙН

Челябинский «Трактор» принимает петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
04 сентября 17:00   |  2 период
Трактор
Трактор
3:3
СКА
СКА
0:1, 3:2
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Антон Лаврентьев  (Казань, Россия)
командный штраф2'
1:1Седлак
2:1Кэлоф
Карлин2'
командный штраф2'
Карпухин2'
3:1Томас
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Ткачёв
Ткачёв5+GM'
Плотников10'
3:2Кагарлицкий
3:3Лехтеря
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'36
ГОЛ!
'36
ГОЛ!
'35
Плотников получил дисциплинарный штраф за атаку в область головы и шеи.
'35
ГОЛ! На отложенном штрафе забил «Трактор»! Меньшиков сделал передачу под синюю линию, Томас ворвался в зону и зарядил в верхний угол — Кочетков не успел среагировать!
'33
Хозяева убежали в контратаку, Карпухин бросил с левого края — шайба попала в сетку с внешней стороны.
'32
Выстояли челябинцы в меньшинстве. В полных составах команды.
'31
Кэлоф, выскочив со скамейки штрафников, улетел на ворота Кочеткова! Не удалось переиграть вратаря в ближнем бою.
'31
Рундблад сделал перевод на левый край, Кагарлицкий бросил в касание, но попал в защитника.
'30
Челябинцы остались втроём на 40 секунд! Карпухин рубанул по клюшке Плотникова и получил малый штраф.
'29
У «Трактора» во второй раз нарушение численного состава в игре. Кэлоф на скамейке штрафников.
'28
Оба игрока получили по две минуты штрафа.
'28
Драка на льду! Это Ткачёв сцепился с Карлиным, хоккеисты обменялись ударами, а затем Руслан повалил Владимира.
'26
Кагарлицкий на скорости едва не выкатился один на один — прихватили Дмитрия, но судьи оставили эпизод без внимания.
'25
Челябинцы с хорошим настроем вышли на второй период — игра идёт в зоне «армейцев».
'24
ГОЛ! И тут же челябинцы вышли вперёд! Кэлоф прострелил с правого края, шайба попала в Лехтеря и рикошетом влетела в ближнюю девятку — Кочетков был не готов!
'23
ГОЛ! Кэлоф ушёл за ворота и прострелил на пятак, а Седлак в сутолоке переправил шайбу в сетку!
'22
Рундблад полез в обводку перед своими воротами и потерял шайбу! Повезло, что челябинцы не воспользовались ошибкой.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу СКА после 20 минут. «Армейцы» вышли вперёд после шайбы Ткачёва. Питерцы владели инициативой и перебросали соперника — 13:5. Посмотрим, как пойдёт игра дальше.
'19
Опасно! Подколзин оказался один перед воротами, но Томас помешал сопернику забросить.
'18
Питерцы провели затяжную атаку, Демченко справился с дальним выстрелом Рундблада.
'18
«Трактор» в полном составе.
'17
«Армейцы» закрепились в чужой зоне. Кагарлицкий на дальней штанге не успел к прострелу партнёра.
'16
Нарушение численного состава у «Трактора». Кручинин пошёл отбывать штраф.
'15
«Армейцы» выкатились в контратаку. Кагарлицкий прострелил на дальнюю штангу — Карпов не дотянулся.
'14
По броскам в створ преимущество у СКА — 7:4.
'13
ГОЛ! Лехтеря сделал шикарную передачу с ползоны, Ткачёв получил шайбу перед воротами и спокойно переиграл Демченко!
'11
Кагарлицкий выбрался на оперативный простор и бросил низом — Демченко был к этому готов.
'10
Момент! Фатеев получил пас на ход, под углом вылез на ворота, но Кочетков не дал себя переиграть в ближнем бою.
'9
«Трактор» перешёл в позиционную атаку. Ясинский щёлкнул от синей линии — промах!
'8
Быстрой атакой ответили челябинцы, Гика с правого края не попал в дальний угол.
'7
Момент в контратаке у СКА! Выкатились четыре в два, но у Дыбленко не прошла передача в центр.
'6
Кагарлицкий выбрался на свободное пространство и бросил с острого угла — Демченко начеку.
'5
Проблемы возникли с воротами, нужна пауза. Судьи поправили сетку.
'4
Ткачёв сместился к центру и сделал диагональ на дальнюю штангу, Лехтеря не сумел переправить шайбу в нижний угол!
'2
Барабанов развернулся у борта и набросил на пятак, но там партнёров не оказалось.
'1
Матч стартовал!
'0
Стартовые вратари: Василий Демченко — Пётр Кочетков.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Трактор» — СКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Трактор» — СКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.