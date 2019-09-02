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Трансляция
С конца
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'31
Игру в равных составах наблюдаем!
'30
'29
Жафяров на пятак шайбу скинул, Хауден подправил — Бочаров потащил!
'28
'27
Шрёдер на ползоне атаки подобрал шайбу и с кистей бросил — рядом со штангой!
'26
Шанс Варнакова! Добивание с пятака прошло — шайба зацепилась за плечо вратаря и улетела за ворота!
'25
Яшкин в атаке с ходу скинул шайбу на левый край, Петерссон оттуда без промедления зарядил — Линдбек справился с угрозой!
'24
Иван Бочаров ловушкой шайбу забрал после мощного щелчка Мишарина от синей линии.
'23
Уракову отлетела шайба к дальней штанге ворот «Динамо», бросок с неудобной руки никак не удивил голкипера бело-голубых.
'22
Доставили москвичи шайбу на нижегородский пятак, но Муранов в выгодной ситуации не использовал момент!
'21
Динамовскую атаку с ходу Яшкин завершил выстрелом от синей линии — промах!
'21
Вторая двадцатиминутка игры покатила!
'20
Сирена на перерыв! Нижегородцы первыми открыли счёт в матче, реализовав большинство, но москвичи на это ответили двумя заброшенными шайбами — 2:1 на табло. «Торпедо» за стартовый период насобирало 33 минуты штрафа. Волченков выхватил большое удаление, оставив гостей с защитным дефицитом.
'20
Шипачёв на синей линии ждал шайбу, но длинная передача Лямина не прошла.
'19
Иван Бочаров справился с непростым броском, заметив шайбу лишь в последний момент.
'18
Ефремов закатился в зону гостей по правому краю, сместился в центр и с кистей бросил — Линдбек не ошибся с выбором позиции.
'17
Это большинство «Динамо» прошло бесследно. Линдбека не было повода вспоминать.
'16
Аляев здорово сыграл в отборе, не пустив Индрашиса к воротам «Торпедо».
'15
'14
Миронов вернулся на лёд. Москвичи выстояли в меньшинстве, но Ивану Бочарову пришлось прилично так поработать.
'14
Бочарова заставили потрудиться! Варнаков вылез на пятак, но пробить голкипера «Динамо» не сумел!
'13
Щехура использовал поперечную передачу и бросил с ходу из левого круга вбрасывания — Бочаров блином шайбу смахнул за ворота!
'12
'12
Бочаровы в деле. Станислав бросил, а Иван шайбу в динамовский створ не пустил!
'11
Нижегородцы выстояли в меньшинстве. Линдбек может выдохнуть.
'10
Линдбек справился с бомбардировкой от синей линии! Щитками здорово сыграл голкипер «Торпедо».
'9
'8
Нижегородцы в полном составе. Яшкин исполнил свой бросок, но шайба не нашла дорогу в ворота!
'7
«Торпедо» продолжает действовать в меньшинстве, но уже при одном оштрафованном игроке.
'6
'6
'5
И ещё одно удаление будет у гостей. Бочаров успевает смениться на полевого игрока.
'4
Прошёл щелчок Чайковски от синей линии, но не дошла шайба до ворот Линдбека.
'3
'3
'3
'2
'2
Тарасов покружил за чужими воротами, но обостряющую передачу выполнить на пятак ему не дали.
'1
Встреча началась!
'0
Иван Бочаров против Андерса Линдбека — вратарское противостояние нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Динамо» (Москва) — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.