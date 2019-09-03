'20

Перерыв! 1:0 в пользу «Авангарда» после 20 минут. «Ястребы» вышли вперёд в дебюте игры после шайбы Потапова. В целом первый период прошёл в равной борьбе, команды держали хороший темп и обменивались быстрыми атаками.