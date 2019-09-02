Металлург Мг

'20

Сирена на перерыв! СКА в первом периоде много атаковал, чаще угрожал воротам, а забросить питерцы смогли в большинстве под занавес двадцатиминутки — Рундблад пушечным выстрелом пробил Кошечкина. У «Металлурга» пока явные проблемы с дисциплиной на льду.