'20

Сирена на перерыв! Нижегородцы первыми открыли счёт в матче, реализовав большинство, но москвичи на это ответили двумя заброшенными шайбами — 2:1 на табло. «Торпедо» за стартовый период насобирало 33 минуты штрафа. Волченков выхватил большое удаление, оставив гостей с защитным дефицитом.