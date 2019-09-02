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Металлург Мг СКА

Начать сезон с победы: СКА обыгрывает «Магнитку». LIVE

КХЛ. 1-й тур. Магнитогорский «Металлург» — СКА. ОНЛАЙН

Магнитогорский «Металлург» принимает петербургский СКА в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
02 сентября 17:00   |  перерыв
Металлург Мг
Металлург Мг
0:1
СКА
СКА
0:1
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск | Судьи: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Евгений Ромасько  (Тверь, Россия)
Расмуссен2'
командный штраф2'
Яковлев2'
Тимкин2'
Кулёмин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Кочетков2'
0:1Рундблад
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'20
Сирена на перерыв! СКА в первом периоде много атаковал, чаще угрожал воротам, а забросить питерцы смогли в большинстве под занавес двадцатиминутки — Рундблад пушечным выстрелом пробил Кошечкина. У «Металлурга» пока явные проблемы с дисциплиной на льду.
'20
ГОЛ! Плотников сделал передачу к синей линии, откуда Рундблад в касание мощно зарядил — шайба прошла в ближний угол ворот! Реализовали «армейцы» двойное большинство.
'19
Кулёмин удалён на пару минут за толчок на борт. Втроём магнитогорцы остаются!
'18
И ещё одно удаление в игре. Тимкин наказан малым штрафом за грубость. СКА под занавес периода получает ещё один шанс на попытки реализовать лишнего.
'17
«Металлург» длительную смену провёл в зоне атаки, пришлось СКА проброситься.
'17
Верещагин набрал приличную скорость, на на чужой синей линии воткнулся в Дыбленко.
'16
Яковлев на льду. «Магнитка» в полном составе.
'16
Здорово питерцы разыграли комбинацию. Кагарлицкий поперечной передачей вывел Якупова на бросок, но Кошечкин не позволил шайбе пройти в ближний угол ворот!
'15
Неколенко принял на себя мощный бросок Бенгтссона от синей линии! Шайба вышла в среднюю зону.
'14
Яковлев был не прав в борьбе у борта — удаление за задержку соперника. Численное преимущество получают «армейцы».
'13
Кошечкин вновь в работе. Тихонов с неудобной руки атаковал, но и тут шайба не пролезла в ворота «Металлурга».
'12
Кемппайнен с ходу хороший бросок исполнил, но еще лучше сыграл Кошечкин, не пустивший шайбу себе за спину!
'12
Мозякин сразу после выхода из штрафного бокса едва не убежал на рандеву с голкипером! Смотри на игру в формате «5 на 5».
'11
Лехтеря нашёл на ползоне атаки Плотникова, подготовленный бросок получился по щиткам Кошечкина!
'10
СКА в полном составе. Есть ещё время у питерцев на игру в большинстве.
'10
Барабанов в чужой зоне ушёл от правого борта в центр и бросил с кистей — прямо во вратаря!
'9
Бывальцев щёлкнул по воротам — Кошечкин в ловушку шайбу уверенно забрал.
'9
Нарушение численного состава у «Металлурга». Мозякин покатил на лавку штрафников.
'8
Нет игры в зоне СКА. Шайба за воротами «Металлурга».
'7
Кочетков получил две минуты штрафа за умышленный сдвиг ворот. Якупов покатил отбывать вратарское наказание.
'7
Кагарлицкий на чужой пятак резкую передачу сделал, но не удалось партнеру подставить клюшку!
'6
Первые смены прошли с преимуществом гостей, но сейчас хозяева смогли подравнять дела на льду.
'5
Дронова вывели на бросок с ползоны, но шайбу успели «армейцы» блокировать.
'4
«Магнитка» провела свою атаку с ходу, но в итоге были сдвинуты ворота СКА.
'3
Выстояли магнитогорцы, отыграв две минуты в меньшинстве. У Каблукова не прошло добивание с пятака!
'2
Пока не держится у питерцев шайба в зоне соперника. Бенгтссон от синей линии зарядил — неудачная попытка.
'1
Расмуссен наказан малым штрафом за выброс шайбы за пределы площадки.
'1
Встреча началась!
'0
Василий Кошечкин против Петра Кочеткова — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Металлург» — СКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Металлург» — СКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.