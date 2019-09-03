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Куньлунь Ред Стар Салават Юлаев

Сенсация в КХЛ: «Салават» отыграл три шайбы у «Куньлуня». LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев». ОНЛАЙН

«Салават Юлаев» гостит у «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
03 сентября 14:00   |  3 период
Куньлунь Ред Стар
Куньлунь Ред Стар
3:3
Салават Юлаев
Салават Юлаев
1:0, 2:1, 0:2
Стадион «Спортивный центр Универсиады», Шэньчжэнь | Судьи: Сергей Кулаков  (Тверь, Россия), Сергей Гусев  (Серов, Россия)
Хант5'
1:0Кракнелл
Верек2'
Палола2'
Дефацио2'
Челиос2'
2:1Вольски
Мёрфи2'
3:1Вольски
Кейн2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Семёнов2+2+10'
Бурмистров2'
1:1Кугрышев
Жарков2'
Сергеев2'
3:2Хартикайнен
3:3Сошников
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'58
Ещё момент у «Салавата»! Прошёл прострел на пятак, но Майорову не удалось добить шайбу в ворота.
'57
Уфимцы заперли соперника в чужой зоне, Коледов от синей линии не попал в дальний угол.
'56
Кугрышев! С ползоны зарядил по центру ворот — Смит без проблем забрал шайбу.
'55
В третьем периоде преимущество по броскам у «Салавата» — 9:3. Явно добавили в активности уфимцы.
'53
Опасно! Амиров поставил корпус, выкатился один на один и бросил в дальний угол — Смит плечом отразил шайбу.
'52
ГОЛ! Всё сделал сам Сошников! Никита из-за ворот вылез на пятак, выиграл борьбу перед воротами и послал шайбу под перекладину.
'52
Умарк передачей из-за ворот нашёл свободного Маннинена! Смит грамотно занял позицию и справился с броском в нижний угол.
'51
Майоров ушёл за ворота и сделал скрытую передачу на пятак, но там никого не оказалось.
'49
Хартикайнен вырезал классный перевод на дальнюю штангу, Маннинен не сумел обыграть Смита.
'48
Момент у «Салавата»! Сошников на пятаке подставил клюшку под прострел Коледова — Смит выставил щиток и остановил шайбу.
'46
ГОЛ! Здорово сыграл Хартикайнен! Финн подхватил шайбу, на скорости объехал ворота, вылез на пятак и поразил ближний угол!
'45
Амиров на фланге убежал от защитника и бросил с острого угла — Смит прижал шайбу ко льду.
'45
Пашнин жёстким силовым приёмом встретил у борта Мёрфи! Нужна помощь защитнику «Куньлуня».
'44
Затяжную атаку провели уфимцы. Шайба больше минуты находилась в чужой зоне, но без бросков по воротам.
'43
Амиров на скорости вошёл в зону и бросил! Шайба заметалась на пятаке, но хозяева вынесли шайбу.
'42
Кракнэлл под углом вылез на пятак, но не получился бросок у форварда.
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! 3:1 в пользу «Куньлуня» после 40 минут. Хозяева удалось совершить рывок, забросив две шайбы за семь минут. Посмотрим, чем ответят уфимцы после перерыва.
'40
Какой момент в концовке! Ип получил пас, на скорости улетел один на один, но шайба сошла с крюка у форварда.
'39
Удаление у «Куньлуня». Кейн получил малый штраф за нарушение процедуры вбрасывания.
'38
И ещё момент у «Куньлуня»! Локхарт ушёл за ворота и отдал на пятак, Хант уложил на лёд Метсолу, но с острого угла не попал в створ!
'38
ГОЛ! Брюле сделал перевод на правый край, Вольски обработал шайбу и из круга вбрасывания бросил точно под перекладину! Метсола не успел выставить ловушку.
'37
Удаление у «Салавата». Хозяева убежали в контратаку, Сергееву пришлось фолить на Брюле.
'37
Отбились хозяева. Вернулся на лёд Мёрфи.
'37
Опасно! Уфимцы вывели на бросок Умарка, Линус с правого фланга зарядил по воротам — перекладина выручила хозяев!
'36
Сошников выбрался на свободное пространство и зарядил с левого края — Смит намертво забрал шайбу.
'36
Момент! Бурмистров вылез на пятак и подставил клюшку под прострел Кугрышева — Смит остановил шайбу.
'35
Удаление у «Куньлуня». Мёрфи не успел и влетел Кугрышеву в колено.
'34
Контратакой ответили хозяева, Метсола справился с дальним броском Челиоса.
'32
В полных составах команды. Вернулись на лёд Челиос и Жарков.
'31
ГОЛ! Брюле на скорости влетел в зону и сделал скидку под себя на Вольски, который с левого края вколотил шайбу в дальний угол ворот!
'30
Оба игрока получили по две минуты за грубость.
'30
Обоюдное удаление. Челиос и Жарков немного потолкались.
'29
Локхарт приложился с левого края, шайба после рикошета улетела за пределы площадки.
'28
Второй период проходит с преимуществом «Салавата». Уфимцы подолгу разыгрывают шайбу в чужой зоне.
'27
Панин получил пас на синей линии и зарядил верхом — шайба просвистела рядом с девяткой!
'26
Хозяева в контратаке выкатились два в два! Не удалось Брюле переиграть Метсолу.
'25
ГОЛ! Сошников выдержал паузу и сделал перевод на Кугрышева, который мощным броском в касание поразил верхний угол ворот! Классно было сыграно.
'24
Уфимцы закрепились в зоне. Сергеев приложился от синей линии — шайба улетела за пределы площадки.
'23
Удаление у «Куньлуня». Дефацио у борта придержал соперника клюшкой.
'22
Уфимцы совершили перехват в чужой зоне, Кугрышев продвинулся вперёд и со средней дистанции зарядил в дальний угол — штанга выручила хозяев!
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Куньлуня» после 20 минут. Автором единственного гола стал Кракнэлл. Уфимцы активно провели концовку периода и создали несколько приличных моментов. Отдохнём!
'19
Второе звено «Салавата» провело позиционную атаку, Бурмистров с острого угла не попал по воротам.
'18
По броскам в створ преимущество у «Салавата» — 13:9. Концовка периода проходит с преимуществом уфимцев.
'17
«Куньлунь» в полном составе. Не удалось уфимцам реализовать большинство, хотя были хорошие моменты.
'16
Кугрышев после диагонального перевода приложился с левого края! Смит в шпагате отразил шайбу.
'16
«Куньлунь» вчетвером. Но уфимцы продолжают комбинировать в чужой зоне.
'15
Ларсен набросил от синей линии! Смит отразил шайбу перед собой, но уфимцам не удалось добить.
'15
Хозяева остались втроём на 43 секунды! Палола сфолил на пятаке против Хартикайнена.
'15
Умарк приложился со средней дистанции, шайба прошла рядом со штангой! А затем хозяева выбросили её из зоны.
'14
Момент! Хартикайнен вылез на пятак и бросил в упор — Смит переместился и спас команду.
'14
Удаление у «Куньлуня». Верек за задержку соперника отправился на скамейку штрафников.
'13
Отбились уфимцы. Вернулся на лёд Бурмистров.
'13
Шустр! Из круга вбрасывания зарядил под перекладину — Метсола выкатился вперёд и забрал шайбу.
'12
Хант с левого края вырезал диагональ на дальнюю штангу, Вонг не успел к шайбе.
'11
Удаление у «Салавата». Бурмистров за фол в средней зоне получил малый штраф.
'10
И ещё момент у «Куньлуня»! Кейн прорвался по правому флангу и отдал пас на пятак, но Вонг из убойной позиции бросил во вратаря!
'9
ГОЛ! Майоне получил передачу на синей линии, развернулся, сместился к центру и нанёс бросок! Кракнэлл на пятаке подставил клюшку и шайба влетела в сетку.
'8
И в результате «Куньлунь» получил большинство. Семёнов ещё две минуты за грубость получил.
'8
Семёнов и Хант обменялись ударами, а затем Алексей завалил соперника.
'8
Драка в средней зоне! Хант у борта жёстко встретил Коледова, а Семёнов заступился за партнёра.
'7
Локхарт набросил с правого края, Верек подобрал отскок, но с острого угла не сумел протолкнуть шайбу мимо Метсолы.
'5
Бурмистров сместился на левый край и набросил, а шайба угодила в лицо Майоне. Нужна помощь защитнику «Куньлуня».
'4
Пока много сумбура на льду, шайба находится в основном в средней зоне.
'3
Кадейкин ускорился по левому флангу и набросил на ворота, Смит щитком отразил шайбу.
'2
Кугрышев нанёс бросок от борта, а в сутолоке на пятаке были сдвинуты ворота. Небольшая пауза.
'1
Хозяева сразу пошли вперёд. Палола нанёс бросок от борта, Метсола прижал шайбу ко льду.
'1
Матч начался! Хозяева выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Небольшая заминка перед началом встречи. Ещё раз проверяют ворота. Скоро начнём.
'0
Стартовые вратари: Джереми Смит — Юха Метсола.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.