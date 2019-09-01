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ЦСКА Авангард

Возвращение КХЛ: ЦСКА забил «Авангарду». LIVE

КХЛ. 1-й тур. ЦСКА — «Авангард». ОНЛАЙН

Московский ЦСКА принимает омский «Авангард» в Москве в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
01 сентября 15:30   |  1 период
ЦСКА
ЦСКА
1:0
Авангард
Авангард
1:0
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Виктор Гашилов  (Пермь, Россия), Константин Оленин  (Москва, Россия)
1:0Шалунов
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
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`14

Первое удаление в сезоне на счету Сергея Шумакова. Грубо он у борта сыграл против Попова.

`14

Семенов вышел на свободное пространство и набрасывал на ворота соперника. Ничего толкового не получилось у «Авангарда».

`12

ГОЛ! Максим Шалунов — автор первого гола нового сезона КХЛ! Зашли армейцы в зону, из угла Попов набросил на пятак, где Шалунов был быстрее других. 1:0 в пользу ЦСКА.

`10

Семенов отобрал шайбу в углу площадки и мог простреливать на пятак, но не получилась передача.

`8

Очень неожиданно команды набрали какой-то безумный темп, ответив друг другу несколькими опасными атаками. 3:1 в пользу ЦСКА по ударам в створ.

`6

Шалунов! На огромном шаге прошел к воротам соперника, первый удар голкипер отбил, а во второй волне атаке не смог он перебросить шайбу в девятку.

`5

Откровенно говоря, достаточно сумбурное начало. Ни одной из команд не удается закрепиться в зоне соперника. Опасных моментов нет вообще, если не считать полумомент Тейлора Бека.

`3

Активнее армейцы начали первый период. Очень неплохо действуют на выходах из прессинга.

`1

Матч начался! Поехали!

15:25

Небольшая церемония открытия нового сезона. С речью выступили Владислав Третьяк и Дмитрий Чернышенко. Ярко и красочно — КХЛ возвращается!

15:20

А вот и стартовые сочетания омского клуба.

15:15

Состав ЦСКА на игру!

15:10

Напомним, что по итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. В финальном противостоянии армейцы обыграли именно «Авангард».

15:05

Сама встреча начнется в 15.30 мск.

15:00

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция первого матча в сезоне в рамках регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Авангардом».