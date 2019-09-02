Металлург Мг

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Трансляция
С конца
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'20
Сирена на перерыв! СКА в первом периоде много атаковал, чаще угрожал воротам, а забросить питерцы смогли в большинстве под занавес двадцатиминутки — Рундблад пушечным выстрелом пробил Кошечкина. У «Металлурга» пока явные проблемы с дисциплиной на льду.
'20
'19
'18
'17
«Металлург» длительную смену провёл в зоне атаки, пришлось СКА проброситься.
'17
Верещагин набрал приличную скорость, на на чужой синей линии воткнулся в Дыбленко.
'16
Яковлев на льду. «Магнитка» в полном составе.
'16
Здорово питерцы разыграли комбинацию. Кагарлицкий поперечной передачей вывел Якупова на бросок, но Кошечкин не позволил шайбе пройти в ближний угол ворот!
'15
Неколенко принял на себя мощный бросок Бенгтссона от синей линии! Шайба вышла в среднюю зону.
'14
'13
Кошечкин вновь в работе. Тихонов с неудобной руки атаковал, но и тут шайба не пролезла в ворота «Металлурга».
'12
Кемппайнен с ходу хороший бросок исполнил, но еще лучше сыграл Кошечкин, не пустивший шайбу себе за спину!
'12
Мозякин сразу после выхода из штрафного бокса едва не убежал на рандеву с голкипером! Смотри на игру в формате «5 на 5».
'11
Лехтеря нашёл на ползоне атаки Плотникова, подготовленный бросок получился по щиткам Кошечкина!
'10
СКА в полном составе. Есть ещё время у питерцев на игру в большинстве.
'10
Барабанов в чужой зоне ушёл от правого борта в центр и бросил с кистей — прямо во вратаря!
'9
Бывальцев щёлкнул по воротам — Кошечкин в ловушку шайбу уверенно забрал.
'9
'8
Нет игры в зоне СКА. Шайба за воротами «Металлурга».
'7
'7
Кагарлицкий на чужой пятак резкую передачу сделал, но не удалось партнеру подставить клюшку!
'6
Первые смены прошли с преимуществом гостей, но сейчас хозяева смогли подравнять дела на льду.
'5
Дронова вывели на бросок с ползоны, но шайбу успели «армейцы» блокировать.
'4
«Магнитка» провела свою атаку с ходу, но в итоге были сдвинуты ворота СКА.
'3
Выстояли магнитогорцы, отыграв две минуты в меньшинстве. У Каблукова не прошло добивание с пятака!
'2
Пока не держится у питерцев шайба в зоне соперника. Бенгтссон от синей линии зарядил — неудачная попытка.
'1
'1
Встреча началась!
'0
Василий Кошечкин против Петра Кочеткова — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча «Металлург» — СКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Металлург» — СКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.