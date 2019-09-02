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Динамо М Торпедо

Отстоять Москву: «Динамо» обыгрывает «Торпедо». LIVE

КХЛ. 1-й тур. Московское «Динамо» — «Торпедо». ОНЛАЙН

Московское «Динамо» принимает «Торпедо» из Нижнего Новгорода в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
02 сентября 19:30   |  2 период
Динамо М
Динамо М
3:1
Торпедо
Торпедо
2:1, 1:0
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышева», Москва | Судьи: Андрис Ансонс  (Рига, Латвия), Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь)
Игумнов2'
1:1Шипачёв
2:1Петерссон
Миронов2'
Хиетанен2'
3:1Кулёмин
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Шрёдер
Волченков5+GM'
Аляев2'
Дженовей2'
Аляев2'
Гончарук2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
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'31
Игру в равных составах наблюдаем!
'30
ГОЛ! Кулёмин в контратаке москвичей обыграл защитника, выкатился на ворота под острым углом и бросил с неудобной руки — шайба пролезла между щитков вратаря! В меньшинстве!
'29
Жафяров на пятак шайбу скинул, Хауден подправил — Бочаров потащил!
'28
Хиетанену открыта калитка штрафного бокса — наказание за выброс шайбы. Большинство «Торпедо».
'27
Шрёдер на ползоне атаки подобрал шайбу и с кистей бросил — рядом со штангой!
'26
Шанс Варнакова! Добивание с пятака прошло — шайба зацепилась за плечо вратаря и улетела за ворота!
'25
Яшкин в атаке с ходу скинул шайбу на левый край, Петерссон оттуда без промедления зарядил — Линдбек справился с угрозой!
'24
Иван Бочаров ловушкой шайбу забрал после мощного щелчка Мишарина от синей линии.
'23
Уракову отлетела шайба к дальней штанге ворот «Динамо», бросок с неудобной руки никак не удивил голкипера бело-голубых.
'22
Доставили москвичи шайбу на нижегородский пятак, но Муранов в выгодной ситуации не использовал момент!
'21
Динамовскую атаку с ходу Яшкин завершил выстрелом от синей линии — промах!
'21
Вторая двадцатиминутка игры покатила!
'20
Сирена на перерыв! Нижегородцы первыми открыли счёт в матче, реализовав большинство, но москвичи на это ответили двумя заброшенными шайбами — 2:1 на табло. «Торпедо» за стартовый период насобирало 33 минуты штрафа. Волченков выхватил большое удаление, оставив гостей с защитным дефицитом.
'20
Шипачёв на синей линии ждал шайбу, но длинная передача Лямина не прошла.
'19
Иван Бочаров справился с непростым броском, заметив шайбу лишь в последний момент.
'18
Ефремов закатился в зону гостей по правому краю, сместился в центр и с кистей бросил — Линдбек не ошибся с выбором позиции.
'17
Это большинство «Динамо» прошло бесследно. Линдбека не было повода вспоминать.
'16
Аляев здорово сыграл в отборе, не пустив Индрашиса к воротам «Торпедо».
'15
Продолжается серия удалений. Гончарук покатил греть скамейку штрафников.
'14
Миронов вернулся на лёд. Москвичи выстояли в меньшинстве, но Ивану Бочарову пришлось прилично так поработать.
'14
Бочарова заставили потрудиться! Варнаков вылез на пятак, но пробить голкипера «Динамо» не сумел!
'13
Щехура использовал поперечную передачу и бросил с ходу из левого круга вбрасывания — Бочаров блином шайбу смахнул за ворота!
'12
Миронов нарушил правила в борьбе у борта, подарив большинство «Торпедо».
'12
Бочаровы в деле. Станислав бросил, а Иван шайбу в динамовский створ не пустил!
'11
Нижегородцы выстояли в меньшинстве. Линдбек может выдохнуть.
'10
Линдбек справился с бомбардировкой от синей линии! Щитками здорово сыграл голкипер «Торпедо».
'9
Продолжают судьи заселять в штрафной бокс нижегородцев. Аляев наказан за выброс шайбы.
'8
Нижегородцы в полном составе. Яшкин исполнил свой бросок, но шайба не нашла дорогу в ворота!
'7
«Торпедо» продолжает действовать в меньшинстве, но уже при одном оштрафованном игроке.
'6
ГОЛ! Петерссон мощным броском с ползоны прошил голкипера — шайба залетела под дальнюю штангу!
'6
Дженовей получил малый штраф за подножку.
'5
И ещё одно удаление будет у гостей. Бочаров успевает смениться на полевого игрока.
'4
Прошёл щелчок Чайковски от синей линии, но не дошла шайба до ворот Линдбека.
'3
Волченков на сегодня своё отыграл. Получил «5+20» защитник «Торпедо» за атаку игрока, не владеющего шайбой.
'3
ГОЛ! Провалились нижегородцы в обороне. Шипачёв по центру вышел к воротам и изящно разделался с вратарём! Быстрый динамовский ответ!
'3
ГОЛ! Поймали нижегородцы соперника на смене! Хауден докатил до ворот и сделал передачу к дальней штанге, а оттуда Шрёдер без помех в касание замкнул атаку!
'2
Игумнов нарвался на удаление за задержку соперника. «Торпедо» получает большинство.
'2
Тарасов покружил за чужими воротами, но обостряющую передачу выполнить на пятак ему не дали.
'1
Встреча началась!
'0
Иван Бочаров против Андерса Линдбека — вратарское противостояние нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Динамо» (Москва) — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.