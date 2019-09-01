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Семенов вышел на свободное пространство и набрасывал на ворота соперника. Ничего толкового не получилось у «Авангарда».
Семенов отобрал шайбу в углу площадки и мог простреливать на пятак, но не получилась передача.
Очень неожиданно команды набрали какой-то безумный темп, ответив друг другу несколькими опасными атаками. 3:1 в пользу ЦСКА по ударам в створ.
Откровенно говоря, достаточно сумбурное начало. Ни одной из команд не удается закрепиться в зоне соперника. Опасных моментов нет вообще, если не считать полумомент Тейлора Бека.
Активнее армейцы начали первый период. Очень неплохо действуют на выходах из прессинга.
Небольшая церемония открытия нового сезона. С речью выступили Владислав Третьяк и Дмитрий Чернышенко. Ярко и красочно — КХЛ возвращается!
А вот и стартовые сочетания омского клуба.
Состав ЦСКА на игру!
Напомним, что по итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. В финальном противостоянии армейцы обыграли именно «Авангард».
Сама встреча начнется в 15.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция первого матча в сезоне в рамках регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Авангардом».