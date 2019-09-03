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Трансляция
С конца
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'29
'28
Анттила вошёл в зону, на паузе сместился к центру и нанёс бросок из-под защитника — шайба ушла выше створа.
'27
В ответной атаке Щербак приложился со входа в зону — Ниеми уверенно забрал шайбу.
'26
Хаапала объехал ворота и прострелил на пятак — не дошла шайба до Йоэнсуу. Отбились «ястребы».
'24
Без моментов прошло большинство для финнов. Вернулся на лёд Широков.
'23
Много потерь у «Йокерита» — не удаётся хозяевам расположиться в чужой зоне.
'22
'22
Пивцакин подобрал шайбу у борта и щёлкнул по центру — Ниеми намертво забрал шайбу.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Авангарда» после 20 минут. «Ястребы» вышли вперёд в дебюте игры после шайбы Потапова. В целом первый период прошёл в равной борьбе, команды держали хороший темп и обменивались быстрыми атаками.
'20
Четыре в два выкатились финны! Бобков потащил бросок с острого угла, а подбор остался за «ястребами».
'19
Контратакой ответили финны! Йоэнсуу приложился с ползоны — шайба ушла выше перекладины.
'18
Выстояли финны в меньшинстве. В полных составах продолжается игра.
'17
Бек вошёл в зону, выдержал паузу и сделал перевод на правый край! Андригетто с острого угла не попал в дальнюю девятку.
'16
'15
Чудинов щёлкнул из своей зоны! Ниеми отразил шайбу перед собой, а Потапов после добивания не сумел протолкнуть шайбу мимо вратаря.
'14
«Ястребы» выиграли борьбу в чужой зоне, последовал перевод в центр — Покка не забил из убойной позиции!
'13
По броскам в створ преимущество у «Йокерита» — 5:2.
'12
Момент! Йоэнсуу сделал передачу вразрез, Норманн с левого края выкатился на ворота и бросил в ближний угол — Бобков начеку!
'11
«Ястребы» выиграли вбрасывание в чужой зоне. Франсон щёлкнул от синей линии, а Беку помешали добить с пятака.
'10
Бек совершил перехват, влетел в зону и бросил верхом — промах!
'9
Уверенно «ястребы» провели меньшинство. Вернулся на лёд Войнов.
'8
Мозес с левого края сделал передачу в центр, Регин бросил по центру — Бобков среагировал, но подбор остался за омичами.
'8
У Контиолы не прошла передача на пятак — Стась перехватил шайбу и в падении выбросил её из зоны.
'7
'6
Франсон опасно приложился после выигранного вбрасывания! Шайба прошла рядом со штангой.
'4
'3
Хозяева разыграли комбинацию в чужой зоне. Бобков среагировал на бросок Регина, а Иконену не удалось добить с пятака.
'2
Финны сразу пошли вперёд. Кивистё дважды атаковал от синей линии, но не дошла шайба до ворот.
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Антти Ниеми — Игорь Бобков.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Йокерит» — «Авангард» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Йокерит» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.